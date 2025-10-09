Η Παρτίζαν λύγισε την Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 93-87 και σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Παρτίζαν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη regular season, καθώς επιβλήθηκε της Αναντολού Εφές με 93-87 στη Beogradska Arena, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1 και ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 1-2.

Παρτίζαν-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 31 πόντους στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αναντολού Εφές και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο υπέρ της με 55-43, μολονότι είχε μόλις 3/16 τρίποντα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοίρασε 12 ασίστ για μόλις ένα λάθος σε αυτό το διάστημα, έκανε επτά κλεψίματα και κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ!

Στη συνέχεια, η Εφές προσπάθησε να αντιδράσει, κάνοντας επιμέρους σκορ 16-26 στην τρίτη περίοδο και μειώνοντας σε 71-69 στο 30’. Μάλιστα, ο Οσμάνι έκανε το 85-83 από τη γραμμή των βολών, 2:10 πριν από το φινάλε! Ο Σέιν Λάρκιν διαμόρφωσε το 87-85 ωστόσο η Παρτίζαν άντεξε στην πίεση της Αναντολού Εφές, βρήκε λύσεις στην επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν, φτάνοντας στη νίκη με 93-87.

Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87.

MVP: Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 24 πόντους, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 29:54.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Αϊζάια Κορντινιέ πέτυχε 24 πόντους με 3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:16.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Παρτίζαν.

Partizan Mozzart Bet Belgrade 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 C. Jones * 28:07 10 5/8 62.5% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 4 1 2 0 2 14 2 S. Milton 17:51 6 3/4 75.0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 5 3 3 M. Muurinen 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. Washington 08:32 6 1/1 100% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 D. Osetkowski 18:32 10 4/6 66.7% 0/3 0% 2/3 66.7% 3 3 6 0 1 1 0 3 10 9 V. Marinkovic 08:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 2 1 11 A. Pokusevski 06:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 3 -2 12 S. Brown * 30:54 24 5/8 62.5% 3/7 42.9% 5/6 83.3% 0 1 1 2 1 1 1 8 22 17 I. Bonga * 30:22 18 6/7 85.7% 0/1 0% 6/6 100% 3 4 7 1 0 2 0 5 23 19 A. Lakic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. Parker * 24:25 3 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 4 4 3 2 1 0 3 2 88 T. Jones * 25:26 16 6/9 66.7% 0/0 0% 4/5 80% 5 3 8 3 3 0 0 6 28 Team/Coaches 1 0 1 0 0 0 TOTAL 200 93 30/48 62.5% 5/22 22.7% 18/22 81.8% 15 20 35 17 9 7 1 23 104