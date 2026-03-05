Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια 92-84: Στο τέλος κυριάρχησε η «βασίλισσα»!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Την 19η νίκη της στην EuroLeague βρήκε η Ρεάλ που επικράτησε της Βίρτους με 92-84 στη Μαδρίτη για την 30η αγωνιστική.

Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι με πολλές εναλλαγές προβαδίσματος η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει της Βίρτους με 92-84 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρότι ήταν κοντά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους Μαδριλένους στα τελευταία λεπτά ήταν αρκετό προκειμένου καλύψει και τη διαφορά έξι πόντων που είχε χάσει στο πρώτο γύρο.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Ο Έντουαρντς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στα πρώτα λεπτά, καθώς με 10 δικούς του πόντους (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο έδωσε στη Βίρτους το προβάδισμα (14-21, 7’). Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ άρχισε καλύτερα και με ένα γρήγορο (6-0), αντέδρασε και βρέθηκε μπροστά (28-23, 11’). Στη συνέχεια το ματς εκτυλίχθηκε σε ντέρμπι με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ με τους φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται το υψηλό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75μ (6/15, 40%) και τον Έντουαρντς να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με 22 πόντους! Με ένα buzzer - beater τρίποντο πίσω από το κέντρο από τον Καμπάτσο η ισπανική ομάδα πήρε +6, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια (46-40, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα μετά από καλάθι του Έντι Ταβάρες (50-40, 22’). Ωστόσο το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είχε τις απαντήσεις κυρίως στο μπροστά μέρος του παρκέ, μέσω της καλής κυκλοφορίας και μείωσε εκ νέου στους τρεις (60-57, 28'), ύστερα από καλάθι του Έντουαρντς που έφτασε τους 24 πόντους σε εκείνο το σημείο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δύο τρίποντα από τη Ρεάλ, έδωσαν νέο προβάδισμα στους Μαδριλένους, αφού είχαν βρεθεί πίσω (69-72. 32'), όμως ο Οκέκε και ο Μαλεντόν έβαλαν μπροστά ξανά τη «βασίλισσα» (75-72, 34').

Ένα τρίποντο από τον Χεζόνια και άλλο ένα από τον Χεζόνια έδωσαν... αέρα έξι πόντων στην ομάδα τους (83-77, 37'), δίνοντάς τους το πλεονέκτημα προς τη νίκη. Έπειτα από λίγο ο Φελίθ... κλείδωσε τη νίκη για τους Μαδριλένους αφού έπειτα από καλάθι του πήραν ξανά διψήφια τιμή (89-79, 39').

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84

MVP ΗΤΑΝ ΟΜάριο Χεζόνια με 19 πόντους (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Συγκλονιστικός ο Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (7/10 δίποντα, 6/14 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ….Τα ποσοστά ευστοχίας του Κάρσεν Έντουαρντς (7/10 δίποντα 70%, 6/14 τρίποντα 42,9%).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βίρτους είχε κερδίσει με 74-68.

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0T. Lyles14:0852/825.0%2/450.0%0/40.0%1/250.0%011010103
6A. Abalde *06:0900/00%0/00%0/00%0/00%011100002
7F. Campazzo *22:25123/742.9%1/333.3%2/450.0%4/4100%0004210013
8C. Okeke *25:5252/633.3%1/250.0%1/425.0%0/00%437020118
11M. Hezonja *24:24196/1060.0%3/560.0%3/560.0%4/4100%1563362022
12T. Maledon17:3583/837.5%2/633.3%1/250.0%1/1100%011240012
14G. Deck16:5694/580.0%3/3100%1/250.0%0/00%2351000015
16U. Garuba11:4752/450.0%2/450.0%0/00%1/250%213111106
22W. Tavares *26:50145/683.3%5/683.3%0/00%4/580%1230210522
23S. Llull13:3693/650.0%0/00%3/650%0/00%000320007
24A. Feliz20:1863/650.0%3/560.0%0/10%0/00%202420108
25A. Len00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
Team/Coaches033000003
TOTAL2009233/6650.0%22/3857.9%11/2839.3%15/1883.3%1220321919967111
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dusko IvanovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1L. Vildoza *31:29156/1060%4/666.7%2/450%1/1100%1015311018
2M. Baiocchi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3C. Edwards *31:253213/2454.2%7/1070%6/1442.9%0/00%1235131027
7S. Niang17:3842/450%2/450%0/00%0/00%123333002
9A. Smailagic *24:4542/633.3%2/366.7%0/30%0/00%47112300011
21D. Alston Jr. *21:49114/850%1/333.3%3/560%0/00%1231111011
24F. Ferrari02:3500/00%0/00%0/00%0/00%011010000
30M. Morgan17:2451/616.7%1/333.3%0/30%3/3100%000010000
31A. Diarra17:5461/250%1/250%0/00%4/666.7%2352421110
34K. Jallow *20:2031/1100%0/00%1/1100%0/00%011020002
35M. Diouf10:1941/250%1/250%0/00%2/2100%112012125
45N. Akele04:2200/00%0/00%0/00%0/00%00002100-32
Team13400200
TOTAL2008431/6349.2%19/3357.6%12/3040%10/1283.3%1222341822155385

@Photo credits: x_realmadridbasket
     

