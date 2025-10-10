Μπάγερν-Ζάλγκιρις 70-98: Μόνοι αήττητοι οι Λιθουανοί

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ζάλγκιρις πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 70-98 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-0, αποτελώντας την μόνη αήττητη ομάδα στη EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στη regular season μετά το 70-98 επί της Μπάγερν Μονάχου. Έτσι, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις οδηγεί την κούρσα στην κατάταξη ως η μόνη αήττητη, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 1-2.

Μπάγερν-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 26 πόντους στην πρώτη περίοδο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ 33-45. Σε αυτό το διάστημα, οι Λιθουανοί σούταραν με 62,5% στο τρίποντο (5/8), μοίρασαν επτά ασίστ και κατέβασαν έξι επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Σιλβέν Φρανσίσκο (14π., 3/3 τρίπ.) και τον Μόουζες Ράιτ (8π., 3 ριμπ.).

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου είχε 13/29 σουτ εντός πεδιάς, κάνοντας έξι λάθη. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν (57-68, 30'), αλλά η Ζάλγκιρις ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με επιμέρους σκορ 2-11, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 (59-79, 33')! Τελικά, οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν της Μπάγερν με 70-98, κάνοντας το 3/3 στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98.

 

MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 20:27, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Αντρέας Ομπστ μέτρησε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 58.3% της Ζάλγκιρις στο τρίποντο (14/24).

FC Bayern Munich2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/AM/AOREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1O. Da Silva11:1263/3100%0/00/03141110013
4X. Rathan-Mayes *16:15135/1145.5%1/30/01121300210
5N. Giffey18:5690/00%1/26/61120010211
8L. Kratzer *10:4921/1100%0/00/0011101030
10J. Jessup11:4100/20%0/00/010100001-4
11V. Lucic *24:5821/1100%0/20/0022001031
13A. Obst25:11152/366.7%3/72/20224030518
16S. Jovic12:2510/10%0/01/200020204-3
21J. Hollatz *19:0751/333.3%0/02/2011000010
22I. Mike *22:5062/540%0/00/0033002022
33D. Mccormack17:5984/580%0/00/0011112036
44K. Baldwin08:3731/250%0/01/2022100004
Team/Coaches81725115130063
TOTAL200:007020/3754.1%6/1712/14817251151302463

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Williams-Goss *17:2251/425.0%1/1100%0/30%0/00%000111002
3S. Francisco *20:27193/475.0%4/666.7%0/00%1/1100%1237311027
7M. Wright18:53114/666.7%0/00%0/00%3/3100%2240422114
8I. Brazdeikis *06:2421/333.3%0/10%0/10%0/00%10110010-12
10A. Tubelis07:4872/2100%0/00%0/00%3/3100%000021004
12M. Lo16:51100/00%2/366.7%0/00%4/4100%0001331011
14D. Sleva *26:53141/520%3/560%0/00%3/3100%3472200021
15L. Birutis *21:07115/5100%0/20%1/250%1/250%3360000019
17M. Rubstavicius02:4700/00%0/10%0/10%0/00%00010000-1
51A. Butkevicius21:3151/1100%1/250%0/00%0/00%044030008
91D. Sirvydis19:1370/20%2/450%0/20%1/250%0334110010
92E. Ulanovas20:4470/20%1/1100%1/1100%4/4100%011100005
TOTAL200:009818/3452.9%14/2458.3%20/2290.9%10203018221030123
     

