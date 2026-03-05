Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Τζόναθαν Μότλεϊ, προκειμένου να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Μετά το δημοσίευμα που φέρει το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβτις στο προσκήνιο της Χάποελ Τελ Αβίβ, ισραηλινά μέσα γράφουν πως ο σύλλογος είναι κοντά στην ανανέωση του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Πιο συγκεκριμένα με βάση όσα γράφει το «sport 5» η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να διευρύνει τη συνεργασία της με τον Αμερικανό σέντερ, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο με οψιόν άλλον έναν χρόνο.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή χρονιά που μετράει μ.ο 10.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι σε 17.1 αγωνιστικά λεπτά, έχουν οδηγήσει τη διοίκηση να του προσφέρουν το συγκεκριμένο συμβόλαιο πριν καν τελειώσει η τρέχουσα σεζόν, με το μυαλό τους να είναι στο μέλλον και στην ενίσχυση της ομάδας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογικής κατάταξης με ρεκόρ 17 νίκες και 11 ήττες σε 28 αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.