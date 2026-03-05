Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε την... ατάκα της βραδιάς μετά το τέλος του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Μονακό.

Η τουρκική ομάδα συνέχισε το σερί των εντυπωσιακών της εμφανίσεων καθώς έκανε... φύλλο και φτερό τη Μονακό στην Πόλη κερδίζοντας εύκολα με 88-70.

Αν μη τι άλλο αυτό ήταν και το καλύτερο δώρο για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έσβησε 50 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάρας αποκάλυψε εμμέσως πλην σαφώς τις... βλέψεις του για τη συνέχεια της βραδιάς.

«Δεν πιστεύω ότι έχω κερδίσει ποτέ ανήμερα των γενεθλίων μου. Είναι τρομερό συναίσθημα. Κοίταξα και στις εξέδρες και είδα τον αδερφό μου και φίλους μου. Οπότε ο Θεός να φυλάξει την Κωνσταντινούπολη απόψε» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.