Η Ζάλγκιρις διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στη regular season μετά το 70-98 επί της Μπάγερν Μονάχου. Έτσι, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις οδηγεί την κούρσα στην κατάταξη ως η μόνη αήττητη, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 1-2.
Μπάγερν-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 26 πόντους στην πρώτη περίοδο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ 33-45. Σε αυτό το διάστημα, οι Λιθουανοί σούταραν με 62,5% στο τρίποντο (5/8), μοίρασαν επτά ασίστ και κατέβασαν έξι επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Σιλβέν Φρανσίσκο (14π., 3/3 τρίπ.) και τον Μόουζες Ράιτ (8π., 3 ριμπ.).
Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου είχε 13/29 σουτ εντός πεδιάς, κάνοντας έξι λάθη. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν (57-68, 30'), αλλά η Ζάλγκιρις ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με επιμέρους σκορ 2-11, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 (59-79, 33')! Τελικά, οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν της Μπάγερν με 70-98, κάνοντας το 3/3 στη φετινή EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98.
MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 20:27, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Αντρέας Ομπστ μέτρησε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 58.3% της Ζάλγκιρις στο τρίποντο (14/24).
|FC Bayern Munich
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|M/A
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|O. Da Silva
|11:12
|6
|3/3
|100%
|0/0
|0/0
|3
|1
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|13
|4
|X. Rathan-Mayes *
|16:15
|13
|5/11
|45.5%
|1/3
|0/0
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|2
|10
|5
|N. Giffey
|18:56
|9
|0/0
|0%
|1/2
|6/6
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|11
|8
|L. Kratzer *
|10:49
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0/0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|10
|J. Jessup
|11:41
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0/0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-4
|11
|V. Lucic *
|24:58
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0/0
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|13
|A. Obst
|25:11
|15
|2/3
|66.7%
|3/7
|2/2
|0
|2
|2
|4
|0
|3
|0
|5
|18
|16
|S. Jovic
|12:25
|1
|0/1
|0%
|0/0
|1/2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|4
|-3
|21
|J. Hollatz *
|19:07
|5
|1/3
|33.3%
|0/0
|2/2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|22
|I. Mike *
|22:50
|6
|2/5
|40%
|0/0
|0/0
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|0
|2
|2
|33
|D. Mccormack
|17:59
|8
|4/5
|80%
|0/0
|0/0
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|3
|6
|44
|K. Baldwin
|08:37
|3
|1/2
|50%
|0/0
|1/2
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|Team/Coaches
|8
|17
|25
|11
|5
|13
|0
|0
|63
|TOTAL
|200:00
|70
|20/37
|54.1%
|6/17
|12/14
|8
|17
|25
|11
|5
|13
|0
|24
|63
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Williams-Goss *
|17:22
|5
|1/4
|25.0%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|S. Francisco *
|20:27
|19
|3/4
|75.0%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|7
|3
|1
|1
|0
|27
|7
|M. Wright
|18:53
|11
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|2
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|1
|14
|8
|I. Brazdeikis *
|06:24
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|-1
|2
|10
|A. Tubelis
|07:48
|7
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|M. Lo
|16:51
|10
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|1
|0
|11
|14
|D. Sleva *
|26:53
|14
|1/5
|20%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|3
|4
|7
|2
|2
|0
|0
|0
|21
|15
|L. Birutis *
|21:07
|11
|5/5
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|17
|M. Rubstavicius
|02:47
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-1
|51
|A. Butkevicius
|21:31
|5
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|8
|91
|D. Sirvydis
|19:13
|7
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|10
|92
|E. Ulanovas
|20:44
|7
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|TOTAL
|200:00
|98
|18/34
|52.9%
|14/24
|58.3%
|20/22
|90.9%
|10
|20
|30
|18
|22
|10
|3
|0
|123
