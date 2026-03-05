Ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια μετά την ήττα της Μονακό από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7.

Παράλληλα, πρόκειται για την 9η σερί νίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πλέον 7 ήττες στα 8 τελευταία της ματς στην EuroLeague.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Δείτε το βίντεο