Ρωσία: 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο αφού ήπιε το αίμα του για να «ανεβάσει» σίδηρο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Μόσχα, αφού επηρεάστηκε από βίντεο στα social media και ήπιε το ίδιο του το αίμα, πιστεύοντας ότι θα αυξήσει τα επίπεδα σιδήρου.

Από αμφιλεγόμενο έως απλώς ανόητο, μεγάλο μέρος του περιεχομένου στα social media μπορεί κάποιες φορές να αποδειχθεί και επικίνδυνο για την υγεία.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η υπόθεση ενός 17χρονου από τη Μόσχα, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από μια πρακτική που είδε στο διαδίκτυο.

Το βίντεο που τον έπεισε να πιει το αίμα του

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι SHOT στο Telegram, ο ανήλικος παρακολούθησε ένα βίντεο που υποστήριζε ότι η κατανάλωση αίματος μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και σιδήρου στον οργανισμό.

Πιστεύοντας ότι έτσι θα «δυναμώσει», ο 17χρονος χρησιμοποίησε σύριγγα για να πάρει αίμα από τον εαυτό του και στη συνέχεια το ήπιε, με τα αποτελέσματα να αποδεικνύονται ιδιαίτερα καταστροφικά.

Ραγδαία η επιδείνωση της υγείας του: Από πυρετό, μέχρι και εμετούς με αίμα

Λίγη ώρα αργότερα, η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται. Ο νεαρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, παρουσίασε πυρετό και άρχισε να κάνει εμετούς με αίμα. Η κατάστασή του χειροτέρευσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η οικογένειά του αναγκάστηκε να καλέσει ασθενοφόρο.

Οι γιατροί τον διέγνωσαν με οξεία δηλητηρίαση και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε. Κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, όμως έμειναν άναυδοι όταν έμαθαν την αιτία της δηλητηρίασης.

Ο γιατρός Αντρέι Κοντραχίν εξήγησε στο Moscow24 ότι η κατανάλωση αίματος προκαλεί συμπτώματα δηλητηρίασης, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι σχεδιασμένος να το επεξεργάζεται.

«Το αίμα δεν απορροφάται, επειδή περιέχει μεγάλη ποσότητα σιδήρου, ο οποίος έχει ερεθιστική δράση», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το σώμα αντιλαμβάνεται το αίμα ως επιθετικό παράγοντα και αδυνατεί να το χωνέψει μέσω του γαστρεντερικού συστήματος.

Ο γιατρός τόνισε ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει τον σίδηρο της αιμοσφαιρίνης με αυτόν τον τρόπο, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία: «Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι εμετός και σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν υπάρχει κανένα όφελος», υπογράμμισε.

