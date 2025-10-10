Ρεάλ - Βιλέρμπάν 85-72: Ισπανικό πάρτι με Γάλλους... κομπάρσους

Η Ρεάλ έκανε ένα πάρτι κόντρα στην Βιλερμπάν και, χωρίς να ιδρώσει, πήρε τη νίκη με 85-72.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιλερμπάν, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και επικράτησαν άνετα των Γάλλων με 85-72.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος, η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παλεύει, αλλά να μην καταφέρνει να φανεί απειλητική.

Ο Οκέκε με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λάιλς και 11 ο Χεζόνια.

Για την Βιλερμπάν, ο Τζάκσον σταμάτησε στους 16 πόντους.

 

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Ρεάλ από την αρχή έδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση για... παιχνίδια, με την Βιλερμπάν να μοιάζει κομπάρσος από το τζάμπολ κιόλας. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-19, ενώ στην συνέχεια, παρά την προσπάθεια της Βιλερμπάν (32-29, 15'), Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και πήγαν στο ημίχρονο με το υπέρ τους 48-37.

Στο δεύτερο μισό, η Ρεάλ συνέχισε να έχει τον έλεγχο, καθώς η Βιλέρμπάν, πέραν από το να μην ξεφύγει η διαφορά, δεν κατάφερε τίποτε άλλο στο παιχνίδι. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 66-53, με την τέταρτη περίοδο να είναι πλέον τυπική διαδικασία.

Η διαφορά σε αυτό το σημείο εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο 37 να φτάνει στους 24 (85-61), με την Βιλερμπάν το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 85-72.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72

  • MVP: Ο Τσούμα Οκέκε έκανε σπουδαίο παιχνίδι, έχοντας 17 πόντους, με 1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ.
  • Καλύτερος ηττημένος: Ο Έντγουϊν Τζάκσον είχε 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς.
  • Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Ρεάλ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, έχοντας 24 ασίστ για μόλις 12 λάθη!

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-EFF
Head coach: Sergio ScarioloMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-EFF
#Players
0T. Lyles *17:50121/333.3%1/250.0%7/887.5%2462110419
1D. Kramer *23:5990/10.0%3/742.9%0/20.0%044201055
7F. Campazzo20:2650/10.0%1/520.0%2/2100%000121013
8C. Okeke22:10171/1100%4/4100%3/3100%3250001225
11M. Hezonja *18:28113/560.0%0/60.0%5/683.3%1122000511
13I. Almansa05:1621/1100%0/00.0%0/00.0%00000100-1
14G. Deck21:3221/1100%0/20.0%0/00.0%145502018
20B. Fernando17:5473/475.0%0/00.0%1/1100%0660111211
22W. Tavares *16:5083/3100%0/00.0%2/2100%1343111316
23S. Llull15:1360/00.0%2/540.0%0/00.0%000311027
24A. Feliz *19:3463/475.0%0/20.0%0/00.0%011623017
33G. Grinvalds00:4800/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
Team/Coaches22400
TOTAL2008516/2466.7%11/3333.3%20/2483.3%10273724812317115

LDLC ASVEL Villeurbanne2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKF (C)F (D)+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKF (C)F (D)+/-PIR
1Z. Seljaas *21:1190/00.0%3/837.5%0/00.0%112000030-13
2A. Atamna13:4630/10.0%1/520.0%0/00.0%112011131-4
8M. Ajinca *05:4200/00.0%0/10.0%0/00.0%000001020-4
10B. Massa19:12114/4100.0%0/00.0%3/3100.0%14520214417
11E. Jackson *24:24163/742.9%3/560.0%1/1100.0%11210101415
16M. Ngouama19:42123/837.5%2/540.0%0/00.0%1123220105
23D. Lighty22:1900/20.0%0/10.0%0/00.0%1232010210
24M. Ndiaye18:0542/366.7%0/10.0%0/00.0%1230010312
30G. Watson *21:39111/425.0%1/616.7%6/6100.0%02221102510
32B. Vautier *12:1621/333.3%0/00.0%0/00.0%2351130213
94A. Traore21:4442/450.0%0/20.0%0/00.0%4480010007
Team/Coaches415000000
TOTAL200:007216/3644.4%10/3429.4%10/10100.0%172239115142231762


     

