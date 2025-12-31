Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα: Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο προς το καζίνο (vid)

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο, λόγω της έντονης χιονόπτωσης, ενώ τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στη βόρεια Αττική.

Σε ισχύ βρίσκεται διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο, καθώς η χιονόπτωση στην περιοχή εντείνεται και δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την κίνηση των οχημάτων.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την Πάρνηθα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Πού έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια

Την ίδια ώρα, τα πρώτα χιόνια έχουν αρχίσει να πέφτουν σε αρκετές περιοχές της βόρειας Αττικής. Χιονόπτωση καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τον Διόνυσο και το Καπανδρίτι, με την ένταση των φαινομένων να παρουσιάζει αυξομειώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης (31/12) αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά.

Κατά τόπους, ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, τοπικά και σε πεδινά τμήματα, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Πρωτοχρονιά με χιόνια και παγετό

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (Πρωτοχρονιά), τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, με πρόσκαιρη ένταση των χιονοπτώσεων στο Βόρειο Αιγαίο, όπου δεν αποκλείεται η εκδήλωση χιονοκαταιγίδων.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, ενώ ισχυρός παγετός αναμένεται το πρωί της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα βόρεια.

