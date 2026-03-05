Η «γιγαντομαχία» Κέντρικ Ναν και Έβαν Φουρνιέ μέσα από τις 12 συνολικά αναμετρήσεις τους από την περσινή σεζόν και τι δείχνουν οι αριθμοί στα δυο παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Από την περσινή σεζόν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κέντρικ Ναν βρίσκει απέναντι του τον Έβαν Φουρνιέ με την σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Δυο παίκτες μεγάλες κλάσης καταθέτουν τα διαπιστευτήρια τους στις «μάχες» των «αιωνίων».

Το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα με τις 12 «μονομαχίες» των δυο παικτών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την επιρροή και επίδραση τους στο παιχνίδι της ομάδας τους.

Μάλιστα, αυτό που αποτυπώνεται μέσα από τους αριθμούς είναι πως σ’ αυτή την head to head δοκιμασία του Κέντρικ Ναν με τον Έβαν Φουρνιέ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ συνέβαλλε στις 7 νίκες (η μία εξ αυτών ήταν ο μικρός τελικός του Final Four στο Άμπου Ντάμπι), ενώ ο Αμερικανός σκόρερ των «πρασίνων» στις 5 με τελευταία την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Ωστόσο, η κατανομή των νικών δεν αντιστοιχεί πάντα στην ατομική απόδοση, καθώς οι εμφανίσεις των δύο παικτών διαφέρουν σε συνέπεια και σταθερότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο Έβαν Φουρνιέ προσυπέγραψε περισσότερες νίκες συνολικά (7/12), η παραγωγικότητα του Κέντρικ Ναν τον καθιστά πιο επιδραστικό στα «αιώνια» ντέρμπι.

Ο Αμερικανός σκόρερ εμφανίζεται πιο σταθερός (στον τελικό Κυπέλλου βέβαια κινήθηκε σε... ρηχά νερά για τα στάνταρ του με τους 7 πόντους, τα 4 ριμπάουντ και τις 5 ασίστ) από τον Γάλλο αντίπαλο του, που πραγματοποιεί μεμονωμένα μεγάλες εμφανίσεις, χωρίς να έχει διάρκεια.

Η ανάλυση των αριθμών δείχνει ότι οι νίκες δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από έναν παίκτη, αλλά η συνολική επίδραση και η σταθερότητα του Κέντρικ Ναν κάνουν τον Αμερικανό γκαρντ πιο καθοριστικό για την πορεία των ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ ο Έβαν Φουρνιέ παραμένει καθοριστικός, αλλά σε μεμονωμένα ντέρμπι.

Συνολικά, στις 12 συναντήσεις από την περσινή σεζόν, ο Κέντρικ Ναν έχει 16.6 πόντους μέσο όρο, 3.7 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.3 λάθη, με την αξιολόγηση του να φτάνει στο 18.5. Την ίδια στιγμή ο Έβαν Φουρνιέ έχει 10.1 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ, 0.7 κλεψίματα, 1.4 λάθη και στην αξιολόγηση 8.9.

Οι φετινές επιδόσεις

Τη φετινή σεζόν, αμφότεροι απουσίασαν από την πρώτη «αιώνια» μονομαχία στις 12 Οκτωβρίου για τη Stoiximan GBL και ακολούθησε η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ για την Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-82 με τον Έβαν Φουρνιέ να σημειώνει μόλις 2 πόντους με 2/4 ελεύθερες βολές, 0/5 σουτ εντός παιδιάς, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη σε 21:48 έχοντας -1 στο PIR.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν χωρίς να χρειαστεί η αρωγή του Γάλλου σούπερ σταρ σε μια βραδιά που ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος με 32 πόντους (7/7 ελεύθερες βολές, 8/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη σε 35:50 λεπτά συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο PIR. Ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε...

Η δεύτερη συνάντηση των δυο παικτών τη φετινή σεζόν ήταν στον τελικό Κυπέλλου στην Κρήτη, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε (79-68) του Ολυμπιακού με τον Κέντρικ Ναν να έχει 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ και να έχει μικρή επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του, καθώς είχε κυριαρχήσει η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Την ίδια ώρα ο Έβαν Φουρνιέ είχε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στην «κούπα».

Συμπερασματικά, οι αριθμοί δείχνουν Κέντρικ Ναν στη «μονομαχία» με τον Έβαν Φουρνιέ, αλλά επειδή σε μεμονωμένα παιχνίδια ο Γάλλος κάνει τη διαφορά πολλές φορές, ειδικά από τη στιγμή που θα λείπει ο Σάσα Βεζένκοφ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να δείξει πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα ακόμη «αιώνιο» ντέρμπι.

Όσο για τον Κέντρικ Ναν, επειδή τον τελευταίο καιρό και λόγω του τραυματισμού του κινήθηκε σε ρυθμό... ρελαντί, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα εμφανιστεί σ’ αυτό το πολύ σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό AKTOR.