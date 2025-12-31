Το προφίλ του 31χρονου Ούγγρου γκολτζή, Μπαρναμπάς Βάργκα, τη μεταγραφή του οποίου προσπαθεί η ΑΕΚ και η μεγάλη ικανότητά του στο σκοράρισμα μέσα από το Wyscout.

Η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς μετά την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου στόπερ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, οι κιτρινόμαυροι προχωράνε για τις επόμενες κινήσεις τους για χαφ και επιθετικό.

Στην Ουγγαρία παραμονές Πρωτοχρονιάς έστελναν ουσιαστικά τον Μπαρναμπάς Βάργκα στην ΑΕΚ κάνοντας λόγο ότι η συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για τον 31χρονο επιθετικό είναι πολύ κοντά.

Η ΑΕΚ, η οποία είχε διαψεύσει πρόσφατα τα ουγγρικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον παίκτη, είχε εξετάσει το όνομα του Βάργκας σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μια υπόθεση δύσκολη καθώς μιλάμε για έναν ικανότατο σκόρερ και τον γκολτζή της Φερεντσβάρος, η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, αλλά και το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League.

Όπως γράψαμε, η υπόθεσή του είχε επανέλθει και γίνεται προσπάθεια, όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και σφήνα από ομάδα της Μέσης Ανατολής, η οποία ενδέχεται να μετατρέψει σε ανέφικτη την περίπτωση του σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα. Ποιος λοιπόν είναι ο Βάργκα που φορτώνει κάθε σεζόν τα αντίπαλα δίχτυα με πολλά γκολ και παλεύει να κάνει δικό της η ΑΕΚ;

Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ο Βάργκα φορτώνει γκολ παντού

Ο Βάργκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που η καριέρα του άρχισε να εκτοξεύεται στην ώριμή του ηλικία παρότι από τότε που άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα έβαζε ασταμάτητα γκολ. Πολλά γκολ. Σε εφηβική ηλικία ο Βάργκα έφυγε από την Ουγγαρία και πήγε στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην Έμπεραου. Εκεί έμεινε κάποια χρόνια για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.

Όλα αυτά τα χρόνια... μάτωνε συνεχώς τα αντίπαλα δίχτυα στις μικρές κατηγορίας της Αυστρίας με κάθε τρόπο. Με την Έμπεραου σκόραρε 35 τέρματα σε 57 εμφανίσεις. Με τη δεύτερη ομάδα της Μάτερσμπουργκ είχε 51 γκολ σε 57 συμμετοχές (με την πρώτη έμεινε μόνο στο ένα σε 16 ματς) και με τη Λάφνιτζ 12 γκολ σε 30 παιχνίδια. Με την επιστροφή του στην Ουγγαρία συνέχισε και στην Γκιρμότ την επόμενη διετία να σκοράρει με 29 γκολ σε 60 εμφανίσεις.

Έπρεπε να έρθει η σεζόν 2021-2022 για να παίξει στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, παίρνοντας το καλοκαίρι του 2022 μεταγραφή για την Πάκσι. Εκεί σκοράροντας 29 γκολ σε 34 ματς μπαίνει στο μάτι των μεγάλων της χώρας και συγκεκριμένα της Φερεντσβάρος, ενώ παράλληλα είχε κληθεί ήδη και στην Εθνική Ουγγαρίας, με την οποία μέχρι σήμερα μετράει 28 συμμετοχές και 13 γκολ. Με τη Φερεντσβάρος παίζει και στην Ευρώπη και το όνομά του αρχίζει και γίνεται γνωστό στα 29 του χρόνια. Τα 70 γκολ σε 113 εμφανίσεις άλλωστε δεν τα λες και λίγα.

Η αποτελεσματικότητα του... killer Βάργκα μέσα από το Wyscout

Ο Μάρκο Νίκολιτς που είχε περάσει από την Ουγγαρία, παρότι την περίοδο που βρισκόταν στον πάγκο της Βίντι ο Βάργκα αγωνιζόταν ακόμα στην Αυστρία, είχε ακούσει το όνομά του και η σύνδεσή του με τη χώρα τον έκανε να γνωρίζει την άνοδο που είχε πάρει η καριέρα του και την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Φέτος ο Βάργκα για τρίτη σερί σεζόν αποτελεί τον σούπερ σκόρερ της Φερεντσβάρος και με 20 τέρματα συνολικά οδηγεί την ουγγρική ομάδα και σε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία καθώς παλεύει για την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League και στην απευθείας πρόκριση στους 16!

Πρόκειται για έναν κλασικό φορ περιοχής, όπως φαίνεται και από το heatmap του στο Wyscout. Εκτός από την ποιότητά του στα τελειώματα των φάσεων, το μεγάλο του προσόν είναι να διαβάζει σωστά τις φάσεις και να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να εκτελεί κυνικά μέσα από το «κουτί» του αντιπάλου. Είναι ένας δυναμικός φορ που όπως φαίνεται και από τους αριθμούς του κάθε σεζόν έχει το εύκολο γκολ και από μόνος του έχει τη δυνατότητα να κάνει τη γραμμή κρούσης της ομάδας του άκρως αποτελεσματική.

Μιλάμε για έναν... killer μέσα στην αντίπαλη περιοχή καθώς σύμφωνα με τα φετινά του νούμερα στο Wyscout, έχει μέσο όρο 0,55 xGoals σκοράροντας 0,79 τέρματα ανά ματς. Δηλαδή παραπάνω από όσα θα «έπρεπε» με βάση τις ευκαιρίες του, βρίσκοντας δίχτυα σχεδόν μια φορά σε κάθε παιχνίδι! Έχει μέσο όρο 2,42 τελικές ανά ματς βρίσκοντας στόχο στο 59% των περιπτώσεων, έχοντας μέσο όρο 4,24 επαφές μέσα στο «κουτί». Παράλληλα είναι ικανός και στον αέρα καθώς δίνει 11,73 διεκδικήσεις ανά ματς κερδίζοντας το 53,7%.