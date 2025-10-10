Βαθμολογία Euroleague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός καθώς επικράτησε εύκολα την Ντουμπάι BC με 86-67, ανοίγοντας λογαριασμό και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Λίγο νωρίτερα ο Ερυθρός Αστέρας είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Φενέρμπαχτσε με 81-86 σημειώνοντας την 1η του νίκη στην Euroleague.
Η Ζάλγκιρις είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στην Euroleague μετά και το «διπλό» στο Μόναχο επί της Μπάγερν, ενώ η Μπαρτσελόνα έσπασε το αήττητο της Βαλένθια κερδίζοντας στο Palau Blaugrana με 108-102.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τετάρτη 8/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9/10
- Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87
- Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72
Παρασκευή 10/10
- Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 81-86
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 86-67
- Μπάγερν - Ζάλγκιρις 70-98
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 108-102
Η βαθμολογία
- Ζάλγκιρις 3-0
- Μονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Ολυμπιακός 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια 2-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Παρί 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Παρτίζαν 2-1
- Φενέρμπαχτσε 1-2
- Αρμάνι Μιλάνο 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Μπάγερν 1-2
- Ντουμπάι BC 1-2
- Μπασκόνια 0-3
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
- Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Τετάρτη 15/10
- Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15
- Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
- Παρί - Μπασκόνια 21:45
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.