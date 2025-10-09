Τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές στην EuroLeague σημείωσε η Μονακό, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Αρμάνι.
Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 82-79 έχοντας μπροστάρη αρχικά τον Ντάνιελ Τάις και στο δεύτερο ημίχρονο τον Μάικ Τζέιμς που ανέλαβε το σκοράρισμα. Τεράστιο μπλοκ του Άλφα Ντιαλό που έκρινε το ματς.
Αρμάνι - Μονακό: Ο αγώνας
Οι Μονεγάσκοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με πλουραλισμό στο σκοράρισμα και τον Ντιάλο να διαμορφώνει το 13-21 (7'). Ο ΛεΝτέι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει άμεσα το Μιλάνο, μειώνοντας με τρίποντο σε 20-22 (11').
Το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Τάις έγινε σημαντικός παράγοντας στη ρακέτα, φτάνοντας τους 12 πόντους, η Μονακό έφτιαχνε μια μικρή διαφορά αλλά η Αρμάνι επέστρεφε. Το 32-38 (17') εξανεμίστηκε άμεσα, μέχρι να βρει διαδοχικά σουτ ο Μάικ Τζέιμς (48-56, 25').
Μπούκερ και Σιλντς κράτησαν σε εκείνο το σημείο την Αρμάνι. Οι Ιταλοί επέστρεψαν ξανά στο -3 (65-68, 32') με το τρίποντο του Μπρουκς, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο σε όλο το ματς. Η διαφορά πήγε σε διψήφια τιμή (69-79), ένα τετράλεπτο πριν το φινάλε, αλλά η Αρμάνι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Γκούντουριτς το πήρε πάνω του, φέρνοντας ξανά την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (77-79, 39'). Ενώ στα 14'' η Αρμάνι έφτασε να έχει και σουτ νίκης. Ο Σιλντς πήγε ως το καλάθι αλλά ο Ντιαλό τον έκοψε στα ίσια και η Μονακό έφυγε με τη μεγάλη νίκη από το Μιλάνο.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 36-41, 62-66, 79-82
MVP: Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος όλων, αλλά το μπλοκ του στον Σιλντς στα 15'' δευτερόλεπτα, μετατρέπει τον Άλφα Ντιαλό στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο φόργουορντ της Μονακό σκόραρε 13 πόντους με 3/4 2π., 1/5 3π., 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 33 λεπτά.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε μεγάλο παιχνίδι επιθετικά, με 15 πόντους (4/7 2π., 1/2 3π.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Ο Λορέντζο Μπράουν απείχε τρεις ασίστ απ'το double double με 12 πόντους και 7 ασίστ.
|EA7 Emporio Armani Milan
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|L. Brown *
|21:25
|12
|5/9
|55.6%
|4/6
|66.7%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|7
|4
|2
|1
|0
|12
|12
|3
|Q. Ellis
|17:49
|2
|0/4
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|D. Booker *
|29:50
|15
|5/9
|55.6%
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|4/4
|100%
|5
|3
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|27
|27
|10
|L. Bolmaro *
|12:50
|8
|4/7
|57.1%
|1/4
|25.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|0
|0
|-1
|9
|12
|A. Brooks
|19:33
|9
|4/12
|33.3%
|3/5
|60.0%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0.0%
|1
|7
|8
|1
|1
|1
|0
|1
|9
|9
|16
|Z. Leday *
|22:08
|10
|2/10
|20.0%
|0/2
|0.0%
|2/3
|66.7%
|4/7
|57.1%
|0
|4
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|10
|10
|17
|G. Ricci
|11:28
|0
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|23
|M. Guduric
|22:14
|10
|4/9
|44.4%
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0
|2
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|10
|10
|25
|O. Diop
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|S. Shields *
|26:24
|13
|6/14
|42.9%
|4/7
|57.1%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|7
|7
|42
|B. Dunston
|16:19
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|0
|4
|0
|0
|1
|3
|3
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|79
|28/69
|40.6%
|19/39
|48.7%
|9/30
|30.0%
|14/18
|77.8%
|12
|29
|41
|17
|25
|7
|2
|3
|83
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Vassilis Spanoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|E. Okobo
|23:20
|13
|—
|—
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|4/6
|66.7%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|14
|4
|J. Blossomgame
|17:51
|4
|—
|—
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|4
|4
|0
|6
|0
|0
|0
|2
|10
|D. Theis *
|28:24
|17
|—
|—
|7/7
|100%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|8
|10
|0
|6
|0
|0
|1
|27
|11
|A. Diallo *
|33:00
|13
|—
|—
|3/4
|75%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|1
|8
|0
|0
|1
|14
|13
|K. Hayes
|11:36
|2
|—
|—
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|15
|N. Calathes
|00:00
|0
|—
|—
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Tarpey
|02:45
|0
|—
|—
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|—
|—
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|11:56
|0
|—
|—
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|5
|4
|0
|0
|0
|3
|32
|M. Strazel *
|20:55
|8
|—
|—
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|5
|2
|3
|1
|0
|12
|33
|N. Mirotic *
|22:09
|7
|—
|—
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|5/7
|71.4%
|2
|3
|5
|2
|7
|0
|0
|0
|10
|55
|M. James *
|28:04
|18
|—
|—
|4/8
|50%
|3/10
|30%
|1/3
|33.3%
|2
|1
|3
|3
|3
|1
|1
|1
|11
|Team
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|82
|—
|—
|20/34
|58.8%
|7/26
|26.9%
|21/30
|70.0%
|9
|29
|38
|18
|21
|7
|2
|3
|94
