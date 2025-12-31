Copa Africa: Οι 16 ομάδες και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ
Η πρώτη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έφτασε και τυπικά στο τέλος! Οι όμιλοι ολοκληρώθηκαν και σειρά παίρνουν τα νοκ-άουτ με πλούσιο το «ελληνικό» στοιχείο. Οι δυο πρώτοι των έξι ομίλων καθώς και οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση κάθε γκρουπ πήραν το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου.
Το αποτύπωμα της Stoiximan Super League παραμένει έντονο και στη φάση των νοκ-άουτ, με πέντε εκπροσώπους του πρωταθλήματός μας να συνεχίζουν στον επόμενο γύρο και να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.
Συγκεκριμένα το Μαρόκο του Ελ Καμπί θα αντιμετωπίσει την Τανζανία, η Νιγηρία των Μπρούνο και Ντέσερς τη Μοζαμβική, η Ακτή Ελφαντοστού του Λαφόν την Μπουρκίνα Φάσο, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα κοντράρει την Αλγερία με τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου στην αποστολή.
Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Copa Africa
- Σενεγάλη - Σουδάν
- Μάλι - Τυνησία
- Μαρόκο - Τανζανία
- Νότια Αφρική - Καμερούν
- Αίγυπτος - Μπενίν
- Νιγηρία - Μοζαμβίκη
- Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
- Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο
QUEM LEVA A COPA?🌍Após a fase de grupos, assim ficou o chaveamento da Copa Africana de Nações até a final. Quem vai se sagrar campeão do torneio?#AFCON #Futebol #África pic.twitter.com/jZzToX184b— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) December 31, 2025
