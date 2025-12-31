Αυξημένες τιμές στα διόδια φέρνει το 2026: Σε ποιους αυτοκινητόδρομους αλλάζουν

Τι αλλάζει από Πέμπτη 1 Ιανουαρίου σε διόδια της χώρας. Δείτε αναλυτικά τις τιμές για κάθε είδους όχημα που μπορεί κάποιος να έχει.

Aπό την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, Πατρών - Κορίνθου - Ελευσίνας, Πατρών - Πύργου, Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης, καθώς και στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Συγκεκριμένα:

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου - Ελευσίνας

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου - Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα - Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

