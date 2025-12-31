Ο Λούκας Τσάβες με μακροσκελή ανάρτηση - κατάθεση ψυχής αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, έπειτα από δυο χρόνια κοινής πορείας.

Ο «κύκλος» του Λούκα Τσάβες στον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε. Μετά από δυο χρόνια κοινής πορείας ο δανεισμός του 30χρονου τερματοφύλακα από την Αρχεντίνος Τζούνιορς έφτασε στο τέλος του και ο Αργεντινός θα επαναπατριστεί από τη στιγμή που το κλαμπ του Μπουένος Άιρες δεν τα βρήκε με τα Καναρίνια, παρά τη μεγάλη οικονομική υπέρβαση που ήταν διατεθειμένος να κάνει ο Φώτης Κωστούλας.

Ο μέχρι σήμερα εκ των αρχηγών της ομάδας ήταν μέχρι τέλους αφοσιωμένος στους Αγρινιώτες, καθώς ακόμα και την τελευταία ημέρα του συμβολαίου του με τους Κιτρινομπλέ βρέθηκε στο «Εmileon» για μια τελευταία προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

Λίγο πριν φύγει το 2025 ο Τσάβες με μακροσκελή ανάρτηση - κατάθεση ψυχής έστειλε το «αντίο» του στην οικογένεια του Παναιτωλικού, έκανε ειδική αναφορά εκτός από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ στους Μάκη Μπελεβώνη και Μάρκο Μαρκόφσκι, ενώ τόνισε πως πλέον υπάρχουν ακόμα τρεις... Warriors, κάνοντας αναφορά στον ίδιο, τη σύζυγο του και την κόρη τους, η οπιοία γεννήθηκε στο Αγρίνιο.

Η ανάρτηση του Λούκας Τσάβες

«Μετά από δύο χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Παναιτωλικό, τους οπαδούς του και το Αγρίνιο. Ήταν προνόμιο να φορέσω αυτή τη φανέλα και να είμαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω στην Ευρώπη.

Μακάρι να μην είχε έρθει αυτή η μέρα και να μπορούσα να μείνω στον σύλλογο, ειδικά γνωρίζοντας όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν για να με κρατήσουν εδώ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να φύγω.

Παίρνω μαζί μου τις καλύτερες αναμνήσεις από όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τους προπονητές τερματοφυλάκων, το ιατρικό επιτελείο, τους υπεύθυνους φανέλας, τους διευθυντές και τον κ. Κωστούλα για αυτά τα δύο χρόνια, που είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά ήμασταν πάντα μαζί ως οικογένεια, κάτι σημαντικό που σε κάνει να νιώθεις αυτός ο σύλλογος: σαν οικογένεια.

Προς τους οπαδούς, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας δώσατε σε κάθε αγώνα, εντός και εκτός έδρας, ταξιδεύοντας ανεξάρτητα από τις συνθήκες, τον καιρό ή την απόσταση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε από την ημέρα που έφτασα μέχρι τον τελευταίο μου εντός έδρας αγώνα, όπου με χειροκροτήσατε όρθιοι και φτιάξατε ένα πανό για μένα, γνωρίζοντας ότι ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, και με αποχαιρετήσατε με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, ξεχνώντας ακόμη και το σκορ. Αυτή η μέρα θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου.

Σε όλους στο Αγρίνιο, σας ευχαριστώ που πάντα φερθήκατε στην οικογένειά μου και σε εμένα με τόση αγάπη και, πάνω απ’ όλα, με σεβασμό, προσπαθήσατε να μας βοηθήσετε και να μας κάνετε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Θα κατέχετε πάντα μια σημαντική θέση στην οικογένειά μας, επειδή το Αγρίνιο είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η κόρη μας και θα είστε για πάντα στις καρδιές μας.

Φεύγουμε χαρούμενοι για όλα όσα βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια και για όλους τους ανθρώπους που γνωρίσαμε. Ελπίζω η ζωή και το ποδόσφαιρο να μας φέρουν ξανά κοντά.

Από τώρα και στο εξής, όπου κι αν βρισκόμαστε, θα έχετε πάντα τρεις ακόμη Warriors να σας στηρίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάρκο Μαρκόφσκι και τον Μάκη Μπελεβώνη, δύο υπέροχους ανθρώπους και σκληρά εργαζόμενους στον σύλλογο.

Ήταν χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί σας και σας ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που δώσατε σε εμένα και την οικογένειά μου σε όλα όσα χρειαζόμασταν.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Οικογένεια Τσάβες».