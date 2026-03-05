Περιστέρι: «Ζέσταμα» για τον αγώνα με τον Πανιώνιο με Κορωνιό, Τσίτουμ και Γκούροβιτς
Το Περιστέρι φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL (7/3, 18:15, ERTSPORTS 1), διεκδικώντας την ένατη νίκη του στο πρωτάθλημα, η οποία θα το εδραιώσει στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.
Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή της regular season, παρουσιάζοντας ένα όμορφο βίντεο στα social media από παλαιότερο αγώνα με τον Πανιώνιο τη σεζόν 1996-97, όταν στους «κυανοκίτρινους» αγωνίζονταν ο Άγγελος Κορωνιός, ο Μέλβιν Τσίτουμ και ο Μίλαν Γκούροβιτς.
