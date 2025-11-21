Μπασκόνια - Μπάγερν 95-73: Το γύρισαν οι Βάσκοι και το μετέτρεψαν σε περίπατο

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπασκόνια - Μπαγερν
Η Μπασκόνια επέστρεψε στο ματς κόντρα στην Μπάγερν και με χαρακτηριστική ευκολία κατάφερε να επικρατήσει άνετα εν τέλει με 95-73

Η Μπασκόνια φιλοξένησε την Μπάγερν για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με τους Βάσκους να επικρατούν με χαρακτηριστική ευκολία με 95-73 για να ανέβου στο 4-8 της βαθμολογίας, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 5-7.

Μπασκόνια - Μπάγερν: Το ματς

Με ένα εκρηκτικό σερί 7 αναπάντητων πόντων μπήκε στην αναμέτρηση η Μπάγερν (0-7) και με τη βοήθεια του Ομπστ και τους πέντε συνεχόμενους πόντους του έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (8-23). Με ένα επιμέρους 11-2, η Μπασκόνια πλησίασε στο τρίποντο (25-28) με τον Χάουαρντ να ισοφαρίζει στο 31-31. Μάλιστα, ο Λουαού-Καμπαρό έβαλε τους Βάσκους μπροστά (35-34) με το ματς να εξελίσσεται σε μάχη και τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο με το προβάδισμα (42-41).

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους Ομπστ και Λουαού-Καμπαρό να ανταλλάσσουν καλάθια, ωστόσο οι γηπεδούχοι με 8-0 σερί από τα καλάθια το Ντιοπ ξέφυγαν στο +10 (67-57). Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Βάσκοι ξέφυγαν και με 7 αναπάντητους άνοιξαν την ψαλιδα της διαφοράς με 20 πόντους (88-68).

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73

 

O MVP... Ο Λουαού Καμπαρό με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέσoυπ με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 22 ασίστ για 14 λάθη των Βάσκων.

Kosner Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0M. Howard *24:3583/650%1/1100%2/540%0/00%000132004
1M. Diakite *21:0052/540%2/450%0/10%1/1100%033222015
2K. Simmons *20:43145/862.5%3/475%2/450%2/2100%0224110016
3M. Nowell19:44123/650%1/250%2/450%4/4100%0228210020
4R. Villar05:0800/00%0/00%0/00%0/00%01102000-1
6H. Diallo *16:2582/450%2/450%0/00%4/580%011133007
7R. Kurucs *17:3773/3100%2/2100%1/1100%0/00%0661104017
8T. Sedekerskis20:26114/666.7%2/2100%2/450%1/1100%0773010020
9T. Luwawu-Cabarrot21:38188/1457.1%6/6100%2/825%0/00%2241410112
10M. Spagnolo11:4700/10%0/10%0/00%0/00%145110000
18K. Diop19:0073/3100%3/3100%0/00%1/250%1450210111
25C. Frisch01:5751/1100%1/1100%1/1100%0/00%000000005
Team/Coaches330330211442
TOTAL200:009535/6553.8%23/3076.7%12/2941.4%13/1586.7%3303322211442115

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: T.J. ParkerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1O. Da Silva05:3500/00%0/00%0/00%0/00%00001100-2-2
4X. Rathan-Mayes12:3872/450%1/1100%1/333.3%2/2100%1120530022
7J. Voigtmann *16:1173/837.5%2/366.7%1/520%0/00%2132100066
10J. Jessup *26:23134/757.1%3/3100%1/425%4/4100%033110011717
11V. Lucic *25:37115/862.5%4/580%1/333.3%0/00%0221220077
13A. Obst21:45144/1136.4%2/366.7%2/825%4/4100%022012111010
16S. Jovic14:5031/333.3%1/333.3%0/00%1/250%0003010122
21J. Hollatz *16:3551/333.3%0/20%1/1100%2/2100%011320301111
22I. Mike14:2321/425%1/333.3%0/10%0/00%0331220000
26S. Dinwiddie *27:49113/1030%2/633.3%1/425%4/4100%156221001313
32W. Gabriel13:4200/20%0/20%0/00%0/00%10114110-3-3
33D. McCormack04:3200/10%0/10%0/00%0/00%1120000022
Team / Coaches03300
TOTAL2007324/6139.3%16/3250.0%8/2927.6%17/1894.4%622281421145167
     

