Ολυμπιακός - Ντουμπάι 86-67: Κέρδισε τις... απουσίες του και τη διέλυσε

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός των κομβικών απουσιών, είχε σε μεγάλο βράδυ τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, δεν πτοήθηκε και συνέτριψε την Ντουμπάι με 86-67 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για την EuroLeague.

Τι και αν μπήκε στην αφετηρία της 3ης αγωνιστικής χωρίς τους Φουρνιέ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός απέναντι στην Ντουμπάι και πήρε μία άνετη νίκη με 86-67 λίγες ώρες πριν το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Με τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνουν πάρτι κάτω από το καλάθι και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει... καυτός, οι «ερυθρόλευκοι» απλοποίησαν νωρίς το έργο και πήραν τη δεύτερη νίκη τους στην EuroLeague.

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Ο αγώνας

Ο Νιλικίνα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, ευστοχώντας στο πρώτο του τρίποντο, όμως η Ντουμπάι σημάδεψε τον Μιλουτίνοφ, στο pick n' roll των Μπέικον-Καμπενγκέλε, με τον δεύτερο να φτάνει νωρίς τους 7 (13-13, 6'). Το ξέσπασμα του Ντόρσεϊ και οι πέντε δικοί του πόντοι, έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 20-15 (8'), ενώ ο Βεζένκοβ βρήκε σταδιακά ρυθμό.

 

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον εκτόξευσε τη διαφορά (29-16, 11'), με τους γηπεδούχους να διατηρούν τη σκληράδα τους στην άμυνα και να βρίσκουν λύσεις με τον Πίτερς επιθετικά (37-26, 17'). Ο Λι ανέβασε την ένταση, στην πίεση πάνω στην μπάλα, η 2nd unit όχι απλώς άντεξε, αλλά έφτασε στο +14 (43-29, 18').

Ήταν σειρά του Βεζένκοβ να επιστρέψει... καυτός από τα αποδυτήρια. Δέκα δικοί του πόντοι έστειλαν τον Ολυμπιακό στο 55-39 (23'), ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 61-41 (25'). Οι εμπνεύσεις των Πρέπελιτς και Μπέρτανς ξαναέφεραν τη Ντουμπάι στο -14 (63-49, 28'), αλλά για την ομάδα του Γκόλεματς δεν υπήρχε άλλος δρόμος πέραν από τις προσωπικές φάσεις.

Το σκηνικό δεν άλλαξε φυσικά στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή εικόνα στην άμυνα και με τον Μπαρτζώκα να συνεχίζει το rotation και το σκορ να γίνεται 76-52 (31'). Τα deflection στην άμυνα συνεχίστηκαν με την παρουσία του Γουόρντ και ο Γκόλεματς είχε ήδη αντιληφθεί πως τέτοια διαφορά (79-60, 26') ήταν αδύνατο να ανατραπεί. Με τον Μπαρτζώκα απ' την άλλη να ψάχνει ήδη βαθιά στον πάγκο του, σκεπτόμενος το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, αφού το ροζ φύλλο με την Ντουμπάι είχε κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μετά το πρώτο τετράλεπτο «κλείδωσε» τα ατού της Ντουμπάι και βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 25 πόντους (6/8 2π., 3/6 3π.), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους και Νίκολα Μιλουτίνοφ με 13 και 11 ριμπάουντ. Πολύ καλοί στον δύσκολο ρόλο τους απόψε οι Νιλικίνα, Λι.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στους 13 αλλά με 5/14 εντός παιδιάς, 4 ασίστ και 4 λάθη ο Ντουέιν Μπέικον.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, ο Μ'Φιόντου Καμπενγκέλε με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η σοβαρότητα με την οποία προσέγγισε το ματς ο Ολυμπιακος παρά τις απουσίες.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το μπάσκετ της Ντουμπάι που εμπεριέχει αρκετό... σόλο, έχοντας βέβαια τη δικαιολογία των απουσιών στην περίμετρο.
Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
Head coach: Georgios BartzokasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1F. Ntilikina *15:0371/520.0%1/1100.0%2/2100.0%000301033
3T. Ward *22:0651/333.3%1/250.0%0/20.0%145010245
5G. Larentzakis03:2200/00.0%0/10.0%0/00.0%00000101-3
9S. Lee24:57102/540.0%1/250.0%3/475.0%0003021110
14S. Vezenkov *23:31256/875.0%3/650.0%4/666.7%29111001134
16K. Papanikolaou20:0231/1100.0%0/10.0%1/250.0%112412025
21O. Netzipoglou07:4400/10.0%0/00.0%0/00.0%00000002-3
22T. Dorsey *23:51141/333.3%2/633.3%6/785.7%0332220017
25A. Peters19:2442/2100.0%0/30.0%0/00.0%011112022
33N. Milutinov *20:08134/4100.0%0/00.0%5/683.3%56110020025
37K. Antetokounmpo06:1000/00.0%0/00.0%0/00.0%011100011
45D. Hall13:4252/2100.0%0/00.0%1/1100.0%2241003311
Team/Coaches1452
TOTAL2008620/3458.8%8/2236.4%22/3073.3%12314316514720110
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Dangubic14:2931/425.0%1/333.3%0/10.0%1/1100.0%112030002
3D. Bacon *33:39135/1435.7%4/1040.0%1/425.0%2/450.0%156474108
5A. Abass *23:5000/50.0%0/10.0%0/40.0%0/00.0%00034000-7
7K. Prepelic16:0462/540.0%1/1100.0%1/333.3%1/1100.0%022161206
8D. Bertans *23:40104/944.4%2/2100.0%2/728.6%0/00.0%011201007
15S. Sanli03:1100/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000020000
17M. Kabengele *15:37104/757.1%4/666.7%0/10.0%2/366.7%2350400011
25M. Wright IV *28:3972/825.0%2/633.3%0/20.0%3/475.0%022660217
30F. Petrusev26:51144/944.4%4/944.4%0/00.0%6/785.7%0221811112
33D. Andjusic04:0021/250.0%0/00.0%0/20.0%2/2100.0%000030010
34K. Kamenjas10:0021/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%224021005
Team/Coaches31401
TOTAL2006723/6336.5%19/3948.7%4/2416.7%17/2277.3%91928172486054
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     