Ρεάλ - Βιλέρμπάν 85-72: Ισπανικό πάρτι με Γάλλους... κομπάρσους
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιλερμπάν, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και επικράτησαν άνετα των Γάλλων με 85-72.
Από την αρχή μέχρι και το τέλος, η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παλεύει, αλλά να μην καταφέρνει να φανεί απειλητική.
Ο Οκέκε με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λάιλς και 11 ο Χεζόνια.
Για την Βιλερμπάν, ο Τζάκσον σταμάτησε στους 16 πόντους.
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Η Ρεάλ από την αρχή έδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση για... παιχνίδια, με την Βιλερμπάν να μοιάζει κομπάρσος από το τζάμπολ κιόλας. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-19, ενώ στην συνέχεια, παρά την προσπάθεια της Βιλερμπάν (32-29, 15'), Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και πήγαν στο ημίχρονο με το υπέρ τους 48-37.
Στο δεύτερο μισό, η Ρεάλ συνέχισε να έχει τον έλεγχο, καθώς η Βιλέρμπάν, πέραν από το να μην ξεφύγει η διαφορά, δεν κατάφερε τίποτε άλλο στο παιχνίδι. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 66-53, με την τέταρτη περίοδο να είναι πλέον τυπική διαδικασία.
Η διαφορά σε αυτό το σημείο εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο 37 να φτάνει στους 24 (85-61), με την Βιλερμπάν το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 85-72.
Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72
- MVP: Ο Τσούμα Οκέκε έκανε σπουδαίο παιχνίδι, έχοντας 17 πόντους, με 1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ.
- Καλύτερος ηττημένος: Ο Έντγουϊν Τζάκσον είχε 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς.
- Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Ρεάλ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, έχοντας 24 ασίστ για μόλις 12 λάθη!
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|Head coach: Sergio Scariolo
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles *
|17:50
|12
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|7/8
|87.5%
|2
|4
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|19
|1
|D. Kramer *
|23:59
|9
|0/1
|0.0%
|3/7
|42.9%
|0/2
|0.0%
|0
|4
|4
|2
|0
|1
|0
|5
|5
|7
|F. Campazzo
|20:26
|5
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|3
|8
|C. Okeke
|22:10
|17
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|3/3
|100%
|3
|2
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|25
|11
|M. Hezonja *
|18:28
|11
|3/5
|60.0%
|0/6
|0.0%
|5/6
|83.3%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|5
|11
|13
|I. Almansa
|05:16
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|14
|G. Deck
|21:32
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|5
|0
|2
|0
|1
|8
|20
|B. Fernando
|17:54
|7
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100%
|0
|6
|6
|0
|1
|1
|1
|2
|11
|22
|W. Tavares *
|16:50
|8
|3/3
|100%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|16
|23
|S. Llull
|15:13
|6
|0/0
|0.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|2
|7
|24
|A. Feliz *
|19:34
|6
|3/4
|75.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|6
|2
|3
|0
|1
|7
|33
|G. Grinvalds
|00:48
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|85
|16/24
|66.7%
|11/33
|33.3%
|20/24
|83.3%
|10
|27
|37
|24
|8
|12
|3
|17
|115
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F (C)
|F (D)
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F (C)
|F (D)
|+/-
|PIR
|1
|Z. Seljaas *
|21:11
|9
|0/0
|0.0%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|-1
|3
|2
|A. Atamna
|13:46
|3
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-4
|8
|M. Ajinca *
|05:42
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-4
|10
|B. Massa
|19:12
|11
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|4
|5
|2
|0
|2
|1
|4
|4
|17
|11
|E. Jackson *
|24:24
|16
|3/7
|42.9%
|3/5
|60.0%
|1/1
|100.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|15
|16
|M. Ngouama
|19:42
|12
|3/8
|37.5%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|0
|1
|0
|5
|23
|D. Lighty
|22:19
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|24
|M. Ndiaye
|18:05
|4
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|2
|30
|G. Watson *
|21:39
|11
|1/4
|25.0%
|1/6
|16.7%
|6/6
|100.0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|5
|10
|32
|B. Vautier *
|12:16
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|3
|5
|1
|1
|3
|0
|2
|1
|3
|94
|A. Traore
|21:44
|4
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|4
|8
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|7
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|72
|16/36
|44.4%
|10/34
|29.4%
|10/10
|100.0%
|17
|22
|39
|11
|5
|14
|2
|23
|17
|62
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.