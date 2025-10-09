Αρμάνι - Μονακό 79-82: Τεράστιο «διπλό» με clutch μπλοκ!

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Άλφα Ντιάλο έκανε το μπλοκ της αγωνιστικής και η Μονακό έφυγε νικήτρια με 82-79 από το Μιλάνο στην 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές στην EuroLeague σημείωσε η Μονακό, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Αρμάνι.

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 82-79 έχοντας μπροστάρη αρχικά τον Ντάνιελ Τάις και στο δεύτερο ημίχρονο τον Μάικ Τζέιμς που ανέλαβε το σκοράρισμα. Τεράστιο μπλοκ του Άλφα Ντιαλό που έκρινε το ματς.

Αρμάνι - Μονακό: Ο αγώνας

Οι Μονεγάσκοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με πλουραλισμό στο σκοράρισμα και τον Ντιάλο να διαμορφώνει το 13-21 (7'). Ο ΛεΝτέι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει άμεσα το Μιλάνο, μειώνοντας με τρίποντο σε 20-22 (11').

Το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Τάις έγινε σημαντικός παράγοντας στη ρακέτα, φτάνοντας τους 12 πόντους, η Μονακό έφτιαχνε μια μικρή διαφορά αλλά η Αρμάνι επέστρεφε. Το 32-38 (17') εξανεμίστηκε άμεσα, μέχρι να βρει διαδοχικά σουτ ο Μάικ Τζέιμς (48-56, 25').

 

Μπούκερ και Σιλντς κράτησαν σε εκείνο το σημείο την Αρμάνι. Οι Ιταλοί επέστρεψαν ξανά στο -3 (65-68, 32') με το τρίποντο του Μπρουκς, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο σε όλο το ματς. Η διαφορά πήγε σε διψήφια τιμή (69-79), ένα τετράλεπτο πριν το φινάλε, αλλά η Αρμάνι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Γκούντουριτς το πήρε πάνω του, φέρνοντας ξανά την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (77-79, 39'). Ενώ στα 14'' η Αρμάνι έφτασε να έχει και σουτ νίκης. Ο Σιλντς πήγε ως το καλάθι αλλά ο Ντιαλό τον έκοψε στα ίσια και η Μονακό έφυγε με τη μεγάλη νίκη από το Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 36-41, 62-66, 79-82

MVP: Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος όλων, αλλά το μπλοκ του στον Σιλντς στα 15'' δευτερόλεπτα, μετατρέπει τον Άλφα Ντιαλό στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο φόργουορντ της Μονακό σκόραρε 13 πόντους με 3/4 2π., 1/5 3π., 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 33 λεπτά.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε μεγάλο παιχνίδι επιθετικά, με 15 πόντους (4/7 2π., 1/2 3π.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Ο Λορέντζο Μπράουν απείχε τρεις ασίστ απ'το double double με 12 πόντους και 7 ασίστ.

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Mannion00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
2L. Brown *21:25125/955.6%4/666.7%1/333.3%1/1100%101742101212
3Q. Ellis17:4920/40.0%0/30.0%0/10.0%2/2100%1232310011
6D. Booker *29:50155/955.6%4/757.1%1/250.0%4/4100%538210002727
10L. Bolmaro *12:5084/757.1%1/425.0%2/366.7%0/00.0%01104100-19
12A. Brooks19:3394/1233.3%3/560.0%1/714.3%0/00.0%1781110199
16Z. Leday *22:08102/1020.0%0/20.0%2/366.7%4/757.1%044121001010
17G. Ricci11:2800/20.0%0/00.0%0/20.0%0/00.0%0440100011
23M. Guduric22:14104/944.4%3/560.0%1/425.0%1/250.0%022221011010
25O. Diop00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
31S. Shields *26:24136/1442.9%4/757.1%1/520.0%2/2100%0112301077
42B. Dunston16:1900/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%1450400133
Team/Coaches31400
TOTAL2007928/6940.6%19/3948.7%9/3030.0%14/1877.8%122941172572383

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0E. Okobo23:20133/650%1/425%4/666.7%0222100014
4J. Blossomgame17:5141/250%0/00%2/450%044060002
10D. Theis *28:24177/7100%0/00%3/475%28100600127
11A. Diallo *33:00133/475%1/520%4/4100%0331800114
13K. Hayes11:3621/250%0/00%0/00%011021010
15N. Calathes00:0000/00%0/00%0/00%000000000
22T. Tarpey02:4500/10%0/10%0/00%10100100-2
23J. Begarin00:0000/00%0/00%0/00%000000000
26N. Nedovic11:5600/00%0/10%0/00%101540003
32M. Strazel *20:5580/10%2/450%2/2100%0445231012
33N. Mirotic *22:0971/333.3%0/10%5/771.4%2352700010
55M. James *28:04184/850%3/1030%1/333.3%2133311111
Team134001003
TOTAL200:008220/3458.8%7/2626.9%21/3070.0%92938182172394
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO
     

