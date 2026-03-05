CEO Χάποελ Τελ Αβίβ: «Φτάσαμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο με τον Χέιζ-Ντέιβις»

Ο CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ, Τζάχι Ράιχενσταϊν, μίλησε για το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη και για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενήθηκε στο ισραηλινό μέσο «ONE» για να μιλήσει για την παρούσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη μετακίνηση της ομάδας εκτός της χώρας.

Παράλληλα, ο Τζάχι Ράιχενσταϊν αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που δείχνει η ομάδα στον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και στην προσπάθεια απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά

Για την υπόθεση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Φτάσαμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων μαζί του. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους ατζέντηδες και τον δικηγόρο του, ενώ οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τη νύχτα. Τελικά, ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική πρόταση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσουμε, όμως στο τέλος αποφάσισε να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση».

Για την εμπόλεμη κατάσταση και την αποχώρηση της ομάδας από το Ισραήλ: «Η απόφασή μας βασίστηκε στην επιθυμία να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και βεβαιότητα πριν βγάλουμε από το Ισραήλ τους παίκτες και τις οικογένειές τους. Όλο αυτό έγινε σε πλήρη συνεννόηση με τους ίδιους τους παίκτες. Προτιμήσαμε σε πρώτο στάδιο να βρίσκονται κοντά στις μονάδες που ήδη γνώριζαν και μόνο όταν υπήρξε μεγαλύτερη σαφήνεια ενεργοποιήσαμε το σχέδιο.

Κατά τη γνώμη μας, σε τέτοιες καταστάσεις είναι σημαντικό να σχηματίζεται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Οι παίκτες γνώριζαν εκ των προτέρων το πλάνο: συγκέντρωση στο Menorah στο Τελ Αβίβ, μετακίνηση προς το Εϊλάτ και από εκεί μετάβαση στην Τάμπα, στην Αθήνα και στη Σόφια. Ακόμη και οι στάσεις μέχρι το Εϊλάτ είχαν σχεδιαστεί εκ των προτέρων και κινηθήκαμε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, ώστε τα σημεία όπου σταματούσαμε για ξεκούραση να διαθέτουν προστατευμένους χώρους.

Το πρόγραμμα ήταν διαφανές και ξεκάθαρο για όλους, ώστε να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Ευτυχώς, το ταξίδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όταν έφτασαν, περίμεναν λεωφορεία για τους παίκτες, τις οικογένειες, το προπονητικό επιτελείο και τον εξοπλισμό. Πέρασαν την πρώτη νύχτα σε ξενοδοχείο στη Σόφια. Την επόμενη ημέρα οι παίκτες και το σταφ παρέλαβαν τα διαμερίσματα, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό τους. Για τον λόγο αυτό στείλαμε έξι άτομα από τη διοίκηση και το τμήμα επιχειρήσεων, ώστε να συνοδεύσουν την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν έτσι ώστε τα διαμερίσματα να είναι πλήρως έτοιμα: νερό, ρεύμα, θέρμανση κτλ., ώστε όλοι να έχουν όσο το δυνατόν πιο ομαλή προσαρμογή.

Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάποιος γνωρίζει πραγματικά τι επιφυλάσσει το μέλλον. Είμαι πεπεισμένος ότι το κράτος του Ισραήλ θα επιστρέψει στο να είναι ένα απόλυτα ασφαλές μέρος. Υπάρχουν όμως και άλλα προσωρινά σενάρια, στα οποία θα χρειαστεί να εξετάσουμε λύσεις εκτός Ισραήλ. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ξέρουμε.

Το σίγουρο είναι ότι στην αρχή της σεζόν επιλέξαμε τη Σόφια βάσει μιας σειράς αγωνιστικών και οργανωτικών παραμέτρων που επέτρεπαν στην ομάδα να έχει εξαιρετικές συνθήκες λειτουργίας. Όταν επιστρέψαμε στο Ισραήλ στις 25 Δεκεμβρίου, έγινε συζήτηση με τους ιδιοκτήτες της ομάδας για το αν θα κλείσουμε εντελώς τη βάση στη Σόφια ή αν θα τη διατηρήσουμε ως εναλλακτική, ως plan B. Τελικά αποφασίσαμε να τη διατηρήσουμε, κατανοώντας ότι είχαμε ήδη επενδύσει πόρους σε αυτή και ότι η κατάσταση στην περιοχή θα μπορούσε να αλλάξει μέσα στη σεζόν.

Κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να πούμε ότι πήραμε τη σωστή απόφαση, γιατί έτσι η ομάδα μπόρεσε να επιστρέψει πολύ γρήγορα στη Σόφια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι παίκτες βρέθηκαν ξανά σε ένα έτοιμο και οικείο για αυτούς περιβάλλον».

Για το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη: «Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ξεκαθαρίσαμε στον προπονητή ότι τον εμπιστευόμαστε. Του είπα προσωπικά ότι στεκόμαστε στο πλευρό του. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να μειώσουμε και την πίεση γύρω από την ομάδα. Προφανώς οι ήττες δεν είναι ποτέ εύκολες, όμως τα σενάρια περί αντικατάστασης του προπονητή δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση. Δεν μίλησα με κανέναν άλλον προπονητή, δεν ανταλλάχθηκαν προσχέδια συμφωνιών με κανέναν. Η θέση του είναι σταθερή και ξεκάθαρη».