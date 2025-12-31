Τα 5 καλύτερα videogames που κυκλοφόρησαν το 2025 στο PS5 (vids)

5 videogames για το PS5 που ξεχώρισαν το 2025

Το 2025 έφερε εξαιρετικά PS5 games με καινοτόμους μηχανισμούς, ενδιαφέρουσες ιστορίες, μοναδικά γραφικά και «βαθύ» narrative. Αν ψάχνεστε για δώρο σε φίλους ή και στον εαυτό σας, αυτά είναι τα 5 καλύτερα videogames που παίξαμε μέσα στη χρονιά και αξίζουν μια θέση στη συλλογή σας.

Clair Obscur: Expedition 33

Το Clair Obscur: Expedition 33 κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2025, ξεχωρίζει ως το υψηλότερο βαθμολογημένο PS5 game του έτους στο Metacritic με μέσο όρο βαθμολογιών στο 92%. Οι παίκτες ενθουσιάστηκαν με το turn-based JRPG σύστημα που ενσωματώνει souls-like parries και dodges, δημιουργώντας μάχες με μεγάλη ένταση. Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν φανταστικό κόσμο εμπνευσμένο από τη γαλλική Belle Époque, όπου η ομάδα Expedition 33 πολεμά την Paintress που εξαφανίζει ανθρώπους κάθε χρόνο σχηματίζοντας έναν αριθμό. Με all-star cast όπως τους Charlie Cox και Andy Serkis, οι χαρακτήρες έχουν εντυπωσιακό βάθος, ενώ τα γραφικά και η μουσική εντυπωσιάζουν. Ιδανικό για fans στρατηγικών RPG, προσφέρει δεκάδες ώρες εξερεύνησης και side quests.

Death Stranding 2: On the Beach

Το Death Stranding 2: On the Beach κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 2025 και κέρδισε μέσο όρο βαθμολογιών 90%. Ο Sam Porter Bridges επιστρέφει σε ένα ακόμη post-apocalyptic ταξίδι πέρα από το UCA, συνδέοντας ανθρώπους ενάντια σε υπερφυσικούς εχθρούς. Οι μηχανικές delivery εξελίσσονται με νέα εργαλεία traversal, stealth και μάχες, αξιοποιώντας πλήρως το DualSense. Η αφήγηση του Hideo Kojima θέτει βαθιά ερωτήματα για τη σύνδεση και την επιβίωση, με εξαιρετικό -για άλλη μια φορά- cast. Τα γραφικά του τίτλου δείχνουν εντυπωσιακά, το περιβάλλον αλλάζει δυναμικά, ενώ και το soundtrack «ντύνει» με μοναδικό τρόπο τα πάντα.

Ghost of Yōtei

Το Ghost of Yōtei, είναι ένα από τα αποκλειστικά games του PS5 που ξεχώρισαν το 2025. Κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 2025 και μας μεταφέρει στο 1603 στην Ezo (Hokkaido) με πρωταγωνίστρια την Atsu. Ακολουθώντας το Ghost of Tsushima, προσφέρει δράση open-world με μηχανισμούς μάχης samurai, βασίζεται στην Unreal Engine 5, και προσφέρει δυναμικές αλλαγές καιρού και μοναδικά modes απεικόνισης όπως το Kurosawa. Η πρωταγωνίστρια ξεκινά μια περιπέτεια εκδίκησης από τους Yōtei Six που κατέστρεψαν την οικογένειά της και στην πορεία αυτή θα χρησιμοποιήσει την katana της, αλλά και μηχανισμούς stealth. Η Sucker Punch βελτίωσε σημαντικά το exploration με τα shrines και τα side stories σε πολλά χιονισμένα τοπία, ενώ το haptic feedback και το 3D audio ενισχύουν την εμπειρία. Ο τίτλος είναι «Must-play» για τους fans των action-adventures.

Hades 2

Το Hades 2 κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και έφτασε μέσο όρο βαθμολογιών 94%, φτάνοντας να γίνει το κορυφαίο roguelike για τη χρονιά που κλείνει. Η Melinoë, Princess of the Dead, πολεμά στον Underworld νέους εχθρούς με δράση που έχει εξαιρετική ροή. Ο μηχανισμός προόδου είναι βελτιωμένος, ενώ το story και η μουσική το κάνουν εθιστικό. Η έκδοση του τίτλυο στο PS5 προσφέρει 60fps και ενσωμάτωση πολλών λειτουργιών στο DualSense.

Monster Hunter Wilds

Το Monster Hunter Wilds κυκλοφόρησε στις 28 Φεβρουαρίου 2025 και έφτασε σε μέσο όρο βαθμολογιών το 88%. Εστιάζει σε ένα ζωντανό οικοσύστημα και το συνδυάζει με τεράστιο χάρτη και δυναμικά τέρατα, co-op hunts και νέα όπλα και mounts. Το PS5 προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία με μηδενικούς χρόνους φορτώματος και μοναδικά γραφικά. Το game είναι ιδανικό για multiplayer δράση, με δεκάδες ώρες grinding.

