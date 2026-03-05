Χατζηελευθερίου: «Στη Μύκονο είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα»

Η Μύκονος δοκιμάζεται κόντρα στην Καρδίτσα και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς.

Μετά τη διακοπή της Stoiximan GBL για τη διεξαγωγή του Final Eight του Κυπέλλου και τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα «παράθυρα» της FIBA, η Μύκονος επιστρέφει στη δράση, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής (7/3, 16:00, ERT Sports 1).

Ο ασίσταντ κόουτς Παναγιώτης Χατζηελευθερίου αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς, τονίζοντας στο mykonosbc.gr: «Η διακοπή μας βοήθησε να ξεκουραστούμε, να ανασυνταχθούμε και να δουλέψουμε με στόχο όχι μόνο τον αγώνα με την Καρδίτσα, αλλά και για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Ο αντίπαλός μας είναι μια ομάδα που τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει, αφού έχουμε παίξει στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Γνωριζόμαστε καλά. Θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι, που θα χρειαστεί προσήλωση στην άμυνα και ενέργεια για να κερδίσουμε».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η βαθμολογική θέση αδικεί την Καρδίτσα. Έχει εξαιρετικό προπονητικό τιμ και εξαιρετικό ρόστερ. Ήταν πρωτόγνωρο ότι έπαιξε και στο Basketball Champions League. Λόγω αποστάσεων, αυξημένων υποχρεώσεων, αλλά και κάποιων προβλημάτων τραυματισμών, αντιμετώπισε δυσκολίες στην απόδοσή της. Νομίζω ότι αξίζει περισσότερα».

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στο τεχνικό τιμ της Μυκόνου κατέληξε λέγοντας: «Όλη η ομάδα, άπαντες, είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη, γίνονται πολλές εκπλήξεις, όπως π.χ. η νίκη του Κολοσσού επί του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν έχουμε σωθεί, κυνηγάμε ακόμα τη σωτηρία μας και θα τα δώσουμε όλα σε όλα τα παιχνίδια, για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».