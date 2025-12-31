Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Μέχρι και τις 8 το απόγευμα θα είναι σήμερα ανοικτά τα σούπερ μάρκετ. Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά.

Σε εξέλιξη είναι το εορταστικό ωράριο και σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, τελευταία ημέρα του χρόνου. Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ, θα κλείσουν νωρίτερα του κανονικού.

Τα μαγαζιά είναι ανοικτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ αντίθετα τα σούπερ μάρκετ που θα ανοίξουν στις 9 το πρωί θα κλείσουν στις 8 το απόγευμα, ώστε να γίνουν και τα τελευταία ψώνια για το γιορτινό τραπέζι.

Σημειώνεται πώς όλα τα μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου όσο και την Παρασκευή 2. Ανοικτά, τις συγκεκριμένες ημέρες, είναι παραδοσιακά τα ζαχαροπλαστεία, οι κάβες, τα ανθοπωλεία καθώς και τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr