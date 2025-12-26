Το PS5 σάς βάζει στο κλίμα του χειμώνα με νέο ειδικό animated wallpaper

Αποκτήστε τώρα το χειμωνιάτικο PS5 wallpaper της Sony

Η Sony πρόσθεσε διακριτικά ένα νέο animated wallpaper στο Welcome Hub του PS5, συνεχίζοντας την τακτική σταδιακής ενημέρωσης της αρχικής οθόνης εκκίνησης της κονσόλας.

Το νέο θέμα απεικονίζει ένα χιονισμένο τοπίο με φώτα να φαίνονται στον ουρανό του βορρά και τα θρυλικά –πλέον- σχήματα του PlayStation στο κέντρο.

Το νέο wallpaper είναι ιδανικό για την εποχή του χειμώνα και δεν συνοδεύεται από κάποιο ambient audio.

Αυτή η προσθήκη ενισχύει την εποχική ατμόσφαιρα του PlayStation, δίνοντας στους παίκτες περαιτέρω εποχικές επιλογές όπως το "ζεστό" τζάκι ή το παγωμένο θέμα aurora για μεγαλύτερη εξατομίκευση, σε μια μικρή αλλά ευπρόσδεκτη ενημέρωση που ταιριάζει απόλυτα με τις γιορτές.