Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η 20ή φορά του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, αναδείχτηκε MVP του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στη EuroLeague ως παίκτης των «πράσινων».
Το έκανε στο παρελθόν με τη Ζάλγκιρις, την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε, θα το κάνει και το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Πρόκειται για το τέταρτο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, έπειτα από τον αγώνα πρωταθλήματος στο Φάληρο, τον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο και το ματς του α’ γύρου στο OAKA.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στη EuroLeague τον Νοέμβριο του 2019, ως παίκτης της Ζάλγκιρις. Έκτοτε μετρά συνολικά 19 αγώνες απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στην κανονική περίοδο, τα playoffs, αλλά και το Final Four, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών τελικών. Τη σεζόν 2022-23 τέθηκε αντιμέτωπος επτά φορές με τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στα playoffs.
Ο Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την κορυφαία επιθετική του εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό την αγωνιστική περίοδο 2023/24, όταν σημείωσε 21 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/7 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:02 συμμετοχής, στην ήττα της Φενέρμπαχτσε με 84-81.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022/23, στο Game 4 των playoffs, έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά, στη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 73-69. Το Gazzetta συγκέντρωσε και παρουσιάζει τις προηγούμενες 19 εμφανίσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό.
2019-20
Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις / Regular season
- 3 πόντοι
- 0/2 δίποντα
- 1/2 τρίποντα
- 4 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 2 λάθη
- 2 PIR
Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός / Regular season
- 2 πόντοι
- 1/4 δίποντα
- 0/1 τρίποντο
- 4 ριμπάουντ
- -2 PIR
2020-21
Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις / Regular season
- 2 πόντοι
- 1/4 δίποντα
- 0/2 τρίποντα
- 7 ριμπάουντ
- 1 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 1 λάθος
- 5 PIR
Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός / Regular season
- 7 πόντοι
- 2/4 δίποντα
- 1/5 τρίποντα
- 3 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 3 PIR
2021-22
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός / Regular season
- 2 πόντοι
- 0/1 τρίποντο
- 2/2 βολές
- 1 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 2 λάθη
- 1 PIR
Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα / Regular season
- 6 πόντοι
- 2/4 δίποντα
- 0/2 τρίποντα
- 2/2 βολές
- 2 ριμπάουντ
- 2 κλεψίματα
- 7 PIR
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός / Final Four
- 0/2 δίποντα
- 3 ριμπάουντ
- 1 λάθος
- -1 PIR
2022-23
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Regular season
- 3 πόντοι
- 0/1 δίποντο
- 1/2 τρίποντα
- 3 ριμπάουντ
- 1 κλέψιμο
- 2 λάθη
- -1 PIR
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός / Regular season
- 2 πόντοι
- 1/3 δίποντα
- 0/2 τρίποντα
- 3 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 4 PIR
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Playoffs
9.4 πόντοι
- 7/21 δίποντα (33.3%)
- 8/17 τρίποντα (47.1%)
- 9/11 βολές (81.8%)
- 4.2 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 0.4 λάθη
- 11.6 PIR
σε πέντε συμμετοχές
2023-24
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός / Regular season
- 9 πόντοι
- 4/6 δίποντα
- 0/2 τρίποντα
- 1/1 βολή
- 7 ριμπάουντ
- 4 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 18 PIR
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Regular season
- 21 πόντοι
- 6/8 δίποντα
- 2/5 τρίποντα
- 3/7 βολές
- 3 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 3 κλεψίματα
- 4 λάθη
- 17 PIR
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε / Final Four
- 3 πόντοι
- 0/3 δίποντα
- 1/2 τρίποντα
- 2 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 5 PIR
2024/25
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός
- 15 πόντοι
- 4/5 δίποντα
- 1/4 τρίποντα
- 4/5 βολές
- 2 ριμπάουντ
- 1 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 2 κοψίματα
- 15 PIR
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 14 πόντοι
- 4/7 δίποντα
- 2/7 τρίποντα
- 2 ριμπάουντ
- 1 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 1 λάθος
- 7 PIR
