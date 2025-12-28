Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης Τζόκερ 3007 της Κυριακής 28/12, που μοίραζε τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ - Τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου η νέα κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον χιλιάδων »«παικτών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΑΠ, οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3007 ήταν οι: 18, 21, 31, 38 και 42, ενώ αριθμός Τζόκερ αναδείχθηκε το 11.

Ωστόσο, για μία ακόμη φορά δεν βρέθηκε δελτίο που να κερδίζει στην πρώτη κατηγορία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο Τζακ ποτ. Το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια.

Η κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής (28/12)