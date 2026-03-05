Την απόσυρσή του από την Εθνική Σερβίας ανακοίνωσε ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ύστερα από 13 χρόνια παρουσίας στις διοργανώσεις με τη χώρα του.

Μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος στα social media ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική ομάδα της Σερβίας.

Ο παίκτης του Άρη φόρεσε για 13 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας του στο στήθος του και αποφάσισε να κλείσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του.

Μοναδικό του απωθημένο πως δεν κατάφερε να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντανίλο Άντζουσιτς:

«Ήρθε η στιγμή να κλείσω ένα από τα πιο όμορφα και σημαντικά κεφάλαια της καριέρας μου. Από μικρό παιδί ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα της χώρας μου. Είχα την τιμή να ζήσω αυτό το όνειρο! Από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες μέχρι την ανδρική, από το 2012 μέχρι σήμερα. Ήμουν πάντα εκεί, κάθε φορά που με χρειαζόταν η ομάδα. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη Serbia στο EuroBasket 2013 και σε πολλά προκριματικά «παράθυρα», φορώντας τη φανέλα με περηφάνια και δίνοντας τα πάντα.

Η μοναδική μου λύπη και ίσως η πιο δύσκολη ήττα της καριέρας μου είναι ότι δεν καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, και ήμασταν τόσο κοντά. Αυτό το συναίσθημα θα μείνει για πάντα μέσα μου…

Νιώθω περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Το να φοράς τη φανέλα της εθνικής ομάδας, να καθοδηγείσαι από τους καλύτερους προπονητές μας και να μοιράζεσαι τα αποδυτήρια με τους καλύτερους παίκτες μας ήταν τεράστια τιμή και προνόμιο! Είμαι χαρούμενος που μια μέρα θα μπορώ να δείξω με περηφάνια αυτές τις στιγμές στα παιδιά μου και να προσπαθήσω να τους μεταφέρω έστω ένα μέρος από την αγάπη και τον σεβασμό που πρέπει να έχουν για την πατρίδα τους».