Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleague με 103-90, έχοντας επικρατήσει της Χάποελ Τελ Αβίβ. Πρώτη ήττα για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Μακάμπι, άντεξε περισσότερο στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ και μέσα στη Σόφια και μπόρεσε να «καθαρίσει» αυτό που φαινόταν ότι θα ολοκληρωθεί με «θρίλερ», έχοντας επικρατήσει της Χάποελ με 103-90.

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η δράση στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Το σύνολο του Οντέντ Κάτας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για φέτος και είναι στο 1-2 ενώ από την άλλη, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την πρώτη της ήττα με 2-1.

Τρομερός ο Τζεφ Ντάουτιν που έβαλε 13 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Στην αρχή της αναμέτρησης έγινε εμφανές ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θα άφηνε την άλλη να ξεφύγει, προσφέροντας έτσι από νωρίς την αίσθηση του ντέρμπι, με τη Χάποελ να κλείνει την αρχική περίοδο με το σκορ στο 25-24.

Με αντίστοιχο τρόπο συνεχίστηκε η εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν για τα καλά το ντέρμπι. Ενώ η Χάποελ φαινόταν ότι θα πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα, ο Ρόμαν Σόρκιν με δίποντο έκανε το 45-45 και έτσι οι δύο ομάδες τελείωσαν το ημίχρονο με ισοπαλία.

Το δεύτερο μισό της αναμέτρησης άρχισε αλλά τόσο η Χάπολε όσο και η Μακάμπι συνέχισαν με από εκεί όπου άφησαν το προηγούμενο μέρος. Οι εναλλαγές στο σκορ ήταν συνεχόμενες, με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με το 70-69 υπέρ του.

Εκεί ωστόσο ήταν το σύνολο του Οντέντ Κάτας όπου πήρε το «πάνω χέρι» και στα μισά έφτασε να προηγείται με 89-77. Η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, ωστόσο η Μακάμπι συνέχισε να βρίσκεται μπροστά και έφτασε τελικά στη νίκη με 103-90.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-69, 90-103

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο δεκάλεπτο άντεξε στο ντέρμπι, με τον Ντάουτιν να έχει βάλει 13 πόντους στην τελευταία περίοδο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λόνι Γουόκερ με 20 πόντους (3/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ είχε επίσης 4 ασίστ με 2 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Μπρισέτ των 19 πόντων.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ις Γουέινραϊτ που σε 21 λεπτά είχε μόλις 2 πόντους με δύο βολές.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Ελάιζα Μπράιαντ που έφτασε τους 18 πόντους (5/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η «κατάρρευση» της Χάποελ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Dimitris Itoudis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 J. Motley 09:50 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 3 2 0 0 -1 -1 1 C. Jones 18:52 12 5/11 45.5% 4/6 66.7% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0 3 3 3 2 3 1 0 +10 10 2 A. Blakeney 24:53 16 6/8 75.0% 2/2 100.0% 4/6 66.7% 0/2 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 +13 13 3 E. Bryant * 31:13 18 6/12 50.0% 5/6 83.3% 1/6 16.7% 5/5 100.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 +17 17 10 B. Timor 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 27:01 8 2/2 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 3/4 75.0% 1 4 5 1 4 1 0 0 0 10 21 T. Odiase 04:37 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 +1 1 22 V. Micic * 21:51 14 5/10 50.0% 3/6 50.0% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0 1 1 4 4 6 0 0 +17 7 24 I. Wainright * 21:11 2 0/4 0.0% 0/1 0.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 1 3 4 2 1 0 1 1 +2 7 25 D. Oturu * 23:41 15 6/6 100.0% 6/6 100.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 0 1 1 1 3 0 1 0 +13 16 41 T. Ginat 16:51 3 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 3 4 7 1 2 0 0 0 +9 9 Team/Coaches 2 2 4 TOTAL 200 90 32/56 57.1% 23/30 76.7% 9/26 34.6% 17/24 70.8% 5 22 27 15 21 16 5 1 90