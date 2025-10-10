Ο Ολυμπιακός των κομβικών απουσιών, είχε σε μεγάλο βράδυ τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, δεν πτοήθηκε και συνέτριψε την Ντουμπάι με 86-67 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για την EuroLeague.

Τι και αν μπήκε στην αφετηρία της 3ης αγωνιστικής χωρίς τους Φουρνιέ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός απέναντι στην Ντουμπάι και πήρε μία άνετη νίκη με 86-67 λίγες ώρες πριν το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Με τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνουν πάρτι κάτω από το καλάθι και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει... καυτός, οι «ερυθρόλευκοι» απλοποίησαν νωρίς το έργο και πήραν τη δεύτερη νίκη τους στην EuroLeague.

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Ο αγώνας

Ο Νιλικίνα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, ευστοχώντας στο πρώτο του τρίποντο, όμως η Ντουμπάι σημάδεψε τον Μιλουτίνοφ, στο pick n' roll των Μπέικον-Καμπενγκέλε, με τον δεύτερο να φτάνει νωρίς τους 7 (13-13, 6'). Το ξέσπασμα του Ντόρσεϊ και οι πέντε δικοί του πόντοι, έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 20-15 (8'), ενώ ο Βεζένκοβ βρήκε σταδιακά ρυθμό.

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον εκτόξευσε τη διαφορά (29-16, 11'), με τους γηπεδούχους να διατηρούν τη σκληράδα τους στην άμυνα και να βρίσκουν λύσεις με τον Πίτερς επιθετικά (37-26, 17'). Ο Λι ανέβασε την ένταση, στην πίεση πάνω στην μπάλα, η 2nd unit όχι απλώς άντεξε, αλλά έφτασε στο +14 (43-29, 18').

Ήταν σειρά του Βεζένκοβ να επιστρέψει... καυτός από τα αποδυτήρια. Δέκα δικοί του πόντοι έστειλαν τον Ολυμπιακό στο 55-39 (23'), ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 61-41 (25'). Οι εμπνεύσεις των Πρέπελιτς και Μπέρτανς ξαναέφεραν τη Ντουμπάι στο -14 (63-49, 28'), αλλά για την ομάδα του Γκόλεματς δεν υπήρχε άλλος δρόμος πέραν από τις προσωπικές φάσεις.

Το σκηνικό δεν άλλαξε φυσικά στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή εικόνα στην άμυνα και με τον Μπαρτζώκα να συνεχίζει το rotation και το σκορ να γίνεται 76-52 (31'). Τα deflection στην άμυνα συνεχίστηκαν με την παρουσία του Γουόρντ και ο Γκόλεματς είχε ήδη αντιληφθεί πως τέτοια διαφορά (79-60, 26') ήταν αδύνατο να ανατραπεί. Με τον Μπαρτζώκα απ' την άλλη να ψάχνει ήδη βαθιά στον πάγκο του, σκεπτόμενος το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, αφού το ροζ φύλλο με την Ντουμπάι είχε κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μετά το πρώτο τετράλεπτο «κλείδωσε» τα ατού της Ντουμπάι και βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 25 πόντους (6/8 2π., 3/6 3π.), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους και Νίκολα Μιλουτίνοφ με 13 και 11 ριμπάουντ. Πολύ καλοί στον δύσκολο ρόλο τους απόψε οι Νιλικίνα, Λι.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στους 13 αλλά με 5/14 εντός παιδιάς, 4 ασίστ και 4 λάθη ο Ντουέιν Μπέικον.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, ο Μ'Φιόντου Καμπενγκέλε με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η σοβαρότητα με την οποία προσέγγισε το ματς ο Ολυμπιακος παρά τις απουσίες.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το μπάσκετ της Ντουμπάι που εμπεριέχει αρκετό... σόλο, έχοντας βέβαια τη δικαιολογία των απουσιών στην περίμετρο.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR Head coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 F. Ntilikina * 15:03 7 1/5 20.0% 1/1 100.0% 2/2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 3 3 3 T. Ward * 22:06 5 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 1 4 5 0 1 0 2 4 5 5 G. Larentzakis 03:22 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 -3 9 S. Lee 24:57 10 2/5 40.0% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0 0 0 3 0 2 1 1 10 14 S. Vezenkov * 23:31 25 6/8 75.0% 3/6 50.0% 4/6 66.7% 2 9 11 1 0 0 1 1 34 16 K. Papanikolaou 20:02 3 1/1 100.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 1 2 4 1 2 0 2 5 21 O. Netzipoglou 07:44 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 22 T. Dorsey * 23:51 14 1/3 33.3% 2/6 33.3% 6/7 85.7% 0 3 3 2 2 2 0 0 17 25 A. Peters 19:24 4 2/2 100.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 2 2 33 N. Milutinov * 20:08 13 4/4 100.0% 0/0 0.0% 5/6 83.3% 5 6 11 0 0 2 0 0 25 37 K. Antetokounmpo 06:10 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 45 D. Hall 13:42 5 2/2 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2 2 4 1 0 0 3 3 11 Team/Coaches 1 4 5 2 TOTAL 200 86 20/34 58.8% 8/22 36.4% 22/30 73.3% 12 31 43 16 5 14 7 20 110