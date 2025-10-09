Η Παρί δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη νίκη της, έχοντας επικρατήσει με 90-79.

Η Παρί υποδέχτηκε τη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να επιβληθεί άνετα με 90-79, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague. Μπορεί στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να ήταν στο 24-24, στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους.

Παρί – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες φάνηκαν ότι μπορούν να προσφέρουν ένα όμορφο ντέρμπι, καθώς πήγαιναν... χέρι – χέρι. Τόσο η Παρί όσο και η Βίρτους δεν μπορούσαν να ξεφύγουν η μία από την άλλη και κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι στο 24-24. Από εκεί και ύστερα ωστόσο, η Παρί κατάφερε να πάρει το «πάνω χέρι», έχοντας κάνει ένα επί μέρους 25-16, στέλνοντας το σκορ στο 49-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στη συνέχεια μπορεί η Βίρτους να εμφανίστηκε ως έναν βαθμό βελτιωμένη στο παρκέ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που συνέχισαν να είναι μπροστά και πήγαν στην τελευταία περίοδο με τον πίνακα να δείχνει 72-60.

Εκεί η γαλλική ομάδα άρχισε να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στα 4 λεπτά πριν από τη λήξη η Παρί είχε φτάσει στο 84-68 και στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη με 90-79.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79

MVP: Ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους (2/3 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ είχε επίσης 6 ασίστ και 1 ριμπάουν.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές).

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 83,3% της Βίρτους στις βολές με 15/18.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Francesco Tabellini MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 N. Hifi * 23:14 20 6/14 42.9% 2/3 66.7% 4/11 36.4% 4/5 80.0% 0 1 1 6 2 0 4 0 +23 23 4 L. Cavaliere 09:57 3 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 +3 2 7 S. Herrera 17:57 7 2/10 20.0% 0/3 0.0% 2/7 28.6% 1/1 100.0% 1 1 2 4 2 1 1 0 +3 4 11 J. Ayayi 11:53 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 3 1 0 1 +4 7 13 A. Dokossi 12:00 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/5 0.0% 1 3 4 1 3 2 1 0 +10 1 15 M. Faye * 13:34 6 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 3 1 1 1 +10 6 20 J. Morgan * 20:52 2 1/6 16.7% 1/2 50.0% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 0 2 0 3 0 +14 3 21 I. Bako 14:26 6 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 4 1 5 0 0 1 1 1 +9 9 22 A. M'baye * 19:28 12 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0 1 1 4 1 1 1 0 +10 14 24 Y. Ouattara 19:02 8 2/5 40.0% 1/2 50.0% 1/3 33.3% 3/6 50.0% 1 1 2 1 2 3 0 0 +5 -1 34 D. Hommes * 20:30 11 4/7 57.1% 1/2 50.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 1 +9 10 35 D. Willis 17:07 10 4/7 57.1% 3/3 100.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 +3 12 Team/Coaches 2 3 5 TOTAL 200 90 31/72 43.1% 17/32 53.1% 14/40 35.0% 14/27 51.9% 19 20 39 21 24 13 15 5 93