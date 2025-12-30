Τι ισχύει με την ηλικία του σκύλου: Μελέτη αποκαλύπτει πόσο πραγματικά μεγαλώνει

Για χρόνια πιστεύαμε ότι ένα σκυλίσιο έτος ισοδυναμεί με επτά ανθρώπινα. Όμως η επιστήμη λέει πως αυτός ο κανόνας είναι λάθος.

Η ιδέα ότι απλώς πολλαπλασιάζουμε την ηλικία ενός σκύλου επί επτά για να βρούμε την αντίστοιχη ανθρώπινη ηλικία είναι διαδεδομένη, αλλά δεν αντέχει σε επιστημονικό έλεγχο.

«Σε επίπεδο φυσιολογικής ωρίμανσης, ένας σκύλος 9 μηνών μπορεί ήδη να κάνει κουτάβια. Άρα λογικά δεν μπορείς απλά να πολλαπλασιάζεις επί επτά», είχε δηλώσει ήδη από το 2020 ο Trey Ideker, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Το «ρολόι» που μετρά την πραγματική, βιολογική ηλικία

Για να απαντηθεί το μυστήριο, οι επιστήμονες στράφηκαν σε ένα προηγμένο εργαλείο, το λεγόμενο «επιγενετικό ρολόι». Πρόκειται για μέτρηση της βιολογικής ηλικίας βασισμένη σε μοτίβα μεθυλίωσης DNA, δηλαδή χημικές «ετικέτες» που προσκολλώνται στο DNA, επηρεάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του, χωρίς να αλλάζουν το γενετικό υλικό.

Ο Ideker εργαζόταν ήδη πάνω σε αυτό για τους ανθρώπους, όταν η συνάδελφός του, Tina Wang, του πρότεινε να το εφαρμόσουν στους σκύλους: «Πάντα μελετάμε τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι είναι… βαρετοί», είπε χαριτολογώντας. «Με έπεισε να συγκρίνουμε τη γήρανση ανθρώπων και σκύλων».

Η μεγάλη μελέτη και τι αποκάλυψε για τη γήρανση των σκύλων

Οι ερευνητές μελέτησαν μοτίβα μεθυλίωσης σε 104 σκύλους (κυρίως Labrador retrievers) ηλικίας από λίγων εβδομάδων έως 16 ετών, τα οποία συνέκριναν με δεδομένα από 320 ανθρώπους ηλικίας 1 έως 103 ετών. Το συμπέρασμα; Οι σκύλοι γερνούν πολύ πιο γρήγορα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, και μετά η διαδικασία επιβραδύνεται περίπου γύρω στην ηλικία των 7 ετών.

Με βάση τα δεδομένα, οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν νέο μαθηματικό τύπο:

Ανθρώπινα χρόνια = 16 × ln(ηλικία σκύλου) + 31 (όπου ln είναι ο φυσικός λογάριθμος στη «επιστημονική» αριθμομηχανή)

Με βάση αυτό, ένα κουτάβι 8 εβδομάδων αντιστοιχεί περίπου σε 9 μηνών ανθρώπινο βρέφος. Ένας σκύλος 1 έτους αντιστοιχεί περίπου σε έναν άνθρωπο στις αρχές των 30. Τεράστιο άλμα, αν σκεφτεί κανείς τον παλιό μύθο του «7».

Παραμένουν ερωτήματα, όπως αν ο τύπος ισχύει εξίσου για όλες τις ράτσες, καθώς διαφορετικές φυλές έχουν διαφορετικό προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, προς το παρόν είναι η πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση που διαθέτουμε.

