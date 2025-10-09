Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τα... πάντα να αυτοκτονήσει στη Βιτόρια, αλλά ο τρομερός Κέντρικ Ναν (30π.) με buzzer beater χάρισε στον Παναθηναϊκό μια μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια, η οποία ήταν και η πρώτη στη χώρα των Βάσκων ύστερα από 8 χρόνια!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και παραλίγο να βγάλει τα μάτια του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος! Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.

Ο Αμερικανός ήταν χάρμα ιδέσθαι έχοντας 30 πόντους με 9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Και ήταν και εκείνος που έκρινε και το ματς με το νικητήριο καλαθι. Εξαιρετικό ματς και από τους Τσέντι Όσμαν (20π., 8ριμπ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15π., 8ριμπ.)

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Το ματς

Λίγο άναρχο ήταν το παιχνίδι στο ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-9 θέλοντας να τρέξει και να βρει πόντους στο τρανζίσιον αλλά τα πέντε λάθη στο πρώτο πεντάλεπτο του απέτρεψαν να ανοίξει την διαφορά στο σκορ. Κάτι που η Μπασκόνια προσπάθησε να εκμεταλλευτεί (7-9), αν και παρουσίασε μπόλικη… τσαπατσουλιά στο επιθετικό της παιχνίδι. Όσμαν (7π.) και Ναν (7π.) οδήγησαν τους «πράσινους» σε 7-0 σερί για το 7-16.

Η είσοδος του Σορτς έδωσε περισσότερη φρεσκάδα στην πεντάδα του Παναθηναϊκού (11-20 στο 9’) μέχρι να κλείσει το δεκάλεπτο στο 14-20. Ένα διάστημα όπου το «τριφύλλι» είχε 8/13 δίποντα και 1/4 τρίποντα όπως επίσης και 5 λάθη για μόλις 2 ασίστ αλλά και 13-1 ριμπάουντ. Την ίδια ώρα η Μπασκόνια είχε μόλις 5/21 εντός παιδιάς (4/13 δίποντα, 1/8 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ για ισάριθμα λάθη,

Στην 3η περίοδο τα τρίποντα του Όσμαν έφεραν τον Παναθηναϊκό και στο +13 (19-32 στο 15’) έχοντας ελέγξει η ελληνική ομάδα τον ρυθμό του αγώνα και φυσικά το σκορ. Ο Άταμαν έκανε μεγάλο rotation από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, χρησιμοποίησε κοντά σχήματα (με τον Όσμαν στο «4» και τον Μήτογλου ή ακόμα και τον Χουάντσο στο «5») αλλά δεν μπόρεσε να «καθαρίσει» εμφατικά το ματς.

Η Μπασκόνια προσπαθούσε να γίνει στενός κορσές στην ελληνική ομάδα (34-37 στο 19’) δείχνοντας σημάδια… ζωής στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου έχοντας πραγματοποιήσει σερί 7-0 (ή αν προτιμάτε επιμέρους 15-3) έως το 36-42 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ένα ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός (Όσμαν 13π., Ναν 10π.) είχε 12/21 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 9/12 βολές, 19-5 ριμπάουντ, και μόλις 5 ασίστ για 8 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Μπασκόνια (Καμπαρό 9π., Νούελ 7π.) είχε μετρήσει 10/21 δίποντα, 3/16 τρίποντα, 7/9 βολές, 16-5 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 6 λάθη.

Οι Βάσκοι μπήκαν φουριόζοι στο δεύτερο ημίχρονο και με σερί 7-0 πήραν προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 43-42 αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση και με τους Χουάντσο-Ναν «απάντησε» με δικό του 13-2 για το νέο +10 (45-55) στο 25’ το οποίο έγινε και +11 (49-60) με τον Αμερικανό να είχε πάρει φωτιά στην επίθεση (22π.) Η διαφορά εκτοξεύθηκε και στο +17 (54-71) πριν κλείσει η 3η περίοδος στο 56-71.

Και πάλι. Η Μπασκόνια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι μειώνοντας σε 63-73 στο 32' και έχοντας ψαλιδίσει το -17 μόλις τρία λεπτά νωρίτερα. Και δεν έμεινε εκεί. Η ευκολία που σκόραρε ο Παναθηναϊκός στην 3η περίοδο είχε μείνει στην... 3η περίοδο, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι και μείωσαν σε 71-76 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος έχοντας δώσει νέο ενδιαφέρον σ' ένα -φαινομενικά πάντα- τελειωμένο παιχνίδι βάσει της εικόνας που είχε διαμορφωθεί. Και ο Κέντρικ Ναν φρόντισε να βάλει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ευστόχησε ο Κέντρικ Ναν στο τέλος. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για την απόλυτη αυτοκτονία στο ματς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός ήταν εκείνος που ηγήθηκε όταν η Μπασκόνια προσπέρασε και τελείωσε το ματς έχοντας 30 πόντους και 7 ριμπάουντ με κερασάκι στην τούρτα το νικητήριο καλάθι.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έτρεξε πολλές φορές στο ανοικτό γήπεδο, βρήκε πόντους στο τρανζίσιο και έκλεισε το ματς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Χουάντσο με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρκος Χάουαρντ, ο οποίος ήταν αρνητικός στο ματς όντας άποντος με 0/4 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τάντας Σεντεκέρσκις προσπάθησε να μείνει στο ύψος των περιστάσεων με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Λουβαβού-Καμπαρό τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμεση αντίδραση του Παναθηναϊκού όταν η Μπασκόνια είχε επιστρέψει από το -13 και είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ. Έκτοτε οι «πράσινοι» πάτησαν το γκάζι και βρέθηκαν στο +17.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… σε αντίθεση με την αντίδραση που έδειχνε ο Παναθηναϊκός, συνέχεια επαναπαυόταν στις διαφορές που έχτιζε τις οποίες και έχανε σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα στο τέλος να κινδυνεύσει.

Baskonia Vitoria-Gasteiz Head coach: Paolo Galbiati MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Markus Howard * 20:44 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 Mamadi Diakite * 17:55 6 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 3 2 2 4 4 3 Marques Nowell 17:51 11 5/14 35.7% 4/6 66.7% 1/8 12.5% 0/2 0% 0 0 0 3 3 1 0 3 7 7 6 Hamidou Diallo * 22:45 15 5/9 55.6% 4/8 50% 1/1 100% 4/5 80% 1 3 4 1 2 3 0 2 16 16 7 Rodions Kurucs 14:43 7 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 3/3 100% 1 3 4 0 0 1 0 2 7 7 8 Tadas Sedekerskis * 27:23 10 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 9 10 2 0 0 0 2 16 16 9 Timothe Luwawu-Cabarrot 29:32 16 6/12 50% 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 0 1 16 16 10 Matteo Spagnolo 09:17 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 1 0 1 -1 -1 11 Trestan Forrest * 27:28 15 5/9 55.6% 4/10 40% 1/4 25% 4/5 80% 2 4 6 6 0 1 1 2 16 16 18 Khalifa Diop 09:39 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 1 1 1 4 4 4 25 Cameron Frisch 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Luka Samanic 02:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 -3 Team/Coaches 5 2 7 0 0 1 0 0 TOTAL 200 84 31/71 43.7% 24/45 53.3% 7/26 26.9% 15/21 71.4% 10 30 40 16 10 16 4 22 89