Μπασκόνια - Μπάγερν 95-73: Το γύρισαν οι Βάσκοι και το μετέτρεψαν σε περίπατο
Η Μπασκόνια φιλοξένησε την Μπάγερν για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με τους Βάσκους να επικρατούν με χαρακτηριστική ευκολία με 95-73 για να ανέβου στο 4-8 της βαθμολογίας, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 5-7.
Μπασκόνια - Μπάγερν: Το ματς
Με ένα εκρηκτικό σερί 7 αναπάντητων πόντων μπήκε στην αναμέτρηση η Μπάγερν (0-7) και με τη βοήθεια του Ομπστ και τους πέντε συνεχόμενους πόντους του έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (8-23). Με ένα επιμέρους 11-2, η Μπασκόνια πλησίασε στο τρίποντο (25-28) με τον Χάουαρντ να ισοφαρίζει στο 31-31. Μάλιστα, ο Λουαού-Καμπαρό έβαλε τους Βάσκους μπροστά (35-34) με το ματς να εξελίσσεται σε μάχη και τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο με το προβάδισμα (42-41).
Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους Ομπστ και Λουαού-Καμπαρό να ανταλλάσσουν καλάθια, ωστόσο οι γηπεδούχοι με 8-0 σερί από τα καλάθια το Ντιοπ ξέφυγαν στο +10 (67-57). Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Βάσκοι ξέφυγαν και με 7 αναπάντητους άνοιξαν την ψαλιδα της διαφοράς με 20 πόντους (88-68).
Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73
O MVP... Ο Λουαού Καμπαρό με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέσoυπ με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 22 ασίστ για 14 λάθη των Βάσκων.
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|M. Howard *
|24:35
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|M. Diakite *
|21:00
|5
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|2
|2
|2
|0
|1
|5
|2
|K. Simmons *
|20:43
|14
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|16
|3
|M. Nowell
|19:44
|12
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|8
|2
|1
|0
|0
|20
|4
|R. Villar
|05:08
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|6
|H. Diallo *
|16:25
|8
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|7
|R. Kurucs *
|17:37
|7
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|1
|1
|0
|4
|0
|17
|8
|T. Sedekerskis
|20:26
|11
|4/6
|66.7%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0
|7
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|20
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|21:38
|18
|8/14
|57.1%
|6/6
|100%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|4
|1
|0
|1
|12
|10
|M. Spagnolo
|11:47
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|18
|K. Diop
|19:00
|7
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|0
|2
|1
|0
|1
|11
|25
|C. Frisch
|01:57
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Team/Coaches
|3
|30
|33
|0
|21
|14
|4
|2
|TOTAL
|200:00
|95
|35/65
|53.8%
|23/30
|76.7%
|12/29
|41.4%
|13/15
|86.7%
|3
|30
|33
|22
|21
|14
|4
|2
|115
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head Coach: T.J. Parker
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|O. Da Silva
|05:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-2
|-2
|4
|X. Rathan-Mayes
|12:38
|7
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|5
|3
|0
|0
|2
|2
|7
|J. Voigtmann *
|16:11
|7
|3/8
|37.5%
|2/3
|66.7%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|6
|10
|J. Jessup *
|26:23
|13
|4/7
|57.1%
|3/3
|100%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|17
|17
|11
|V. Lucic *
|25:37
|11
|5/8
|62.5%
|4/5
|80%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|7
|13
|A. Obst
|21:45
|14
|4/11
|36.4%
|2/3
|66.7%
|2/8
|25%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|1
|1
|10
|10
|16
|S. Jovic
|14:50
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|21
|J. Hollatz *
|16:35
|5
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|3
|0
|11
|11
|22
|I. Mike
|14:23
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|26
|S. Dinwiddie *
|27:49
|11
|3/10
|30%
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|2
|2
|1
|0
|0
|13
|13
|32
|W. Gabriel
|13:42
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|-3
|-3
|33
|D. McCormack
|04:32
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|Team / Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|73
|24/61
|39.3%
|16/32
|50.0%
|8/29
|27.6%
|17/18
|94.4%
|6
|22
|28
|14
|21
|14
|5
|1
|67
