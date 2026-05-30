Η Stoiximan GBL έχει μπόλικη δράση το Σάββατο (30/5), με τα Game 2 των ημιτελικών να πλησιάζουν!

Στις 14:30 το πρόγραμμα ανοίγει με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena. Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίοδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση, ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη προκειμένου να τελειώσει από νωρίς τη σειρά. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση και, γιατί όχι, να επιστρέψει τη σειρά στο ΟΑΚΑ.

Στις 17:15, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Sunnet Arena. Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από τη γιορτή για την 4η EuroLeague, πήρε άνετα τη νίκη, όμως όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει στο δεύτερο ματς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη σύνθεσή του.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Stoiximan GBL:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (14:50, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (17:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta)