Οι πιο χρυσοπληρωμένοι μουσικοί για το 2025: Τα ποσά που ζαλίζουν

Σε μια χρονιά που η pop έσπασε κάθε οικονομικό ρεκόρ, ο The Weeknd ήταν εκείνος που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Forbes.

Το 2025 ήταν μια χρονιά υπερβολής για τη μουσική βιομηχανία. Η Beyoncé πέρασε επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, η Taylor Swift βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τη ζωή και τις συμφωνίες της, όμως στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων μουσικών βρέθηκε ένας άλλος. Ο The Weeknd.

Ο 35χρονος καλλιτέχνης κατέκτησε την πρώτη θέση του Forbes, χάρη σε μια συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι πούλησε μέρος του μουσικού του καταλόγου στη Lyric Capital, σε μια συμφωνία που εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Δεν πρόκειται όμως για μια κλασική πώληση δικαιωμάτων.

Η συμφωνία που έφερε την κορυφή

Ο The Weeknd διατήρησε ποσοστό στις master ηχογραφήσεις του, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη τη δισκογραφία του με έξι άλμπουμ, ενώ κρατά και τον έλεγχο της χρήσης τους. Οι μελλοντικές ηχογραφήσεις δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα καθαρά έσοδά του από αυτό το deal αναμένεται να φτάσουν τα 200 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε και ως ένα ακόμη σημάδι ότι ο καλλιτέχνης πλησιάζει στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως νιώθει ότι έχει πει όσα είχε να πει με το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόσωπο και πως ήρθε η στιγμή για κάτι διαφορετικό.

Το άλμπουμ Hurry Up Tomorrow, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, συνοδεύτηκε από την ομώνυμη ταινία στην οποία συμμετείχε ως πρωταγωνιστής, σεναριογράφος και παραγωγός, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα έσοδά του.

Οι υπόλοιποι της χρυσής λίστας

Συνολικά, έξι καλλιτέχνες έφτασαν σε εννιαψήφια έσοδα μέσα στο 2025. Τέσσερις από αυτούς βασίστηκαν στις πιο κερδοφόρες περιοδείες της χρονιάς. Η Beyoncé, οι Coldplay, η Shakira και ο Kendrick Lamar γέμισαν στάδια και ταμεία.

Η Taylor Swift ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Αντί να πουλήσει, αγόρασε. Τον Μάιο εξαγόρασε τα master recordings των έξι πρώτων άλμπουμ της σε συμφωνία ύψους περίπου 360 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, το άλμπουμ The Life of a Showgirl ήταν το πιο εμπορικό του 2025, ενώ ένα ντοκιμαντέρ στο Disney+ της απέφερε περισσότερα από όσα μια περιοδεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κατανάλωσης, η μουσική της Swift έφτασε τις 14,7 εκατ. μονάδες ισοδύναμων άλμπουμ μέσα στο 2025, υπερδιπλάσιες από τον δεύτερο της λίστας.

Η μεγάλη εικόνα της χρονιάς

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 8 γυναίκες και 17 άνδρες, με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 1,9 δισ. δολάρια. Ο μέσος όρος κερδών για κάθε καλλιτέχνη ξεπέρασε τα 50 εκατ. δολάρια.

Σε μια εποχή που οι περιοδείες, τα δικαιώματα και οι στρατηγικές συμφωνίες καθορίζουν την επιτυχία, ο The Weeknd απέδειξε πως η κορυφή δεν κατακτάται μόνο με τραγούδια, αλλά και με σωστό timing. Και το 2025, το timing ήταν όλο δικό του.

Top-25

1. The Weeknd

Έσοδα 2025: 298 εκατ. δολάρια

2. Taylor Swift

Έσοδα 2025: 202 εκατ. δολάρια

3. Beyoncé

Έσοδα 2025: 148 εκατ. δολάρια

4. Kendrick Lamar

Έσοδα 2025: 109 εκατ. δολάρια

5. Coldplay

Κέρδη 2025: 105 εκατ. δολάρια

6. Shakira

Κέρδη 2025: 105 εκατ. δολάρια

7. Drake

Κέρδη 2025: 78 εκατ. δολάρια

8. Chris Brown

Κέρδη 2025: 74 εκατ. δολάρια

9. Zach Bryan

Κέρδη 2025: 70 εκατ. δολάρια

10. Bad Bunny

Έσοδα 2025: 66 εκατ. δολάρια

11. Post Malone

Έσοδα 2025: 62 εκατ. δολάρια

12. Ed Sheeran

Έσοδα 2025: 60 εκατ. δολάρια

13. Tyler, The Creator

Έσοδα 2025: 53 εκατ. δολάρια

14. Metallica

Κέρδη 2025: 53 εκατ. δολάρια

15. Lady Gaga

Κέρδη 2025: 52 εκατ. δολάρια

16. Billie Eilish

Κέρδη 2025: 52 εκατ. δολάρια

17. Imagine Dragons

Κέρδη 2025: 48 εκατ. δολάρια

18. Dua Lipa

Έσοδα 2025: 44 εκατ. δολάρια

19. Linkin Park

Έσοδα 2025: 36 εκατ. δολάρια

20. SZA

Έσοδα 2025: 34 εκατομμύρια δολάρια

21. Morgan Wallen

Έσοδα 2025: 33 εκατ. δολάρια

22. Bruno Mars

Έσοδα 2025: 31 εκατ. δολάρια

23. Sabrina Carpenter

Έσοδα 2025: 29 εκατ. δολάρια

24. Andrea Bocelli

Έσοδα 2025: 25 εκατ. δολάρια

25. Iron Maiden

Έσοδα 2025: 25 εκατ. δολάρια

