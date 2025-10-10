Η προσωπικότητα μιας ομάδας φαίνεται στα δύσκολα και η Μπαρτσελόνα έχει μπόλικη από δαύτη καθώς επικράτησε της Βαλένθια στο Παλαού Μπλαουγκράνα με 108-102 με πρωταγωνιστές όλους τους μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες και ηγέτη τον Κέβιν Πάντερ.

Το αήττητο της Βαλένθια διακόπηκε στη Βαρκελώνη και δια χειρός Κέβιν Πάντερ. Ο Αμερικανός σημείωσε 13 πόντους στην τελευταία περίοδο ανοίγοντας μονοπάτι απόδρασης της Μπαρτσελόνα από μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όταν βρέθηκε στο -4 στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Κλάιμπερν και Σατοράνσκι ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπάρτσα στη δεύτερη διαδοχική νίκη της, παίζοντας και για τον απόντα Νίκολας Λαπροβίτολα, καθώς η Βαλένθια επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται καλή ομάδα.

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια: Ο αγώνας

Καταιγιστική στα πρώτα λεπτά, μετρώντας 9/13 εύστοχες επιθέσεις η Μπαρτσελόνα έφθασε σε διψήφιο αριθμό διαφοράς στα μισά της περιόδου (16-6) έως ότου η Βαλένθια βρει τρία διαδοχικά τρίποντα με τους Τόμπσον, Μπαντιό έπειτα από πέντε χαμένες προσπάθειες (21-15, 7’). Στα τελευταία λεπτά της περιόδου, ο Ομάρι Μουρ δικαίωσε όλους όσοι μιλούν γι’ αυτόν. Οι δικοί του εννιά πόντοι «κατάπιαν», σχεδόν, ολοκληρωτικά τη διαφορά (26-25, 10’).

Οι άμυνες σοβαρεύτηκαν καθώς και οι επιθετικές επιλογές δεν είχαν ορθολογισμό και από τον τρελό ρυθμό της πρώτης περιόδου, οι τόνοι χαμήλωσαν στη δεύτερη (36-33, 15’). Μεταφέροντας την μπάλα στη ρακέτα, η Μπαρτσελόνα επιδίωξε το χτίσιμο διαφοράς αλλά ο Μπαντιό ήταν ασταμάτητος οδηγώντας στο πρώτο προβάδισμα της Βαλένθια (41-42, 17’), ομοίως και ο Σακό. Οι δυο τους σημείωσαν 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος του οποίου ο Κοστέλο έσπασε το ρόδι έπειτα από πέντε άστοχες προσπάθειες και οι φιλοξενούμενοι πήγαν με προβάδισμα (48-49) στ’ αποδυτήρια.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στην 3η περίοδο με την ενέργεια των πρώτων λεπτών της αναμέτρησης επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της στο γρήγορο χτίσιμο διαφορών (69-59, 25') με πρωταγωνιστές τους Κλάιμπερν, Πάντερ. Για τη Βαλένθια έγινε και πάλι αναγκαία η προσκόμιση... αγωνιστικής ταυτότητας κι αυτό έκανε (71-66). Αυτή την φορά ο Πεναρόγια δεν άφησε τον χρόνο να κυλήσει. Η εντολή να πάνε οι μπάλες στον Ουίλι Ερνάνγκομες και στον Κλάιμπερν (78-69, 28') αλλά η Βαλένθια βρήκε και πάλι τρόπο για να μείνει ζωντανή απορροφώντας ολοκληρωτικά την αντίδραση των γηπεδούχων και μάλιστα με 0-12 σερί (78-80).

Η επιστροφή του Τόμας Σατοράνσκι μάλλον αποτέλεσε τη διόρθωση ενός λάθους (απόντος του Λαπροβίτολα, με τον Μπριθουέλα σε κακή βραδιά και τον νεαρό Μάρκος να μην αντέχει τους κραδασμούς, η Μπαρτσελόνα είχε πρόβλημα και στις δύο πλευρές του παρκέ). Περισσότερο αναγκαία ήταν όμως η συνύπαρξη των Πάντερ-Κλάιμπερν στο παρκέ. Από το -4, οι γηπεδούχοι... σκαρφάλωσαν στο +5 (93-88, 35') με πρωταγωνιστές τους δύο Αμερικανούς.

Η απελπισμένη προσπάθεια των γηπεδούχων στην ανάκτηση διαφοράς ασφαλείας εμπεριείχε έως και τρίποντο του Βέσελι, όπως και την εμφάνιση του Μπριθουέλα. Η Βαλένθια αρνήθηκε να τα παρατήσει (99-93, 36:30). Εκεί την πλήγωσε ένα χαμένο λέι απ του Τέιλορ και δύο καλάθια τρομερής δυσκολίας του Πάντερ. Έτσι οι γηπεδούχοι μπήκαν με +10 στα τελευταία 100'' και όλα τελείωσαν.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έχει παίκτες με προσωπικότητα. Όταν η Βαλένθια βρέθηκε στο +4, ο Κέβιν Πάντερ είδε το καλάθι σαν βαρέλι και πατώντας πάνω στην ποιότητά της στην επίθεση η Μπαρτσελόνα αξιοποίησε σχεδόν όλες τις κατοχές έως και το +10 (103-93).

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… ο Κέβιν Πάντερ. Όταν η μπάλα απέκτησε ασυνήθιστο βάρος, ο Αμερικανός την έβαλε στο καλάθι με προσωπικές φάσεις. Αν δεν χάθηκε πόντος στο μέτρημα, σημείωσε 13 στην τελευταία περίοδο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κλάιμπερν, Σατοράνσκι. Ο δεύτερος θα έπρεπε να είχε παίξει περισσότερο. Ο Βέσελι ήταν καταλυτικός στην τελευταία περίοδο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Τέιλορ. Ένα χαμένο λέι απ κι ένα λάθος στο transition παιχνίδι, εκεί που η Βαλένθια προσπαθούσε να μείνει ζωντανή, ήταν από τις στιγμές που έκριναν το παιχνίδι

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπαντιό σημείωσε 15 πόντους σε 12 λεπτά επιβεβαιώνοντας όμως ότι κάνει εύκολα το φάουλ. Μουρ και Τόμπσον έκαναν τα πάντα για τη Βαλένθια.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η ταχύτητα του παιχνιδιού παράλληλα της έντασης του. Μπαρτσελόνα και Βαλένθια πρόσφεραν απολαυστικό θέαμα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Το επίπεδο προσπάθειας στην άμυνα. Τουλάχιστον πρόσφερε όμως ένα παιχνίδι διαφήμισης του μπάσκετ.