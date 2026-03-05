Η Αρμάνι Μιλάνο (15-15) ήταν απόλυτα επιβλητική για τρία δεκάλεπτα αλλά και αυτοκαταστροφική στην τελευταία περίοδο. Η διαφορά έφτασε έφτασε έως και στα επίπεδο των 27 πόντων (78-51, 30') αλλά η Μπαρτσελόνα (17-13) έκανε επιμέρους σκορ 9-33 στην τελευταία περίοδο. Οι Καταλανοί δεν ολοκλήρωσαν την ανατροπή και η δε Αρμάνι δεν πλήρωσε το τίμημα της συμπεριφοράς της, ίσα-ίσα έχει το μειονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς η ιταλική ομάδα κάλυψε την ήττα (74-72) του πρώτου αγώνα. ΛεΝτέι, Μπολμάρο, Μπρουκς και Νίμπο ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές καθώς η Μπαρτσελόνα επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή με τους Σατοράνσκι, Σενγκέλια και Πάρα.
Ο αγώνας
Με έξι τελικές πάσες στην πρώτη περίοδο, προφανέστατα, η επίθεση της Αρμάνι λειτούργησε υπέροχα (12-6, 5’) εν αντιθέσει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα η οποία «σκόνταψε» στην απώλεια ελεύθερων μακρινών σουτ (1/7). Αντιθέτως η ιταλική ομάδα κατάφερε το 100% (4/4) έξω από τα 6,75 αλλά και το +7 (24-17) στο τέλος της περιόδου καθώς στην «Μπάρτσα» δεν ήταν αρκετές ούτε οι τέσσερις επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.
Οι ρόλοι δεν άλλαξαν στη δεύτερη περίοδο καθώς η Μπαρτσελόνα παρέμεινε απελπιστικά άστοχη (2/13 τρίποντα) «προεξέχοντος» του Ουίλ Κλάιμπερν (2/8 σουτ). Κι έτσι η Αρμάνι διατήρησε την απόσταση ασφαλείας (35-28, 16’). Το ξέσπασμα του Ζακ ΛεΝτέι την οδήγησε μάλιστα σε διψήφια διαφορά (42-30, 39’) την οποία κράτησε έως το τέλος του ημιχρόνου.
Σε μια κίνηση (μάλλον) απελπισίας, ο Τσάβι Πασκουάλ χρησιμοποίησε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν παίξει δευτερόλεπτο στο πρώτο μέρος. Ο Λεάντρο Μπολμάρο έδωσε συνέχεια στο καταπληκτικό παιχνίδι του και η Αρμάνι όχι απλά απορρόφησε την απόπειρα αντίδρασης των φιλοξενούμενων αλλά αύξησε και τη διαφορά (64-43, 25'). Αυτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (78-51) έως το τέλος της περιόδου μέσα και από την αφέλεια των παικτών της Μπαρτσελόνα καθώς έστελναν με ευκολία τους αντιπάλους τους στη γραμμή των βολών.
Η Αρμάνι χαλάρωσε υπερβολικά και κόντεψε να βρει μπελά. Η Μπαρτσελόνα βρήκε την ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά (78-62, 34'). Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν σχεδόν πέντε λεπτά για το πρώτο τους καλάθι. Έκαναν επίσης το ένα λάθος μετά το άλλο και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιστεύουν στην ανατροπή (80-68, 36:30). Η διαφορά μειώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο (83-74) 95'' πριν το τέλος. Εκεί ο Κέιν αστόχησε σε σουτ τριών πόντων κι εκεί που φάνηκε ότι όλα είχαν τελειώσει. Το ρεσιτάλ λαθών συνεχίστηκε και η Μπαρτσελόνα - 2.4'' πριν το τέλος - κι έπειτα από διαδοχικά τρίποντα μείωσε σε 86-84. Τελικώς, μία βολή του Σιλντς κι ένα άστοχο σουτ του Σενγκέλια κάτω από το κέντρο έριξαν τους τίτλους τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84
MVP Ο… ΛεΝτέι αν και η επιλογή είναι δύσκολη μεταξύ του Αμερικανού με τον Λεάντρο Μπολμάρο καθώς και ο Αργεντίνος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τόκο Σενγκέλια. Ο Πάρα έδωσε ενέργεια και πόντους στην Μπαρτσελόνα όταν αυτή προσπάθησε να επιστρέψει όπως και ο Σατοράνσκι
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… το επιμέρους σκορ της τελευταίας περιόδου το οποίο ήταν 9-33 υπέρ της Μπαρτσελόνα.
|EA7 Emporio Armani Milan
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Q. Ellis *
|24:52
|8
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|5
|3
|2
|3
|0
|12
|12
|6
|D. Booker
|15:59
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|9
|9
|7
|S. Tonut
|08:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|L. Bolmaro *
|24:28
|13
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|6
|3
|0
|1
|0
|22
|22
|12
|A. Brooks
|15:32
|11
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|4
|4
|16
|Z. Leday *
|27:54
|16
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|0
|7
|7
|1
|2
|3
|1
|0
|22
|22
|17
|G. Ricci
|12:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|1
|5
|5
|23
|M. Guduric
|18:28
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|3
|1
|0
|16
|16
|31
|S. Shields *
|28:26
|13
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|8/10
|80%
|1
|2
|3
|2
|3
|4
|1
|0
|16
|16
|32
|J. Nebo *
|24:01
|12
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|2
|5
|7
|0
|5
|2
|0
|0
|13
|13
|77
|N. Sestina
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|20/34
|58.8%
|20/34
|58.8%
|9/18
|50%
|20/26
|76.9%
|7
|26
|33
|19
|17
|19
|6
|2
|104
|FC Barcelona
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Xavi Pascual
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|K. Punter*
|21:20
|7
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|-5
|3
|M. Cale
|11:10
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|M. Norris
|07:38
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|J. Vesely
|22:21
|15
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|0
|14
|8
|D. Brizuela
|10:51
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|7
|13
|T. Satoransky*
|28:07
|11
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|5
|3
|0
|0
|0
|22
|14
|W. Hernangomez*
|13:33
|6
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|7
|19
|Y. Fall
|04:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|N. Laprovittola
|09:42
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|6
|21
|W. Clyburn*
|24:22
|10
|5/9
|55.6%
|5/9
|55.6%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|0
|2
|3
|0
|19
|23
|T. Shengelia*
|25:08
|15
|7/11
|63.6%
|7/11
|63.6%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2
|5
|7
|1
|3
|1
|1
|0
|12
|44
|J. Parra
|21:42
|9
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|27/47
|57.4%
|27/47
|57.4%
|8/26
|30.8%
|6/7
|85.7%
|10
|17
|27
|21
|24
|12
|12
|2
|86
