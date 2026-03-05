Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στη EuroLeague ως παίκτης του Παναθηναϊκού, έχοντας τεθεί αντιμέτωπος με τους «ερυθρόλευκους» στο παρελθόν άλλες 19 φορές ως παίκτης της Ζάλγκιρις, της Μπαρτσελόνα και της Φενέρμπαχτσε.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, αναδείχτηκε MVP του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στη EuroLeague ως παίκτης των «πράσινων».

Το έκανε στο παρελθόν με τη Ζάλγκιρις, την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε, θα το κάνει και το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Πρόκειται για το τέταρτο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, έπειτα από τον αγώνα πρωταθλήματος στο Φάληρο, τον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο και το ματς του α’ γύρου στο OAKA.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στη EuroLeague τον Νοέμβριο του 2019, ως παίκτης της Ζάλγκιρις. Έκτοτε μετρά συνολικά 19 αγώνες απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στην κανονική περίοδο, τα playoffs, αλλά και το Final Four, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών τελικών. Τη σεζόν 2022-23 τέθηκε αντιμέτωπος επτά φορές με τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στα playoffs.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την κορυφαία επιθετική του εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό την αγωνιστική περίοδο 2023/24, όταν σημείωσε 21 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/7 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:02 συμμετοχής, στην ήττα της Φενέρμπαχτσε με 84-81.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022/23, στο Game 4 των playoffs, έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά, στη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 73-69. Το Gazzetta συγκέντρωσε και παρουσιάζει τις προηγούμενες 19 εμφανίσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό.

2019-20

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις / Regular season

3 πόντοι

0/2 δίποντα

1/2 τρίποντα

4 ριμπάουντ

2 ασίστ

2 λάθη

2 PIR

Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός / Regular season

2 πόντοι

1/4 δίποντα

0/1 τρίποντο

4 ριμπάουντ

-2 PIR

2020-21

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις / Regular season

2 πόντοι

1/4 δίποντα

0/2 τρίποντα

7 ριμπάουντ

1 ασίστ

2 κλεψίματα

1 λάθος

5 PIR

Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός / Regular season

7 πόντοι

2/4 δίποντα

1/5 τρίποντα

3 ριμπάουντ

2 ασίστ

3 PIR

2021-22

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός / Regular season

2 πόντοι

0/1 τρίποντο

2/2 βολές

1 ριμπάουντ

2 ασίστ

1 κλέψιμο

2 λάθη

1 PIR

Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα / Regular season

6 πόντοι

2/4 δίποντα

0/2 τρίποντα

2/2 βολές

2 ριμπάουντ

2 κλεψίματα

7 PIR

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός / Final Four

0/2 δίποντα

3 ριμπάουντ

1 λάθος

-1 PIR

2022-23

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Regular season

3 πόντοι

0/1 δίποντο

1/2 τρίποντα

3 ριμπάουντ

1 κλέψιμο

2 λάθη

-1 PIR

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός / Regular season

2 πόντοι

1/3 δίποντα

0/2 τρίποντα

3 ριμπάουντ

2 ασίστ

2 κλεψίματα

4 PIR

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Playoffs

9.4 πόντοι

7/21 δίποντα (33.3%)

8/17 τρίποντα (47.1%)

9/11 βολές (81.8%)

4.2 ριμπάουντ

2 ασίστ

1 κλέψιμο

0.4 λάθη

11.6 PIR

σε πέντε συμμετοχές

2023-24

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός / Regular season

9 πόντοι

4/6 δίποντα

0/2 τρίποντα

1/1 βολή

7 ριμπάουντ

4 ασίστ

1 κλέψιμο

18 PIR

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Regular season

21 πόντοι

6/8 δίποντα

2/5 τρίποντα

3/7 βολές

3 ριμπάουντ

2 ασίστ

3 κλεψίματα

4 λάθη

17 PIR

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Final Four

3 πόντοι

0/3 δίποντα

1/2 τρίποντα

2 ριμπάουντ

3 ασίστ

2 κλεψίματα

5 PIR

2024/25

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός

15 πόντοι

4/5 δίποντα

1/4 τρίποντα

4/5 βολές

2 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

2 κοψίματα

15 PIR

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε