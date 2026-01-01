ΠΑΟΚ: Η νύχτα που η Τούμπα «έλαμψε» για τα 100 Χρόνια (vids)
Η πρώτη νύχτα του 2026 βάφτηκε στα ασπρόμαυρα.
Στον ουρανό πάνω από την Τούμπα, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ΠΑΟΚ εδώ και πολλές δεκαετίες, δεκάδες πυροτεχνήματα έσκισαν το σκοτάδι και φώτισαν τη μνήμη, την πίστη, την υπερηφάνεια.
Ήταν κάτι περισσότερο από ένα καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Ήταν το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη πορεία μνήμης. Ένα μικρό, αλλά βαθιά συμβολικό event.
Η απαρχή για τους εορτασμούς του μεγαλύτερου κεφαλαίου στην ιστορία του Συλλόγου.
100 χρόνια. Ένας αιώνας ΠΑΟΚ.
100 χρόνια ιστορίας, ιδεών, ανθρώπων και στιγμών.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μαζί με την Επιτροπή των 100 Χρόνων, επέλεξαν να ξεκινήσουν από εκεί που ξεκινούν όλα:
Από την Τούμπα. Από το σπίτι. Από τον «ασπρόμαυρο» Ναό των απανταχού ΠΑΟΚτσήδων!
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, μα την καρδιά πάντα στραμμένη στο παρελθόν. Γιατί η ιστορία δεν είναι απλώς ένα αρχείο. Είναι ρίζες. Είναι φανέλα.
Και αυτή, δεν αλλάζει.
Χρόνια Πολλά σε όλους τους ΠΑΟΚτσήδες, σε κάθε γωνιά της γης. Το 2026 είναι δικό μας. Είναι η χρονιά που γράφουμε ιστορία. Ξανά.
1926 – 2026
Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ
Χρόνια Πολλά, ΠΑΟΚΑΡΑ.
