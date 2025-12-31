Βαρβούνης: «Ο κόσμος δείχνει πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα και στηρίζει το όνειρο της Μυκόνου»

Ο συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου, Δημήτρης Βαρβούνης μίλησε για την αγάπη του κόσμου της Μυκόνου προς την ομάδα.

Η Μύκονος υποδέχεται στο κλειστό της Άνω Μεράς τον ΠΑΟΚ, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL (Σάββατο 3/1 - 15:45, ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Δημήτρη Βαρβούνη, συνεργάτη του Βαγγέλη Ζιάγκου να μιλάει για την αναμέτρηση.

Σχολιάζοντας παράλληλα και τον κόσμο της Μυκόνου, που έχει αγκαλιάσει την ομάδα από το ξεκίνημα.

«Η αλήθεια είναι πως βαθμολογικά ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ειδικά με τον τρόπο που εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Η ομάδα δείχνει μέρα με τη μέρα ότι η χημεία της είναι το βασικό συστατικό της αυτοπεποίθησής της, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αν παίζουμε εντός ή εκτός έδρας, χωρίς να αλλάζουμε προσέγγιση ανάλογα με τον αντίπαλο. Τα παιδιά κάθε φορά δείχνουν στο παρκέ ότι έχουν υψηλές βλέψεις, τόσο ομαδικές όσο και ατομικές. Γι’ αυτό, κάθε φορά ξεχωρίζουν διαφορετικοί παίκτες, και όσο περνούν οι αγώνες, ολοένα και περισσότεροι ξεχωρίζουν».

Όσον αφορά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τόνισε: «Ο ΠΑΟΚ έχει αναβαθμίσει το ρόστερ του με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και καλύτερος, αποτελώντας μία από τις πιο δυνατές ομάδες στην Stoiximan GBL. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε το επιθετικό και γρήγορο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, καθώς και την πολυφωνία που έχει στην επίθεση, από τη θέση 1 έως τη θέση 5, αλλά και όποιον έρχεται από τον πάγκο. Οπότε, για εμάς είναι σημαντικό να σταματήσουμε το up-tempo game που παίζει στην επίθεση, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να μειώσουμε τις επιλογές τους στο σκοράρισμα».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε στον κόσμο της Μυκόνου: «Για τον κόσμο θα είναι σαν πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, καθώς σε κάθε παιχνίδι δείχνει πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα και στηρίζει όλο αυτό το όνειρο της Μυκόνου. Θέλουμε να έρθουν στο γήπεδο, για να μας δώσουν τη δύναμη που χρειάζεται η ομάδα, τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα ακόμα είναι πολύ μεγάλο και τίποτα δεν έχει κριθεί».