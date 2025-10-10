Η Ρεάλ έκανε ένα πάρτι κόντρα στην Βιλερμπάν και, χωρίς να ιδρώσει, πήρε τη νίκη με 85-72.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιλερμπάν, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και επικράτησαν άνετα των Γάλλων με 85-72.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος, η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παλεύει, αλλά να μην καταφέρνει να φανεί απειλητική.

Ο Οκέκε με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λάιλς και 11 ο Χεζόνια.

Για την Βιλερμπάν, ο Τζάκσον σταμάτησε στους 16 πόντους.

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Ρεάλ από την αρχή έδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση για... παιχνίδια, με την Βιλερμπάν να μοιάζει κομπάρσος από το τζάμπολ κιόλας. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-19, ενώ στην συνέχεια, παρά την προσπάθεια της Βιλερμπάν (32-29, 15'), Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και πήγαν στο ημίχρονο με το υπέρ τους 48-37.

Στο δεύτερο μισό, η Ρεάλ συνέχισε να έχει τον έλεγχο, καθώς η Βιλέρμπάν, πέραν από το να μην ξεφύγει η διαφορά, δεν κατάφερε τίποτε άλλο στο παιχνίδι. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 66-53, με την τέταρτη περίοδο να είναι πλέον τυπική διαδικασία.

Η διαφορά σε αυτό το σημείο εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο 37 να φτάνει στους 24 (85-61), με την Βιλερμπάν το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 85-72.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72

MVP : Ο Τσούμα Οκέκε έκανε σπουδαίο παιχνίδι, έχοντας 17 πόντους, με 1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ.

Καλύτερος ηττημένος : Ο Έντγουϊν Τζάκσον είχε 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Ρεάλ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, έχοντας 24 ασίστ για μόλις 12 λάθη!

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- EFF Head coach: Sergio Scariolo MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- EFF # Players 0 T. Lyles * 17:50 12 1/3 33.3% 1/2 50.0% 7/8 87.5% 2 4 6 2 1 1 0 4 19 1 D. Kramer * 23:59 9 0/1 0.0% 3/7 42.9% 0/2 0.0% 0 4 4 2 0 1 0 5 5 7 F. Campazzo 20:26 5 0/1 0.0% 1/5 20.0% 2/2 100% 0 0 0 1 2 1 0 1 3 8 C. Okeke 22:10 17 1/1 100% 4/4 100% 3/3 100% 3 2 5 0 0 0 1 2 25 11 M. Hezonja * 18:28 11 3/5 60.0% 0/6 0.0% 5/6 83.3% 1 1 2 2 0 0 0 5 11 13 I. Almansa 05:16 2 1/1 100% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 14 G. Deck 21:32 2 1/1 100% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 5 0 2 0 1 8 20 B. Fernando 17:54 7 3/4 75.0% 0/0 0.0% 1/1 100% 0 6 6 0 1 1 1 2 11 22 W. Tavares * 16:50 8 3/3 100% 0/0 0.0% 2/2 100% 1 3 4 3 1 1 1 3 16 23 S. Llull 15:13 6 0/0 0.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 2 7 24 A. Feliz * 19:34 6 3/4 75.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 6 2 3 0 1 7 33 G. Grinvalds 00:48 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 2 2 4 0 0 TOTAL 200 85 16/24 66.7% 11/33 33.3% 20/24 83.3% 10 27 37 24 8 12 3 17 115

LDLC ASVEL Villeurbanne 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK F (C) F (D) +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK F (C) F (D) +/- PIR 1 Z. Seljaas * 21:11 9 0/0 0.0% 3/8 37.5% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -1 3 2 A. Atamna 13:46 3 0/1 0.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 3 1 -4 8 M. Ajinca * 05:42 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -4 10 B. Massa 19:12 11 4/4 100.0% 0/0 0.0% 3/3 100.0% 1 4 5 2 0 2 1 4 4 17 11 E. Jackson * 24:24 16 3/7 42.9% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 4 15 16 M. Ngouama 19:42 12 3/8 37.5% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 1 0 5 23 D. Lighty 22:19 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 2 1 0 24 M. Ndiaye 18:05 4 2/3 66.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 3 1 2 30 G. Watson * 21:39 11 1/4 25.0% 1/6 16.7% 6/6 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 2 5 10 32 B. Vautier * 12:16 2 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 1 1 3 0 2 1 3 94 A. Traore 21:44 4 2/4 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 4 4 8 0 0 1 0 0 0 7 Team/Coaches 4 1 5 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 72 16/36 44.4% 10/34 29.4% 10/10 100.0% 17 22 39 11 5 14 2 23 17 62



