Σπανούλης: «Σε αντίθεση με εμάς, η Φενέρ δεν αντιμετωπίζει ζητήματα που δεν σχετίζονται με το μπάσκετ»

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μονακό από τη Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε για την κατάσταση της ομάδας του.

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 στην Κωνσταντινούπολη και ανέβηκε στο 22-7.

Παράλληλα, πρόκειται για την 9η σερί νίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πλέον 7 ήττες στα 8 τελευταία της ματς στην EuroLeague.

Μετά την ήττα των Μονεγάσκων ο Λαρισαίος τεχνικός μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του.

Αναλύτικα

«Συγχαίρω τη Φενέρμπαχτσε για τη νίκη της. Είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα και πιο υγιείς από εμάς, και σε αντίθεση με εμάς, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που δεν σχετίζονται με το μπάσκετ. Φυσικά και έχουν έναν πολύ καλό προπονητή και άξιζαν τη νίκη σήμερα».