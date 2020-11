Από τους Κλίπερς στους Λέικερς ο Μοντρέλζ Χάρελ!

Ο «Καλύτερος 6ος παίκτης της σεζόν» Μοντρέλζ Χάρελ θα φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς! Έσχατη «προδοσία» θα αναφωνήσουν κάποιοι, αλλά στις μπίζνες δεν χωράει το συναίσθημα.

Ο Χάρελ έμεινε ελεύθερος από τους Κλίπερς, απέρριψε πρόταση από τους Σάρλοτ Χόρνετς και συμφώνησε με τους πρωταθλητές.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν κάνει σημαντικές κινήσεις, αφού μετά τους Σρέντερ και Μάθιους, έκαναν άλλη μία εξαιρετική προσθήκη.

Ο Χάρελ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, έναντι 19 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ανανέωση στο δεύτερο έτος να είναι δική του επιλογή.

Μικρή λεπτομέρεια, ο Χάρελ μοιράζεται τον ίδιο ατζέντη με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον διάσημο Ριτς Πολ.

Harrell has agreed to a two-year deal with the Lakers, per @wojespn https://t.co/eTC8Qb7M89

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2020