Λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή της χρονιάς στο Μιλάνο καθώς η Αρμάνι βρέθηκε στο +27 απέναντι στην Μπαρτσελόνα αλλά στο τέλος κινδύνεψε και τελικώς νίκησε με 87-84.

Η Αρμάνι Μιλάνο (15-15) ήταν απόλυτα επιβλητική για τρία δεκάλεπτα αλλά και αυτοκαταστροφική στην τελευταία περίοδο. Η διαφορά έφτασε έφτασε έως και στα επίπεδο των 27 πόντων (78-51, 30') αλλά η Μπαρτσελόνα (17-13) έκανε επιμέρους σκορ 9-33 στην τελευταία περίοδο. Οι Καταλανοί δεν ολοκλήρωσαν την ανατροπή και η δε Αρμάνι δεν πλήρωσε το τίμημα της συμπεριφοράς της, ίσα-ίσα έχει το μειονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς η ιταλική ομάδα κάλυψε την ήττα (74-72) του πρώτου αγώνα. ΛεΝτέι, Μπολμάρο, Μπρουκς και Νίμπο ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές καθώς η Μπαρτσελόνα επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή με τους Σατοράνσκι, Σενγκέλια και Πάρα.

Ο αγώνας

Με έξι τελικές πάσες στην πρώτη περίοδο, προφανέστατα, η επίθεση της Αρμάνι λειτούργησε υπέροχα (12-6, 5’) εν αντιθέσει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα η οποία «σκόνταψε» στην απώλεια ελεύθερων μακρινών σουτ (1/7). Αντιθέτως η ιταλική ομάδα κατάφερε το 100% (4/4) έξω από τα 6,75 αλλά και το +7 (24-17) στο τέλος της περιόδου καθώς στην «Μπάρτσα» δεν ήταν αρκετές ούτε οι τέσσερις επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.

Οι ρόλοι δεν άλλαξαν στη δεύτερη περίοδο καθώς η Μπαρτσελόνα παρέμεινε απελπιστικά άστοχη (2/13 τρίποντα) «προεξέχοντος» του Ουίλ Κλάιμπερν (2/8 σουτ). Κι έτσι η Αρμάνι διατήρησε την απόσταση ασφαλείας (35-28, 16’). Το ξέσπασμα του Ζακ ΛεΝτέι την οδήγησε μάλιστα σε διψήφια διαφορά (42-30, 39’) την οποία κράτησε έως το τέλος του ημιχρόνου.

Σε μια κίνηση (μάλλον) απελπισίας, ο Τσάβι Πασκουάλ χρησιμοποίησε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν παίξει δευτερόλεπτο στο πρώτο μέρος. Ο Λεάντρο Μπολμάρο έδωσε συνέχεια στο καταπληκτικό παιχνίδι του και η Αρμάνι όχι απλά απορρόφησε την απόπειρα αντίδρασης των φιλοξενούμενων αλλά αύξησε και τη διαφορά (64-43, 25'). Αυτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (78-51) έως το τέλος της περιόδου μέσα και από την αφέλεια των παικτών της Μπαρτσελόνα καθώς έστελναν με ευκολία τους αντιπάλους τους στη γραμμή των βολών.

Η Αρμάνι χαλάρωσε υπερβολικά και κόντεψε να βρει μπελά. Η Μπαρτσελόνα βρήκε την ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά (78-62, 34'). Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν σχεδόν πέντε λεπτά για το πρώτο τους καλάθι. Έκαναν επίσης το ένα λάθος μετά το άλλο και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιστεύουν στην ανατροπή (80-68, 36:30). Η διαφορά μειώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο (83-74) 95'' πριν το τέλος. Εκεί ο Κέιν αστόχησε σε σουτ τριών πόντων κι εκεί που φάνηκε ότι όλα είχαν τελειώσει. Το ρεσιτάλ λαθών συνεχίστηκε και η Μπαρτσελόνα - 2.4'' πριν το τέλος - κι έπειτα από διαδοχικά τρίποντα μείωσε σε 86-84. Τελικώς, μία βολή του Σιλντς κι ένα άστοχο σουτ του Σενγκέλια κάτω από το κέντρο έριξαν τους τίτλους τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84

MVP Ο… ΛεΝτέι αν και η επιλογή είναι δύσκολη μεταξύ του Αμερικανού με τον Λεάντρο Μπολμάρο καθώς και ο Αργεντίνος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τόκο Σενγκέλια. Ο Πάρα έδωσε ενέργεια και πόντους στην Μπαρτσελόνα όταν αυτή προσπάθησε να επιστρέψει όπως και ο Σατοράνσκι

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… το επιμέρους σκορ της τελευταίας περιόδου το οποίο ήταν 9-33 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

EA7 Emporio Armani Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 N. Mannion 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Q. Ellis * 24:52 8 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 5 3 2 3 0 12 12 6 D. Booker 15:59 10 3/4 75% 3/4 75% 1/3 33.3% 1/2 50% 2 1 3 0 1 1 0 0 9 9 7 S. Tonut 08:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 L. Bolmaro * 24:28 13 3/6 50% 3/6 50% 2/2 100% 1/2 50% 0 4 4 6 3 0 1 0 22 22 12 A. Brooks 15:32 11 1/2 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 0 1 1 2 2 0 1 4 4 16 Z. Leday * 27:54 16 3/5 60% 3/5 60% 2/3 66.7% 4/4 100% 0 7 7 1 2 3 1 0 22 22 17 G. Ricci 12:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 0 1 5 5 23 M. Guduric 18:28 4 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 0 3 3 4 2 3 1 0 16 16 31 S. Shields * 28:26 13 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/1 100% 8/10 80% 1 2 3 2 3 4 1 0 16 16 32 J. Nebo * 24:01 12 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 0/2 0% 2 5 7 0 5 2 0 0 13 13 77 N. Sestina 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 20/34 58.8% 20/34 58.8% 9/18 50% 20/26 76.9% 7 26 33 19 17 19 6 2 104