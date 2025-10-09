Η Παρτίζαν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη regular season, καθώς επιβλήθηκε της Αναντολού Εφές με 93-87 στη Beogradska Arena, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1 και ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 1-2.
Παρτίζαν-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Η Παρτίζαν βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 31 πόντους στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αναντολού Εφές και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο υπέρ της με 55-43, μολονότι είχε μόλις 3/16 τρίποντα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοίρασε 12 ασίστ για μόλις ένα λάθος σε αυτό το διάστημα, έκανε επτά κλεψίματα και κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ!
Στη συνέχεια, η Εφές προσπάθησε να αντιδράσει, κάνοντας επιμέρους σκορ 16-26 στην τρίτη περίοδο και μειώνοντας σε 71-69 στο 30’. Μάλιστα, ο Οσμάνι έκανε το 85-83 από τη γραμμή των βολών, 2:10 πριν από το φινάλε! Ο Σέιν Λάρκιν διαμόρφωσε το 87-85 ωστόσο η Παρτίζαν άντεξε στην πίεση της Αναντολού Εφές, βρήκε λύσεις στην επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν, φτάνοντας στη νίκη με 93-87.
Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87.
MVP: Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 24 πόντους, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 29:54.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Αϊζάια Κορντινιέ πέτυχε 24 πόντους με 3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:16.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Παρτίζαν.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|C. Jones *
|28:07
|10
|5/8
|62.5%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|4
|1
|2
|0
|2
|14
|2
|S. Milton
|17:51
|6
|3/4
|75.0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|5
|3
|3
|M. Muurinen
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Washington
|08:32
|6
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|2
|5
|D. Osetkowski
|18:32
|10
|4/6
|66.7%
|0/3
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|3
|6
|0
|1
|1
|0
|3
|10
|9
|V. Marinkovic
|08:52
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|11
|A. Pokusevski
|06:59
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|-2
|12
|S. Brown *
|30:54
|24
|5/8
|62.5%
|3/7
|42.9%
|5/6
|83.3%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|8
|22
|17
|I. Bonga *
|30:22
|18
|6/7
|85.7%
|0/1
|0%
|6/6
|100%
|3
|4
|7
|1
|0
|2
|0
|5
|23
|19
|A. Lakic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|J. Parker *
|24:25
|3
|0/4
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|2
|1
|0
|3
|2
|88
|T. Jones *
|25:26
|16
|6/9
|66.7%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|5
|3
|8
|3
|3
|0
|0
|6
|28
|Team/Coaches
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|93
|30/48
|62.5%
|5/22
|22.7%
|18/22
|81.8%
|15
|20
|35
|17
|9
|7
|1
|23
|104
|Anadolu Efes Istanbul
|Head coach: Igor Kokoskov
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|S. Larkin
|33:03
|16
|2/2
|100%
|3/7
|42.9%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|3
|4
|4
|1
|0
|17
|1
|R. Beaubois
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|S. Hazer
|03:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|J. Loyd
|21:07
|6
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|6
|8
|N. Weiler-Babb *
|25:23
|9
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|5
|2
|1
|1
|0
|18
|9
|G. Papagiannis
|17:16
|2
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|1
|10
|I. Cordinier *
|29:16
|24
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|9/11
|81.8%
|1
|3
|4
|1
|3
|1
|1
|0
|30
|11
|R. Smits
|17:10
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|15
|P. Dozier *
|07:48
|4
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|21
|C. Swider
|04:37
|3
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani *
|35:23
|21
|3/5
|60%
|3/10
|30%
|6/8
|75%
|2
|3
|5
|2
|2
|2
|1
|1
|18
|88
|K. Jones *
|05:34
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|TOTAL
|200
|87
|13/20
|65.0%
|12/32
|37.5%
|25/30
|83.3%
|8
|22
|30
|18
|20
|14
|5
|2
|98
