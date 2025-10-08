Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103: Αφεντικό στη... Σόφια

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague με 103-90, έχοντας επικρατήσει της Χάποελ Τελ Αβίβ. Πρώτη ήττα για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Μακάμπι, άντεξε περισσότερο στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ και μέσα στη Σόφια και μπόρεσε να «καθαρίσει» αυτό που φαινόταν ότι θα ολοκληρωθεί με «θρίλερ», έχοντας επικρατήσει της Χάποελ με 103-90.

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η δράση στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Το σύνολο του Οντέντ Κάτας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για φέτος και είναι στο 1-2 ενώ από την άλλη, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την πρώτη της ήττα με 2-1.

Τρομερός ο Τζεφ Ντάουτιν που έβαλε 13 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Στην αρχή της αναμέτρησης έγινε εμφανές ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θα άφηνε την άλλη να ξεφύγει, προσφέροντας έτσι από νωρίς την αίσθηση του ντέρμπι, με τη Χάποελ να κλείνει την αρχική περίοδο με το σκορ στο 25-24.

 

Με αντίστοιχο τρόπο συνεχίστηκε η εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν για τα καλά το ντέρμπι. Ενώ η Χάποελ φαινόταν ότι θα πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα, ο Ρόμαν Σόρκιν με δίποντο έκανε το 45-45 και έτσι οι δύο ομάδες τελείωσαν το ημίχρονο με ισοπαλία.

Το δεύτερο μισό της αναμέτρησης άρχισε αλλά τόσο η Χάπολε όσο και η Μακάμπι συνέχισαν με από εκεί όπου άφησαν το προηγούμενο μέρος. Οι εναλλαγές στο σκορ ήταν συνεχόμενες, με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με το 70-69 υπέρ του.

Εκεί ωστόσο ήταν το σύνολο του Οντέντ Κάτας όπου πήρε το «πάνω χέρι» και στα μισά έφτασε να προηγείται με 89-77. Η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, ωστόσο η Μακάμπι συνέχισε να βρίσκεται μπροστά και έφτασε τελικά στη νίκη με 103-90.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-69, 90-103

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο δεκάλεπτο άντεξε στο ντέρμπι, με τον Ντάουτιν να έχει βάλει 13 πόντους στην τελευταία περίοδο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λόνι Γουόκερ με 20 πόντους (3/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ είχε επίσης 4 ασίστ με 2 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Μπρισέτ των 19 πόντων.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ις Γουέινραϊτ που σε 21 λεπτά είχε μόλις 2 πόντους με δύο βολές.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Ελάιζα Μπράιαντ που έφτασε τους 18 πόντους (5/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η «κατάρρευση» της Χάποελ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Motley09:5021/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%01113200-1-1
1C. Jones18:52125/1145.5%4/666.7%1/520.0%1/250.0%03332310+1010
2A. Blakeney24:53166/875.0%2/2100.0%4/666.7%0/20.0%01110200+1313
3E. Bryant *31:13186/1250.0%5/683.3%1/616.7%5/5100.0%03312100+1717
10B. Timor00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
11T. Ennis00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
17C. Malcolm *27:0182/2100.0%1/1100.0%1/1100.0%3/475.0%14514100010
21T. Odiase04:3700/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000010+11
22V. Micic *21:51145/1050.0%3/650.0%2/450.0%2/366.7%01144600+177
24I. Wainright *21:1120/40.0%0/10.0%0/30.0%2/2100.0%13421011+27
25D. Oturu *23:41156/6100.0%6/6100.0%0/00.0%3/475.0%01113010+1316
41T. Ginat16:5131/250.0%1/1100.0%0/10.0%1/250.0%34712000+99
Team/Coaches224
TOTAL2009032/5657.1%23/3076.7%9/2634.6%17/2470.8%522271521165190

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1J. Hoard *28:35135/1050%4/757.1%1/333.3%2/2100%0332211113
2J. Clark III19:2500/60%0/30%0/30%0/00%112501101
3M. Santos20:0661/520%0/00%1/1100%3/475%0111802011
4L. Gur00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8L. Walker IV *22:21207/1353.8%3/742.9%4/666.7%2/366.7%0224631017
9R. Sorkin *17:11126/875%6/785.7%0/10%0/00%1230610022
10O. Brissett *29:18195/683.3%3/475%2/2100%7/887.5%22411011012
11W. Rayman09:2500/00%0/00%0/00%0/00%011020000
12J. DiBartolomeo00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
21J. Dowtin Jr18:38135/1050%2/540%3/560%0/00%1234411112
22T. Leaf11:2594/666.7%4/4100%0/20%1/250%1010100010
45T. Blatt *23:36114/580%1/250%3/3100%0/00%0447131020
Team/Coaches01101
TOTAL20010337/6358.7%23/3959%14/2458.3%15/1978.9%6192524221281117
@Photo credits: euroleague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     