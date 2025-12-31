Copa Africa: Κορυφή για την Ακτή Ελεφαντοστού με ανατροπή και βασικό Λαφόν!
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων η Ακτή Ελεφαντοστού. Με τον Αλμάν Λαφόν να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο Copa Africa, οι Ιβοριανοί επέστρεψαν από το 2-0 της Γκαμπόν και με το τελικό 3-2 τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου και με εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.
Η Γκαμπόν πάντως ήταν εκείνη που χαμογέλασε πρώτη όταν στο 10΄ της αναμέτρησης ο Λαφόν έχασε την μπάλα από τα χέρια του σε ασθενές πλασέ και οι γηπεδούχοι «έγραψαν» το 1-0 με σκόρερ τον Κανγκά. Δέκα λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, με την Ακτή να μειώνει σε 2-1 στο 44΄με τον Κρασό.
Η ανατροπή τελικά ολοκληρώθηκε στο β΄μέρος και μάλιστα προς το τέλος του αγώνα, όταν τα γκολ των Γκεσάν (85΄) και Τουρέ (90΄+1') της χάρισαν τη νίκη.
Νίκη με ανατροπή για το Καμερούν
Την ίδια ώρα το Καμερούν επικράτησε 2-1 επί της Μοζαμβίκης, με τις δυο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει εκ προοιμίου την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Αν και οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 23΄με τον Κατάμο, το Καμερούν ανέτρεψε το σκορ χάρη στο αυτογκόλ του Νενέ (28΄)και το γκολ του Κοφανέ, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.