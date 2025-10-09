Η Παρί υποδέχτηκε τη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να επιβληθεί άνετα με 90-79, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague. Μπορεί στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να ήταν στο 24-24, στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους.
Παρί – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες φάνηκαν ότι μπορούν να προσφέρουν ένα όμορφο ντέρμπι, καθώς πήγαιναν... χέρι – χέρι. Τόσο η Παρί όσο και η Βίρτους δεν μπορούσαν να ξεφύγουν η μία από την άλλη και κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι στο 24-24. Από εκεί και ύστερα ωστόσο, η Παρί κατάφερε να πάρει το «πάνω χέρι», έχοντας κάνει ένα επί μέρους 25-16, στέλνοντας το σκορ στο 49-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στη συνέχεια μπορεί η Βίρτους να εμφανίστηκε ως έναν βαθμό βελτιωμένη στο παρκέ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που συνέχισαν να είναι μπροστά και πήγαν στην τελευταία περίοδο με τον πίνακα να δείχνει 72-60.
Εκεί η γαλλική ομάδα άρχισε να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στα 4 λεπτά πριν από τη λήξη η Παρί είχε φτάσει στο 84-68 και στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη με 90-79.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79
MVP: Ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους (2/3 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ είχε επίσης 6 ασίστ και 1 ριμπάουν.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές).
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 83,3% της Βίρτους στις βολές με 15/18.
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Francesco Tabellini
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|N. Hifi *
|23:14
|20
|6/14
|42.9%
|2/3
|66.7%
|4/11
|36.4%
|4/5
|80.0%
|0
|1
|1
|6
|2
|0
|4
|0
|+23
|23
|4
|L. Cavaliere
|09:57
|3
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|+3
|2
|7
|S. Herrera
|17:57
|7
|2/10
|20.0%
|0/3
|0.0%
|2/7
|28.6%
|1/1
|100.0%
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|11
|J. Ayayi
|11:53
|3
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|0
|3
|1
|0
|1
|+4
|7
|13
|A. Dokossi
|12:00
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/5
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|3
|2
|1
|0
|+10
|1
|15
|M. Faye *
|13:34
|6
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|3
|1
|1
|1
|+10
|6
|20
|J. Morgan *
|20:52
|2
|1/6
|16.7%
|1/2
|50.0%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|3
|0
|+14
|3
|21
|I. Bako
|14:26
|6
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|4
|1
|5
|0
|0
|1
|1
|1
|+9
|9
|22
|A. M'baye *
|19:28
|12
|4/7
|57.1%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|1
|0
|+10
|14
|24
|Y. Ouattara
|19:02
|8
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|1/3
|33.3%
|3/6
|50.0%
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|0
|0
|+5
|-1
|34
|D. Hommes *
|20:30
|11
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|+9
|10
|35
|D. Willis
|17:07
|10
|4/7
|57.1%
|3/3
|100.0%
|1/4
|25.0%
|1/1
|100.0%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|+3
|12
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|TOTAL
|200
|90
|31/72
|43.1%
|17/32
|53.1%
|14/40
|35.0%
|14/27
|51.9%
|19
|20
|39
|21
|24
|13
|15
|5
|93
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Dusko Ivanovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|L. Vildoza
|19:28
|4
|2/5
|40.0%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|6
|1
|1
|2
|1
|+10
|10
|3
|C. Edwards *
|20:26
|11
|3/11
|27.3%
|2/4
|50.0%
|1/7
|14.3%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|3
|1
|1
|+7
|4
|6
|A. Pajola *
|19:56
|8
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|3
|2
|3
|0
|0
|+10
|9
|7
|S. Niang
|21:57
|10
|4/5
|80.0%
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2
|6
|8
|0
|5
|4
|1
|1
|+12
|12
|9
|A. Smailagic *
|18:34
|8
|3/5
|60.0%
|1/1
|100.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|+9
|10
|11
|B. Taylor
|03:53
|3
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|+3
|3
|21
|D. Alston Jr. *
|16:43
|3
|1/4
|25.0%
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|3
|4
|1
|0
|-1
|-2
|23
|D. Hackett
|19:47
|4
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|2
|4
|3
|0
|0
|+15
|1
|30
|M. Morgan
|19:56
|21
|8/13
|61.5%
|5/6
|83.3%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|1
|1
|+0
|-1
|31
|A. Diarra
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Jallow *
|17:59
|1
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|+17
|3
|35
|M. Diouf
|21:21
|6
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|1
|0
|+6
|12
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|TOTAL
|200
|79
|27/58
|46.6%
|17/29
|58.6%
|10/29
|34.5%
|15/18
|83.3%
|6
|27
|33
|22
|23
|16
|7
|5
|81
