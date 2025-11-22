Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας 76-73: Άντεξε στο ματς... θρίλερ

Ευτυχία Οικονομίδου
Βαλένθια
Η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα στο ματς θρίλερ της 12ης αγωνιστικής με 76-73.

Η Βαλένθια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 12η αγωνιστική στη EuroLeague σε ένα ματς που έγινε... θρίλερ στο τέλος με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη επικρατώντας στο φινάλε με 76-73.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβηκε έτσι στο 7-5. ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 8-4.

Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Με 5-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι, ωστόσο με τον Μίλερ ΜακΙντάιρ που είχε όλους τους πόντους της ομάδας, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν κοντά στο σκορ (11-8) και πέρασε και μπροστά για το 13-14. Οι Μπάντιο και Πραντίγια έβαλαν ξανά τους Ισπανούς μπροστά με 26-23, όμως ο Νουόρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό του έφερε εκ νέου την ισορροπία.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια με επιμέρους 11-2 ανέβασε στροφές και πέρασε και πάλι μπροστά για το 37-30, ενώ ο Νουόρα πίεζε για τους Σέρβους μειώνοντας στο 40-36. Ο Μοντέρο πήρε τη σκυτάλη και μαζί με τον Τόμπσον έβαλαν τη Βαλένθια μπροστά με διψήφια διαφορά. Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβασε ρυθμό και γύρισε το ματς περνώντας μπροστά με 55-56|. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με ισόπαλο το σκορ (60-60).

 

Σε roller coaster είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Ο ΜακΙντάιρ έκανε ματσάρα με τον Μπάντιο να απαντάει και η Βαλένθια να κρατά ένα μικρό προβάδισμα (72-67).

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73

O MVP... Ο Καμ Τέιλορ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 13 κλεψίματα των γηπεδούχων.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio16:34163/650%3/650%3/475%1/250%0221321012
1K. Taylor *25:03122/2100%2/2100%1/520%5/683.3%0661121017
2J. Puerto *14:5761/250%1/250%1/333%1/1100%123020105
3N. Reuvers22:1872/450%2/450%1/333%0/00%112031001
4J. Pradilla *18:2251/1100%1/1100%1/1100%0/00%112230008
6X. Lopez-Arostegui00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7B. Key11:1442/2100%2/2100%0/20%0/00%112131124
8J. Montero *21:5610
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0C. Miller-McIntyre *31:05239/164/757.1%5/955.6%0/00%3583251022
1U. Plavsic03:1300/00%0/00%0/00%0/00%011000001
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6J. Butler *22:3983/71/333.3%2/450%0/00%145353106
7D. Davidovac05:2700/00%0/00%0/00%0/00%022010102
12N. Kalinic *30:0072/51/250%1/333.3%2/450%1783231011
13O. Dobric12:2400/10%0/00%0/10%0/00%224000003
20D. Motiejunas *13:4773/62/450%1/250%0/00%011121016
33J. Nwora22:11144/123/742.9%1/520%5/5100%0330222112
37S. Ojeleye23:0083/53/560%0/00%2/2100%202020118
95C. Moneke *30:5661/81/616.7%0/20%4/4100%044432016
99Y. Dos Santos05:1800/20%0/20%0/00%0/00%000201000
Team200:007325/6240.3%15/3641.7%10/2638.5%13/1586.7%1430441618197281
