Χόρνετς - Γουόριορς 125-132: Χαρούμενη πρωτοχρονιά για την παρέα του Κάρι
Χαρούμενη Πρωτοχρονιά θα κάνουν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με την ομάδα του Στεφ Κάρι να επικρατεί μέσα στην Σάρλοτ (125-132).
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει τους Γουόριορς στο 18-16, με τους Χόρνετς να υποχωρούν στο 11-22.
Οι δύο ομάδες ήταν κοντά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα, με τους Γουόριορς όμως να πατούν γκάζι στο τέλος και να «καθαρίζουν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, όπου και κυριάρχησαν με επιμέρους 25-34.
Ο Στεφ Κάρι με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από 19 πρόσθεσαν οι Τζίμι Μπάτλερ και Μπάντιν Ποτζιέμσκι.
Από την άλλη, οι 33 του Μπράντον Μίλερ και οι 27 του ΛαΜέλο Μπολ δεν ήταν αρκετοί για τους Χόρνετς.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-30, 64-69, 100-98, 125-132
