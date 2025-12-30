Το θρυλικό Space Invaders έφτασε σε PS4 και PS5 (vid)

Παίξτε το Space Invaders στις κονσόλες PlayStation

Το κλασικό Space Invaders, ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια της ιστορίας των arcade, επέστρεψε στα Χριστούγεννα στα PS5 και PS4, ως το 500ό release της σειράς Arcade Archives από την ιαπωνική Hamster. Αυτό το θρυλικό shoot 'em up του 1978 από την Taito, που καθόρισε το είδος και προκάλεσε φρενίτιδα παγκοσμίως, γίνεται πλέον προσβάσιμο στις νέες γενιές gamers και είναι ιδανικό για οικογενειακές συγκεντρώσεις και νοσταλγικές στιγμές κατά τις γιορτές.

Παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές: την αυθεντική ασπρόμαυρη, όπως εμφανίστηκε αρχικά στα arcade μηχανήματα, και την έγχρωμη παραλλαγή που προστέθηκε αργότερα, προσφέροντας την ίδια απλή αλλά εθιστική εμπειρία που έκανε το original φαινόμενο. Ο παίκτης ελέγχει ένα κανόνι στη βάση της οθόνης, αποκρούοντας βολές εξωγήινων εισβολέων που κατεβαίνουν όλο και πιο γρήγορα, ενώ αποφεύγει τα βλήματά τους και προστατεύεται πίσω από μπάρες.

Η Hamster, γνωστή για την αφοσίωσή της στην πιστή αναπαραγωγή κλασικών τίτλων με emulation υψηλής ποιότητας, διατηρεί την αυθεντική αίσθηση των 60fps και scanlines για ρετρό ατμόσφαιρα, ενώ προσθέτει σύγχρονες επιλογές όπως προσαρμογή ταχύτητας, high score tables και replay λειτουργίες.

Η έκδοση για PS4 είναι η βασική, ιδανική για όσους θέλουν την καθαρή εμπειρία του original χωρίς extras, ενώ η PS5 version ανήκει στη νέα σειρά Arcade Archives 2 και φέρνει επιπλέον features όπως Time Attack Mode για χρονόμετρα challenges, αλλά και Platinum Trophy για τους κυνηγούς επιτευγμάτων. Και οι δύο εκδόσεις είναι backward compatible, οπότε η PS5 μπορεί να παίξει την PS4 version αν προτιμάει κανείς την οικονομικότερη επιλογή.