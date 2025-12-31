Οι ερωτικές ταινίες που είδαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025: Στην κορυφή των προτιμήσεων η Christy White

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το SugarbabesTV μάς έδωσε πρόσβαση στις top αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2025.

Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Το 2025 οι Έλληνες ήξεραν πολύ καλά τι έψαχναν, και το έψαχναν συχνά. Γιατί όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η SugarbabesTV, η εταιρεία παραγωγής της Ίννας Ιννάκι και του Τεό, μάς έδωσε πρόσβαση στις top ερωτικές αναζητήσεις της χρονιάς και τα συμπεράσματα είναι απολαυστικά.

Αυτό που δεν προκάλεσε καμία εντύπωση στα φετινά στατιστικά ήταν το γεγονός πως η Αθήνα ήταν η πόλη με τους περισσότερους χρήστες που επισκέφτηκαν την πλατφόρμα της SugarbabesTV. Μάλιστα, οι Αθηναίοι είδαν κατά 2μιση φορές περισσότερο περιεχόμενο από τους Θεσσαλονικείς που ήρθαν δεύτεροι. Ακολούθησε η Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ο Πειραιάς, το Πόρτο Ράφτι, το Πανόραμα, η Βάρνα της Βουλγαρίας, η Πάτρα και η Λεμεσός.

Όσον αφορά τώρα την ταινία που είδαν οι περισσότεροι για φέτος και μάλιστα σχεδόν με δεκαπλάσια διαφορά από τη δεύτερη, αυτή ήταν το The Squirt Game, ένα remake που δημιούργησε η ομάδα της SugarbabesTV, βασισμένο στη γνωστή κορεάτικη σειρά τη Netflix, The Squid Game. Απ' ότι φάνηκε πάντως έγινε εξίσου viral.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά για τους top ηθοποιούς, που αναζήτησαν περισσότεροι οι χρήστες μέσα στη χρονιά. Εκεί, λοιπόν, ξεχώρισε η Christy White, η οποία ήταν πρώτη με αρκετά μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη, Diana Gabrovska.

Η Ίννα Ιννάκι ήταν εκείνη που τερμάτισε στην τρίτη θέση των προτιτμήσεων, η οποία παραμένει κλασσικά στις καρδιές των φανς.

Τέλος, στις top κατηγορίες αναζητήσεων ανά πόλη, είδαμε πως στην Αθήνα ξεχώρισε η λέξη «anal», στη Θεσσαλονίκη η λέξη «gay», σε Πειραιά η λέξη «amateur», ενώ σε Πόρτο Ράφτη η λέξη «greek».

Ό,τι κι αν δείχνουν τελικά οι αριθμοί, ένα είναι σίγουρο: το 2025 οι Έλληνες ήξεραν τι ήθελαν και δεν φοβήθηκαν να το αναζητήσουν. Με σταθερές αξίες, νέες αφίξεις και προτιμήσεις που λένε τη δική τους ιστορία, οι ερωτικές ταινίες συνεχίζουν να έχουν τη θέση τους στην καθημερινή χαλάρωση των Ελλήνων. Το μόνο που μένει; Να δούμε αν το 2026 θα φέρει νέα στατιστικά και αναζητήσεις, ή αν κάποιοι πρωταγωνιστές θα παραμείνουν σταθερά στην κορυφή.

