Παρτίζαν-Αναντολού Εφές 93-87: Φτιάχνουν σερί οι Σέρβοι

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Παρτίζαν λύγισε την Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 93-87 και σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Παρτίζαν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη regular season, καθώς επιβλήθηκε της Αναντολού Εφές με 93-87 στη Beogradska Arena, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1 και ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 1-2.

Παρτίζαν-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 31 πόντους στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αναντολού Εφές και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο υπέρ της με 55-43, μολονότι είχε μόλις 3/16 τρίποντα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοίρασε 12 ασίστ για μόλις ένα λάθος σε αυτό το διάστημα, έκανε επτά κλεψίματα και κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ!

Στη συνέχεια, η Εφές προσπάθησε να αντιδράσει, κάνοντας επιμέρους σκορ 16-26 στην τρίτη περίοδο και μειώνοντας σε 71-69 στο 30’. Μάλιστα, ο Οσμάνι έκανε το 85-83 από τη γραμμή των βολών, 2:10 πριν από το φινάλε! Ο Σέιν Λάρκιν διαμόρφωσε το 87-85 ωστόσο η Παρτίζαν άντεξε στην πίεση της Αναντολού Εφές, βρήκε λύσεις στην επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν, φτάνοντας στη νίκη με 93-87.

Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87.

 

MVP: Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 24 πόντους, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 29:54.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Αϊζάια Κορντινιέ πέτυχε 24 πόντους με 3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:16.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Παρτίζαν.

Partizan Mozzart Bet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1C. Jones *28:07105/862.5%0/10%0/00%2244120214
2S. Milton17:5163/475.0%0/20%0/00%000210053
3M. Muurinen00:0000/00%0/00%0/00%000000000
4D. Washington08:3261/1100%1/250%1/250%000000062
5D. Osetkowski18:32104/666.7%0/30%2/366.7%3360110310
9V. Marinkovic08:5200/00%0/10%0/00%112200021
11A. Pokusevski06:5900/10%0/00%0/00%02200003-2
12S. Brown *30:54245/862.5%3/742.9%5/683.3%0112111822
17I. Bonga *30:22186/785.7%0/10%6/6100%3471020523
19A. Lakic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
22J. Parker *24:2530/40%1/520%0/00%044321032
88T. Jones *25:26166/966.7%0/00%4/580%5383300628
Team/Coaches101000
TOTAL2009330/4862.5%5/2222.7%18/2281.8%1520351797123104
Anadolu Efes IstanbulHead coach: Igor Kokoskov
View Table LegendMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0S. Larkin33:03162/2100%3/742.9%3/475%1233441017
1R. Beaubois00:0000/00%0/00%0/00%000000000
2S. Hazer03:2300/00%0/00%0/00%000101000
3J. Loyd21:0761/1100%1/425%1/1100%112250006
8N. Weiler-Babb *25:2391/1100%1/333.3%4/4100%1565211018
9G. Papagiannis17:1621/250%0/20%0/00%022231101
10I. Cordinier *29:16243/3100%3/3100%9/1181.8%1341311030
11R. Smits17:1021/333.3%0/10%0/00%022101012
15P. Dozier *07:4841/333.3%0/10%2/2100%112101004
21C. Swider04:3730/00%1/1100%0/00%000021000
24E. Osmani *35:23213/560%3/1030%6/875%2352221118
88K. Jones *05:3400/00%0/00%0/00%011010000
Team/Coaches1230
TOTAL2008713/2065.0%12/3237.5%25/3083.3%822301820145298
     

