Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, στο Καπιτώλιο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις των αρχών, εξαιτίας απειλής. Οι αρχές έχουν πρoχωρήσει στον αποκλεισμό του κτιρίου.

Η αστυνομία του Καπιτώλιου των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από απόπειρα ενός αυτοκινήτου να διέλθει από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας.

«Ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση και δύο αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», σημειώνει.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv (@disclosetv) April 2, 2021

Δείτε live εικόνα

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ σε καθεστώς lockdown έχει τεθεί το Καπιτώλιο, τρεις μήνες μετά τα έκτροπα στον «ναό της δημοκρατίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ