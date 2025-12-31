Οι αμφιβολίες συσσωρεύονται στην Τσέλσι προς το πρόσωπο του Έντσο Μαρέσκα, με την «Telegraph» να θεωρεί επισφαλή τη θέση του στην τεχνική ηγεσία!

Πριν από μερικό διάστημα ο Έντσο Μαρέσκα είχε παραδεχθεί πως διανύει τις πιο δύσκολες ημέρες του στον πάγκο της Τσέλσι και η κακή περίοδος φαίνεται πως ακόμα δεν έχει παρέλθει.

Ο Ιταλός προπονητής έγινε στόχος κριτικής από τον κόσμο που βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριζ» και τον αποδοκίμασε μετά την ισοπαλία απέναντι στη Μπόρνμουθ, η οποία στοίχισε στους Μπλε την είσοδο στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Με κάθε αρνητικό αποτέλεσμα η γκρίνια συσσωρεύεται προς το πρόσωπο του Ιταλού προπονητή και η «Telegraph» με δικό της δημοσίευμα προσθέτει ότι πολύ σύντομα μπορεί να βρεθεί προ των ευθυνών του. Συγκεκριμένα οι Άγγλοι τονίζουν πως οι αμφιβολίες στις τάξεις των Μπλε προς το πρόσωπο του Μαρέσκα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία κρίνεται επισφαλές.

Μέσα σε αυτό το διάστημα η σχέση του με τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες φαίνεται να έχει επιδεινωθεί, σε σημείο όπου κανείς δεν μπορεί να θεωρεί βέβαιη την παραμονή του μέχρι το τέλος της σεζόν στο Λονδίνο.

Σε αυτή τη φάση πάντως οι ιθύνοντες του κλαμπ με τον Ιταλo προπονητή αναλύουν την καθίζηση των τελευταίων μηνών, όμως αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί άμεσα τότε μπορεί να προκύψουν δραστικά μέτρα σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία.