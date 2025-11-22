Η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα στο ματς θρίλερ της 12ης αγωνιστικής με 76-73.

Η Βαλένθια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 12η αγωνιστική στη EuroLeague σε ένα ματς που έγινε... θρίλερ στο τέλος με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη επικρατώντας στο φινάλε με 76-73.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβηκε έτσι στο 7-5. ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 8-4.

Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Με 5-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι, ωστόσο με τον Μίλερ ΜακΙντάιρ που είχε όλους τους πόντους της ομάδας, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν κοντά στο σκορ (11-8) και πέρασε και μπροστά για το 13-14. Οι Μπάντιο και Πραντίγια έβαλαν ξανά τους Ισπανούς μπροστά με 26-23, όμως ο Νουόρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό του έφερε εκ νέου την ισορροπία.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια με επιμέρους 11-2 ανέβασε στροφές και πέρασε και πάλι μπροστά για το 37-30, ενώ ο Νουόρα πίεζε για τους Σέρβους μειώνοντας στο 40-36. Ο Μοντέρο πήρε τη σκυτάλη και μαζί με τον Τόμπσον έβαλαν τη Βαλένθια μπροστά με διψήφια διαφορά. Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβασε ρυθμό και γύρισε το ματς περνώντας μπροστά με 55-56|. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με ισόπαλο το σκορ (60-60).

Σε roller coaster είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Ο ΜακΙντάιρ έκανε ματσάρα με τον Μπάντιο να απαντάει και η Βαλένθια να κρατά ένα μικρό προβάδισμα (72-67).

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73

O MVP... Ο Καμ Τέιλορ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 13 κλεψίματα των γηπεδούχων.

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 B. Badio 16:34 16 3/6 50% 3/6 50% 3/4 75% 1/2 50% 0 2 2 1 3 2 1 0 12 1 K. Taylor * 25:03 12 2/2 100% 2/2 100% 1/5 20% 5/6 83.3% 0 6 6 1 1 2 1 0 17 2 J. Puerto * 14:57 6 1/2 50% 1/2 50% 1/3 33% 1/1 100% 1 2 3 0 2 0 1 0 5 3 N. Reuvers 22:18 7 2/4 50% 2/4 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 0 3 1 0 0 1 4 J. Pradilla * 18:22 5 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 0 8 6 X. Lopez-Arostegui 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B. Key 11:14 4 2/2 100% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 1 1 2 4 8 J. Montero * 21:56 10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Sasa Obradovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 C. Miller-McIntyre * 31:05 23 9/16 4/7 57.1% 5/9 55.6% 0/0 0% 3 5 8 3 2 5 1 0 22 1 U. Plavsic 03:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 S. Miljenovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 J. Butler * 22:39 8 3/7 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 3 5 3 1 0 6 7 D. Davidovac 05:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 1 0 2 12 N. Kalinic * 30:00 7 2/5 1/2 50% 1/3 33.3% 2/4 50% 1 7 8 3 2 3 1 0 11 13 O. Dobric 12:24 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 20 D. Motiejunas * 13:47 7 3/6 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 1 6 33 J. Nwora 22:11 14 4/12 3/7 42.9% 1/5 20% 5/5 100% 0 3 3 0 2 2 2 1 12 37 S. Ojeleye 23:00 8 3/5 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 0 2 0 2 0 1 1 8 95 C. Moneke * 30:56 6 1/8 1/6 16.7% 0/2 0% 4/4 100% 0 4 4 4 3 2 0 1 6 99 Y. Dos Santos 05:18 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 Team 200:00 73 25/62 40.3% 15/36 41.7% 10/26 38.5% 13/15 86.7% 14 30 44 16 18 19 7 2 81