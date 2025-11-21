Η Μπασκόνια επέστρεψε στο ματς κόντρα στην Μπάγερν και με χαρακτηριστική ευκολία κατάφερε να επικρατήσει άνετα εν τέλει με 95-73

Η Μπασκόνια φιλοξένησε την Μπάγερν για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με τους Βάσκους να επικρατούν με χαρακτηριστική ευκολία με 95-73 για να ανέβου στο 4-8 της βαθμολογίας, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 5-7.

Μπασκόνια - Μπάγερν: Το ματς

Με ένα εκρηκτικό σερί 7 αναπάντητων πόντων μπήκε στην αναμέτρηση η Μπάγερν (0-7) και με τη βοήθεια του Ομπστ και τους πέντε συνεχόμενους πόντους του έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (8-23). Με ένα επιμέρους 11-2, η Μπασκόνια πλησίασε στο τρίποντο (25-28) με τον Χάουαρντ να ισοφαρίζει στο 31-31. Μάλιστα, ο Λουαού-Καμπαρό έβαλε τους Βάσκους μπροστά (35-34) με το ματς να εξελίσσεται σε μάχη και τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο με το προβάδισμα (42-41).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους Ομπστ και Λουαού-Καμπαρό να ανταλλάσσουν καλάθια, ωστόσο οι γηπεδούχοι με 8-0 σερί από τα καλάθια το Ντιοπ ξέφυγαν στο +10 (67-57). Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Βάσκοι ξέφυγαν και με 7 αναπάντητους άνοιξαν την ψαλιδα της διαφοράς με 20 πόντους (88-68).

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73

O MVP... Ο Λουαού Καμπαρό με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέσoυπ με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 22 ασίστ για 14 λάθη των Βάσκων.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 M. Howard * 24:35 8 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 3 2 0 0 4 1 M. Diakite * 21:00 5 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 1/1 100% 0 3 3 2 2 2 0 1 5 2 K. Simmons * 20:43 14 5/8 62.5% 3/4 75% 2/4 50% 2/2 100% 0 2 2 4 1 1 0 0 16 3 M. Nowell 19:44 12 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 4/4 100% 0 2 2 8 2 1 0 0 20 4 R. Villar 05:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 6 H. Diallo * 16:25 8 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 4/5 80% 0 1 1 1 3 3 0 0 7 7 R. Kurucs * 17:37 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 6 6 1 1 0 4 0 17 8 T. Sedekerskis 20:26 11 4/6 66.7% 2/2 100% 2/4 50% 1/1 100% 0 7 7 3 0 1 0 0 20 9 T. Luwawu-Cabarrot 21:38 18 8/14 57.1% 6/6 100% 2/8 25% 0/0 0% 2 2 4 1 4 1 0 1 12 10 M. Spagnolo 11:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 18 K. Diop 19:00 7 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 4 5 0 2 1 0 1 11 25 C. Frisch 01:57 5 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Team/Coaches 3 30 33 0 21 14 4 2 TOTAL 200:00 95 35/65 53.8% 23/30 76.7% 12/29 41.4% 13/15 86.7% 3 30 33 22 21 14 4 2 115