Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79: Με άνεση και «σούπερ» Ιφί

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Παρί δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη νίκη της, έχοντας επικρατήσει με 90-79.

Η Παρί υποδέχτηκε τη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να επιβληθεί άνετα με 90-79, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague. Μπορεί στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να ήταν στο 24-24, στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους.

Παρί – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες φάνηκαν ότι μπορούν να προσφέρουν ένα όμορφο ντέρμπι, καθώς πήγαιναν... χέρι – χέρι. Τόσο η Παρί όσο και η Βίρτους δεν μπορούσαν να ξεφύγουν η μία από την άλλη και κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι στο 24-24. Από εκεί και ύστερα ωστόσο, η Παρί κατάφερε να πάρει το «πάνω χέρι», έχοντας κάνει ένα επί μέρους 25-16, στέλνοντας το σκορ στο 49-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στη συνέχεια μπορεί η Βίρτους να εμφανίστηκε ως έναν βαθμό βελτιωμένη στο παρκέ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που συνέχισαν να είναι μπροστά και πήγαν στην τελευταία περίοδο με τον πίνακα να δείχνει 72-60.

 

Εκεί η γαλλική ομάδα άρχισε να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στα 4 λεπτά πριν από τη λήξη η Παρί είχε φτάσει στο 84-68 και στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη με 90-79.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79

MVP: Ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους (2/3 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ είχε επίσης 6 ασίστ και 1 ριμπάουν.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές).

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 83,3% της Βίρτους στις βολές με 15/18.

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi *23:14206/1442.9%2/366.7%4/1136.4%4/580.0%01162040+2323
4L. Cavaliere09:5731/250.0%1/1100.0%0/10.0%1/250.0%11212000+32
7S. Herrera17:5772/1020.0%0/30.0%2/728.6%1/1100.0%11242110+34
11J. Ayayi11:5331/1100.0%0/00.0%1/1100.0%0/00.0%22403101+47
13A. Dokossi12:0021/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/50.0%13413210+101
15M. Faye *13:3463/650.0%3/650.0%0/00.0%0/00.0%21303111+106
20J. Morgan *20:5221/616.7%1/250.0%0/40.0%0/00.0%20202030+143
21I. Bako14:2662/633.3%2/633.3%0/00.0%2/450.0%41500111+99
22A. M'baye *19:28124/757.1%2/366.7%2/450.0%2/366.7%01141110+1014
24Y. Ouattara19:0282/540.0%1/250.0%1/333.3%3/650.0%11212300+5-1
34D. Hommes *20:30114/757.1%1/250.0%3/560.0%0/00.0%02213001+910
35D. Willis17:07104/757.1%3/3100.0%1/425.0%1/1100.0%04410100+312
Team/Coaches235
TOTAL2009031/7243.1%17/3253.1%14/4035.0%14/2751.9%19203921241315593

Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dusko IvanovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1L. Vildoza19:2842/540.0%2/366.7%0/20.0%0/00.0%02261121+1010
3C. Edwards *20:26113/1127.3%2/450.0%1/714.3%4/4100.0%02211311+74
6A. Pajola *19:5683/475.0%1/250.0%2/2100.0%0/00.0%03332300+109
7S. Niang21:57104/580.0%4/580.0%0/00.0%2/450.0%26805411+1212
9A. Smailagic *18:3483/560.0%1/1100.0%2/450.0%0/00.0%13401000+910
11B. Taylor03:5331/250.0%0/00.0%1/1100.0%0/00.0%00010000+33
21D. Alston Jr. *16:4331/425.0%0/10.0%1/333.3%0/00.0%02233410-1-2
23D. Hackett19:4740/30.0%0/00.0%0/30.0%4/4100.0%02224300+151
30M. Morgan19:56218/1361.5%5/683.3%3/742.9%2/2100.0%01113111+0-1
31A. Diarra00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
34K. Jallow *17:5910/20.0%0/20.0%0/00.0%1/250.0%01121120+173
35M. Diouf21:2162/540.0%2/540.0%0/00.0%2/2100.0%23520010+612
Team/Coaches235
TOTAL2007927/5846.6%17/2958.6%10/2934.5%15/1883.3%627332223167581

@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     