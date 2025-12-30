Ο Γιάννης Τσουκαλάς για το ξύλο στη Σερβία: «Ήταν συνδεσμίτες, μου έρχονταν από παντού»

Τα δραματικά λεπτά του ξυλοδαρμού του περιγράφει ο Έλληνας πρωταθλητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς μόλις έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στο kickboxing στη Σερβία, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της αθλητικής του πορείας. Επιστρέφει στη γωνία του για να πανηγυρίσει μαζί με τον προπονητή του και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όμως όσα ακολουθούν μετατρέπουν τη στιγμή της δικαίωσης σε εφιάλτη.

Οι εικόνες της επίθεσης που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου. Κάμερες καταγράφουν σκηνές ντροπής, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης και τον Γιάννη Τσουκαλά να πέφτει θύμα ωμής οπαδικής βίας, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

