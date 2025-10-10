Η Ζάλγκιρις πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 70-98 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-0, αποτελώντας την μόνη αήττητη ομάδα στη EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στη regular season μετά το 70-98 επί της Μπάγερν Μονάχου. Έτσι, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις οδηγεί την κούρσα στην κατάταξη ως η μόνη αήττητη, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 1-2.

Μπάγερν-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 26 πόντους στην πρώτη περίοδο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ 33-45. Σε αυτό το διάστημα, οι Λιθουανοί σούταραν με 62,5% στο τρίποντο (5/8), μοίρασαν επτά ασίστ και κατέβασαν έξι επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Σιλβέν Φρανσίσκο (14π., 3/3 τρίπ.) και τον Μόουζες Ράιτ (8π., 3 ριμπ.).

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου είχε 13/29 σουτ εντός πεδιάς, κάνοντας έξι λάθη. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν (57-68, 30'), αλλά η Ζάλγκιρις ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με επιμέρους σκορ 2-11, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 (59-79, 33')! Τελικά, οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν της Μπάγερν με 70-98, κάνοντας το 3/3 στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98.

MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 20:27, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Αντρέας Ομπστ μέτρησε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 58.3% της Ζάλγκιρις στο τρίποντο (14/24).

FC Bayern Munich 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A M/A OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 O. Da Silva 11:12 6 3/3 100% 0/0 0/0 3 1 4 1 1 1 0 0 13 4 X. Rathan-Mayes * 16:15 13 5/11 45.5% 1/3 0/0 1 1 2 1 3 0 0 2 10 5 N. Giffey 18:56 9 0/0 0% 1/2 6/6 1 1 2 0 0 1 0 2 11 8 L. Kratzer * 10:49 2 1/1 100% 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 10 J. Jessup 11:41 0 0/2 0% 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 -4 11 V. Lucic * 24:58 2 1/1 100% 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 3 1 13 A. Obst 25:11 15 2/3 66.7% 3/7 2/2 0 2 2 4 0 3 0 5 18 16 S. Jovic 12:25 1 0/1 0% 0/0 1/2 0 0 0 2 0 2 0 4 -3 21 J. Hollatz * 19:07 5 1/3 33.3% 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 22 I. Mike * 22:50 6 2/5 40% 0/0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 2 2 33 D. Mccormack 17:59 8 4/5 80% 0/0 0/0 0 1 1 1 1 2 0 3 6 44 K. Baldwin 08:37 3 1/2 50% 0/0 1/2 0 2 2 1 0 0 0 0 4 Team/Coaches 8 17 25 11 5 13 0 0 63 TOTAL 200:00 70 20/37 54.1% 6/17 12/14 8 17 25 11 5 13 0 24 63