Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού επανέφερε την τάξη στο ΣΕΦ, με τους Πειραιώτες να έχουν 14/32 τρίποντα και να επικρατούν, τελικά, της Παρί με 98-86 στη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Παρί μπορεί να είδε τον Τζάστιν Ρόμπινσον να μπαίνει... καυτός με 15 πόντους στο δεκάλεπτο, είδε όμως και τη δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού να γυρίζει το ματς προτού κλείσει το ημίχρονο. Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Τάισον Γουόρντ. Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ βγήκαν μπροστά στο φινάλε, πήραν βοήθειες από τους Άλεκ Πίτερς και Ντόντα Χολ, για να φτάσουν στη νίκη με 98-86.

Ολυμπιακός - Παρί: Ο αγώνας

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο, αλλά ο Ρόμπινσον απάντησε με 2/2 δικά του, με την Παρί να πιέζει από το ξεκίνημα στα 4/4 του γηπέδου (8-10, 4'). Με το ματς να παίζεται στον ρυθμό που θέλουν οι Γάλλοι και τον Ρόμπινσον να σκοράρει με κάθε τρόπο στις αλλαγές, η Παρί προηγήθηκε 16-24 (8') και διατήρησε αυτήν τη διαφορά με το buzzer beater του Ροντέν (21-29, 10').

Η παρουσία του Γουόρντ και του Πίτερς βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού σε άμυνα και επίθεση, με τους δύο να μαζεύουν μόνοι τους τη διαφορά (30-31, 12'). Με τα τρίποντα να μπαίνουν από παντού και για τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 39-38 (15') και με τον Χολ να γίνεται και εκείνος παράγοντας, οι γηπεδούχοι έφτιαξαν μια μικρή διαφορά (47-39, 16'), με επιμέρους 13-1. Διαφορά που μάλιστα μεγάλωσε, με τον Παπανικολάου να δίνει και εκείνος κρίσιμα σουτ και τον Ολυμπιακό να εκτελεί με 8/17 από το τρίποντο (58-49, 20').

Ο ρυθμός της αναμέτρησης δεν άλλαξε, ο Ολυμπιακός απαγόρευσε στην Παρί το τρέξιμο και είχε λύσεις επιθετικά. Φουρνιέ και Ντόρσεϊ σκόραραν για το 65-53 (25'), με την Παρί να ζει πλέον από τις δημιουργίες του Ρόμπινσον. Ο Βεζένκοβ βρήκε το πρώτο δικό του τρίποντο (71-59, 27'), με τους Γάλλους να παραμένουν στο ματς από το τρίποντο. Ο Ρόμπινσον έφτασε τους 30 (72-68, 29') και το παιχνίδι ξαναέγινε ντέρμπι.

Η ενέργεια του Γουόρντ στις δύο πλευρές του παρκέ και τα επιθετικά ριμπάουντ του Χολ έφεραν τον Ολυμπιακό στο 79-73 (32'). Ωστόσο, οι Πειραιώτες συνέχισαν να κάνουν λάθη, με τον Ρόμπινσον να επιστρέφει στο 81-75 (35'), αλλά τον Γουόκαπ να βρίσκει ένα μεγάλο σουτ (84-78, 36'), να βγάζει δύο άμυνες και να αλλάζει τη ροή των κατοχών. Οι πέντε σερί πόντοι του Φουρνιέ διαμόρφωσαν το 91-78 (36') και η Παρί δεν είχε πλέον χρόνο για κάτι περισσότερο.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κατάφερε να κόψει το τρανζίσιον της Παρί και κατέθεσε πολλή ενέργεια, ειδικά με τη δεύτερη πεντάδα του στο παρκέ, βρίσκοντας πρωταγωνιστές στο τέλος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάισον Γουόρντ ήταν παντού με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, ένα λάθος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φουρνιέ (18π.), Πίτερς (9π.), Χολ (8π., 7ρ.), Γουόκαπ με 7 και μεγάλα σουτ στο φινάλε.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στο μηδέν με 0/5 τρίποντα ο Ερέρα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Αδιανόητος ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η ενέργεια του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που το απαιτούσε.