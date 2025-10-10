Με τον Τσίμα Μονέκε (20π., 12ριμπ.) να πραγματοποιεί εξαιρετικό παιχνίδι, ο Ερυθρός Αστέρας άφησε... πίσω την εποχή του Γιάννη Σφαιρόπουλου και σημείωσε την 1η του νίκη στη φετινή Euroleague κερδίζοντας μέσα στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρμπαχτσε με 81-86.

Ο άγραφος νόμος του μπάσκετ λέει ότι «κάθε αλλαγή προπονητή φέρνει άλλον αέρα μέσα σε μια ομάδα» καθώς όλοι οι παίκτες θέλουν ενδόμυχα (ή και όχι ενδόμυχα) να αποδείξουν ότι αξίζουν να παίζουν και να έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Όπως και αποδείχθηκε στην περίπτωση του Ερυθρού Αστέρα.

Λίγα 24ωρα μετά το «διαζύγιο» με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με 0/2 στην Euroleague, η σερβική ομάδα έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να περάσει από μια δύσκολη έδρα κερδίζοντας μέσα στην Κωνσταντινούπολη την πρωταθλήτρια Ευρώπης την οποία και υποχρέωσε στην 2η ήττα της στα τρία πρώτα ματς της διοργάνωσης.

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν εκείνος που ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα έχοντας 20 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 2 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής. «Διψήφιοι» για την σερβική ομάδα ήταν και οι Κάρτερ (15π., 3/6τρ.), Μοτιεγιούνας (13π.), Νουόρα (11π.) και Μίλερ-ΜακΙντάιρ (10π.)

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας θέλησε να αιφνιδιάσει τη Φενέρμπαχτσε και μάλιστα τα κατάφερε λίγο μετά το ξεκίνημα του αγώνα. Στο δίλεπτο είχε βρεθεί στο +8 (2-10) και κρατούσε σταθερά το πάνω χέρι στο ματς (10-19) έως και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (17-25). Ένα διάστημα όπου η Φενέρ είχε επιχειρήσει 17 βολές (11/17) και είχε μόλις 3/11 εντός παιδιάς, ενώ αντίθετα οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μετρήσει 11/16 δίποντα αλλά και 0/6 τρίποντα. Το σκηνικό όχι μόνο δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο αλλά η ομάδα του υπηρεσιακού προπονητή, Τόμισλαβ Τόμοβιτς, κρατούσε σταθερά τα ηνία στο σκορ. Έστειλε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (27-37) και βρέθηκε και στο +13 (30-43) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Εξόχως χαρακτηριστικά τα στατιστικά του πρώτου μισού του αγώνα καθώς οι γηπεδούχοι είχαν 5/24 εντός παιδιάς με 3/12 δίποντα και 2/12 τρίποντα και... 18/26 βολές! Αντίθετα ο Ερυθρός Αστέρας είχε 16/26 δίποντα και 2/11 τρίποντα προσπαθώντας να διατηρήσει το προβάδισμα ασφαλείας (39-50 στο 25'), με τους Σέρβους να κλείνουν την 3η περίοδο στο +8 (48-56). Πάντως η Φενέρ δεν ήθελε να παρατήσει το παιχνίδι και με αντεπίθεση στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε να «ψαλιδίζει» την διαφορά. Στα μέσα της τελευταίας περιόδου η Φενέρ πλησίασε στις δύο κατοχές (61-65 στο 35' και 66-70 στο 36') αλλά ο Τσίμα Μονέκε δεν ήθελε να χαραμίσει την εντυπωσιακή του εμφάνιση ανοίγοντας λογαριασμό για τον Ερυθρό Αστέρα στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86.

Fenerbahçe Beko Istanbul Head Coach: Saras Jasikevicius # Player POS MINS PTS 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST STL TO BLK F(A) PF(C/D) PIR +/- 1 M. Birsen – 11:06 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0/0 1/1 1 2 W. Baldwin IV – 26:26 8 3/5 60.0% 0/3 0.0% 2/7 28.6% 1 3 4 8 1 3 0 0/0 2/5 11 3 S. Wilbekin – 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 4 N. Melli – 17:42 2 1/2 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 0/0 5/0 2 8 T. Horton Tucker – 29:19 19 4/7 57.1% 1/4 25.0% 8/13 61.5% 0 2 2 3 2 1 2 2/1 2/9 22 10 M. Mahmutoglu – 6:17 3 0/1 0.0% 1/1 100% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0/0 0/0 2 13 T. Biberovic – 20:20 3 0/4 0.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0/0 2/0 -3 17 O. Bitim – 2:14 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0/0 2/0 -2 18 M. Jantunen – 29:12 15 3/6 50.0% 1/5 20.0% 6/6 100% 3 2 5 1 1 1 0 0/1 4/4 13 20 D. Hall – 31:08 9 0/1 0.0% 1/2 50.0% 6/7 85.7% 2 2 4 4 0 4 0 0/0 4/4 10 50 B. Colson – 16:11 19 0/2 0.0% 4/5 80.0% 7/7 100% 0 2 2 0 0 1 0 0/1 1/4 19 92 K. Birch – 10:05 1 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 4 4 1 0 1 0 0/0 3/1 2 TEAM TOTAL 200:00 81 11/28 39.3% 9/27 33.3% 32/44 72.7% 10 25 35 21 5 15 2 2/3 26/28 81