Περιστέρι: «Ζέσταμα» για τον αγώνα με τον Πανιώνιο με Κορωνιό, Τσίτουμ και Γκούροβιτς

κάνει... ζέσταμα για τον αγώνα με τον Πανιώνιο με Κορωνιό, Τσίτουμ και Γκούροβιτς

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Πανιώνιο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (7/3, 18:15) με ρετρό διάθεση, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στα χρόνια του Κορωνιού, του Τσίτουμ και του Γκούροβιτς.

Το Περιστέρι φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL (7/3, 18:15, ERTSPORTS 1), διεκδικώντας την ένατη νίκη του στο πρωτάθλημα, η οποία θα το εδραιώσει στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή της regular season, παρουσιάζοντας ένα όμορφο βίντεο στα social media από παλαιότερο αγώνα με τον Πανιώνιο τη σεζόν 1996-97, όταν στους «κυανοκίτρινους» αγωνίζονταν ο Άγγελος Κορωνιός, ο Μέλβιν Τσίτουμ και ο Μίλαν Γκούροβιτς.

@Photo credits: eurokinissi
     

