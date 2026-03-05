Μονακό: Ο Τζέιμς έσπρωξε με δύναμη τον Οκόμπο!
Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7.
Παράλληλα, πρόκειται για την 9η σερί νίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πλέον 7 ήττες στα 8 τελευταία της ματς στην EuroLeague.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Δείτε το βίντεο
Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS— Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026
