Ο Ολυμπιακός άνοιξε... λογαριασμό στο ΣΕΦ κερδίζοντας την Ντουμπάι BC σημειώνοντας την 2η νίκη του ύστερα από τρία ματς στην Euroleague.

Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός καθώς επικράτησε εύκολα την Ντουμπάι BC με 86-67, ανοίγοντας λογαριασμό και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Λίγο νωρίτερα ο Ερυθρός Αστέρας είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Φενέρμπαχτσε με 81-86 σημειώνοντας την 1η του νίκη στην Euroleague.

Η Ζάλγκιρις είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στην Euroleague μετά και το «διπλό» στο Μόναχο επί της Μπάγερν, ενώ η Μπαρτσελόνα έσπασε το αήττητο της Βαλένθια κερδίζοντας στο Palau Blaugrana με 108-102.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9/10

Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87

Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή 10/10

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 81-86

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 86-67

Μπάγερν - Ζάλγκιρις 70-98

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 108-102

Η βαθμολογία

Ζάλγκιρις 3-0 Μονακό 2-1 Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 Ολυμπιακός 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Βαλένθια 2-1 Παναθηναϊκός AKTOR 2-1 Παρί 2-1 Μπαρτσελόνα 2-1 Παρτίζαν 2-1 Φενέρμπαχτσε 1-2 Αρμάνι Μιλάνο 1-2 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Βιλερμπάν 1-2 Ερυθρός Αστέρας 1-2 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Μπάγερν 1-2 Ντουμπάι BC 1-2 Μπασκόνια 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Τετάρτη 15/10