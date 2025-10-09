Ο Άλφα Ντιάλο έκανε το μπλοκ της αγωνιστικής και η Μονακό έφυγε νικήτρια με 82-79 από το Μιλάνο στην 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές στην EuroLeague σημείωσε η Μονακό, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Αρμάνι.

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 82-79 έχοντας μπροστάρη αρχικά τον Ντάνιελ Τάις και στο δεύτερο ημίχρονο τον Μάικ Τζέιμς που ανέλαβε το σκοράρισμα. Τεράστιο μπλοκ του Άλφα Ντιαλό που έκρινε το ματς.

Αρμάνι - Μονακό: Ο αγώνας

Οι Μονεγάσκοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με πλουραλισμό στο σκοράρισμα και τον Ντιάλο να διαμορφώνει το 13-21 (7'). Ο ΛεΝτέι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει άμεσα το Μιλάνο, μειώνοντας με τρίποντο σε 20-22 (11').

Το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Τάις έγινε σημαντικός παράγοντας στη ρακέτα, φτάνοντας τους 12 πόντους, η Μονακό έφτιαχνε μια μικρή διαφορά αλλά η Αρμάνι επέστρεφε. Το 32-38 (17') εξανεμίστηκε άμεσα, μέχρι να βρει διαδοχικά σουτ ο Μάικ Τζέιμς (48-56, 25').

Μπούκερ και Σιλντς κράτησαν σε εκείνο το σημείο την Αρμάνι. Οι Ιταλοί επέστρεψαν ξανά στο -3 (65-68, 32') με το τρίποντο του Μπρουκς, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο σε όλο το ματς. Η διαφορά πήγε σε διψήφια τιμή (69-79), ένα τετράλεπτο πριν το φινάλε, αλλά η Αρμάνι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Γκούντουριτς το πήρε πάνω του, φέρνοντας ξανά την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (77-79, 39'). Ενώ στα 14'' η Αρμάνι έφτασε να έχει και σουτ νίκης. Ο Σιλντς πήγε ως το καλάθι αλλά ο Ντιαλό τον έκοψε στα ίσια και η Μονακό έφυγε με τη μεγάλη νίκη από το Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 36-41, 62-66, 79-82

MVP: Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος όλων, αλλά το μπλοκ του στον Σιλντς στα 15'' δευτερόλεπτα, μετατρέπει τον Άλφα Ντιαλό στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο φόργουορντ της Μονακό σκόραρε 13 πόντους με 3/4 2π., 1/5 3π., 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 33 λεπτά.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε μεγάλο παιχνίδι επιθετικά, με 15 πόντους (4/7 2π., 1/2 3π.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Ο Λορέντζο Μπράουν απείχε τρεις ασίστ απ'το double double με 12 πόντους και 7 ασίστ.

EA7 Emporio Armani Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Mannion 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 L. Brown * 21:25 12 5/9 55.6% 4/6 66.7% 1/3 33.3% 1/1 100% 1 0 1 7 4 2 1 0 12 12 3 Q. Ellis 17:49 2 0/4 0.0% 0/3 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100% 1 2 3 2 3 1 0 0 1 1 6 D. Booker * 29:50 15 5/9 55.6% 4/7 57.1% 1/2 50.0% 4/4 100% 5 3 8 2 1 0 0 0 27 27 10 L. Bolmaro * 12:50 8 4/7 57.1% 1/4 25.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 1 1 0 4 1 0 0 -1 9 12 A. Brooks 19:33 9 4/12 33.3% 3/5 60.0% 1/7 14.3% 0/0 0.0% 1 7 8 1 1 1 0 1 9 9 16 Z. Leday * 22:08 10 2/10 20.0% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 4/7 57.1% 0 4 4 1 2 1 0 0 10 10 17 G. Ricci 11:28 0 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 23 M. Guduric 22:14 10 4/9 44.4% 3/5 60.0% 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0 2 2 2 2 1 0 1 10 10 25 O. Diop 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 S. Shields * 26:24 13 6/14 42.9% 4/7 57.1% 1/5 20.0% 2/2 100% 0 1 1 2 3 0 1 0 7 7 42 B. Dunston 16:19 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 0 4 0 0 1 3 3 Team/Coaches 3 1 4 0 0 TOTAL 200 79 28/69 40.6% 19/39 48.7% 9/30 30.0% 14/18 77.8% 12 29 41 17 25 7 2 3 83