Τα «απαγορευμένα» προϊόντα των παζαριών: Τι δεν πρέπει ποτέ να αγοράζετε μεταχειρισμένο

Τα παζάρια και τα second hand markets κερδίζουν ολοένα έδαφος, όμως δεν είναι όλα τα προϊόντα ασφαλή.

Τα μεταχειρισμένα παζάρια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, ειδικά για όσους αναζητούν οικονομικές λύσεις ή αντικείμενα με «ιστορία». Ωστόσο, σύμφωνα με τη Χάνα Κάρκινεν, ειδικό στα second hand markets και συγγραφέα του βιβλίου «Amor por los mercadillos», δεν πρέπει όλα τα προϊόντα να αγοράζονται από τέτοιες αγορές.

Με τις χριστουγεννιάτικες αγορές να φουντώνουν και τη ζήτηση στα μεταχειρισμένα να εκτοξεύεται, η ίδια προειδοποιεί πως οι χαμηλές τιμές μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές και να κρύβουν σημαντικούς κινδύνους.

Τα δύο προϊόντα που είναι «απαγορευτικά»

Σύμφωνα με την ειδικό, υπάρχουν δύο κατηγορίες που δεν πρέπει ποτέ να αγοράζονται μεταχειρισμένες:

Εσώρουχα : Όσο «καθαρά» κι αν δείχνουν, θεωρούνται τα πιο ανθυγιεινά είδη προς επαναχρησιμοποίηση.

: Όσο «καθαρά» κι αν δείχνουν, θεωρούνται τα πιο ανθυγιεινά είδη προς επαναχρησιμοποίηση. Τρόφιμα: Ακόμη και αν φαίνονται ασφαλή, η προέλευσή τους και οι συνθήκες συντήρησης είναι άγνωστες, άρα και επικίνδυνες.

Η Κάρκινεν επισημαίνει επίσης ότι κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά και κράνη δεν πρέπει να αγοράζονται μεταχειρισμένα, εκτός αν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την ηλικία τους, την αποθήκευση και το αν έχουν υποστεί χτυπήματα. Ένα αόρατο ελάττωμα μπορεί να κοστίσει ζωές.

Κίνδυνος και σε καλλυντικά ή προϊόντα υγιεινής

Ένας ακόμη «γκρίζος» τομέας είναι τα καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Ακόμη κι αν φαίνεται πως δεν έχει λήξει η ημερομηνία τους, ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μολύνσεις ή δερματικές αντιδράσεις. Η ίδια αναφέρει πως σε παζάρια έχει δει ακόμη και κρέμες… από τη δεκαετία του '80.

Τα ηλεκτρικά προϊόντα πρέπει πάντα να ελέγχονται πριν την αγορά. Χρήση από προηγούμενο ιδιοκτήτη, κακή συντήρηση ή μακρά αχρηστία μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και τεχνικές βλάβες, με κίνδυνο για ασφάλεια και υγεία.

Πότε να λέτε «όχι» και στα πλαστικά ή τα μαγειρικά σκεύη

Πλαστικά αντικείμενα και κουζινικά με επικάλυψη μπορούν να έχουν φθορά, μικρορωγμές ή χημική αλλοίωση με τον χρόνο.

Το ίδιο ισχύει και για το πολυουρεθάνη που χρησιμοποιείται στις σόλες των παπουτσιών, ακόμη κι αν παπούτσια φαίνονται καλά εξωτερικά, η σόλα μπορεί να έχει αλλοιωθεί και να «σπάσει».

