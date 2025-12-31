Κορυφή και πρόκριση στους «16» για tην Ακτή Ελεφαντοστού που επικράτησε με ανατροπή 3-2 επί της Γκαμπόν στο ντεμπούτο του Λαφόν στο Copa Africa. Πέρασαν Καμερούν και Μοζαμβίκη.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων η Ακτή Ελεφαντοστού. Με τον Αλμάν Λαφόν να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο Copa Africa, οι Ιβοριανοί επέστρεψαν από το 2-0 της Γκαμπόν και με το τελικό 3-2 τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου και με εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Η Γκαμπόν πάντως ήταν εκείνη που χαμογέλασε πρώτη όταν στο 10΄ της αναμέτρησης ο Λαφόν έχασε την μπάλα από τα χέρια του σε ασθενές πλασέ και οι γηπεδούχοι «έγραψαν» το 1-0 με σκόρερ τον Κανγκά. Δέκα λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, με την Ακτή να μειώνει σε 2-1 στο 44΄με τον Κρασό.

Η ανατροπή τελικά ολοκληρώθηκε στο β΄μέρος και μάλιστα προς το τέλος του αγώνα, όταν τα γκολ των Γκεσάν (85΄) και Τουρέ (90΄+1') της χάρισαν τη νίκη.

Νίκη με ανατροπή για το Καμερούν

Την ίδια ώρα το Καμερούν επικράτησε 2-1 επί της Μοζαμβίκης, με τις δυο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει εκ προοιμίου την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Αν και οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 23΄με τον Κατάμο, το Καμερούν ανέτρεψε το σκορ χάρη στο αυτογκόλ του Νενέ (28΄)και το γκολ του Κοφανέ, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου.