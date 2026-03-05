Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 87-84: Υπέροχη αλλά και αυτοκαταστροφική!

Βασίλης Βλαχόπουλος
Λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή της χρονιάς στο Μιλάνο καθώς η Αρμάνι βρέθηκε στο +27 απέναντι στην Μπαρτσελόνα αλλά στο τέλος κινδύνεψε και τελικώς νίκησε με 87-84.

Η Αρμάνι Μιλάνο (15-15) ήταν απόλυτα επιβλητική για τρία δεκάλεπτα αλλά και αυτοκαταστροφική στην τελευταία περίοδο. Η διαφορά έφτασε έφτασε έως και στα επίπεδο των 27 πόντων (78-51, 30') αλλά η Μπαρτσελόνα (17-13) έκανε επιμέρους σκορ 9-33 στην τελευταία περίοδο. Οι Καταλανοί δεν ολοκλήρωσαν την ανατροπή και η δε Αρμάνι δεν πλήρωσε το τίμημα της συμπεριφοράς της, ίσα-ίσα έχει το μειονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς η ιταλική ομάδα κάλυψε την ήττα (74-72) του πρώτου αγώνα. ΛεΝτέι, Μπολμάρο, Μπρουκς και Νίμπο ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές καθώς η Μπαρτσελόνα επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή με τους Σατοράνσκι, Σενγκέλια και Πάρα.

Ο αγώνας

Με έξι τελικές πάσες στην πρώτη περίοδο, προφανέστατα, η επίθεση της Αρμάνι λειτούργησε υπέροχα (12-6, 5’) εν αντιθέσει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα η οποία «σκόνταψε» στην απώλεια ελεύθερων μακρινών σουτ (1/7). Αντιθέτως η ιταλική ομάδα κατάφερε το 100% (4/4) έξω από τα 6,75 αλλά και το +7 (24-17) στο τέλος της περιόδου καθώς στην «Μπάρτσα» δεν ήταν αρκετές ούτε οι τέσσερις επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.

Οι ρόλοι δεν άλλαξαν στη δεύτερη περίοδο καθώς η Μπαρτσελόνα παρέμεινε απελπιστικά άστοχη (2/13 τρίποντα) «προεξέχοντος» του Ουίλ Κλάιμπερν (2/8 σουτ). Κι έτσι η Αρμάνι διατήρησε την απόσταση ασφαλείας (35-28, 16’). Το ξέσπασμα του Ζακ ΛεΝτέι την οδήγησε μάλιστα σε διψήφια διαφορά (42-30, 39’) την οποία κράτησε έως το τέλος του ημιχρόνου.

Σε μια κίνηση (μάλλον) απελπισίας, ο Τσάβι Πασκουάλ χρησιμοποίησε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν παίξει δευτερόλεπτο στο πρώτο μέρος. Ο Λεάντρο Μπολμάρο έδωσε συνέχεια στο καταπληκτικό παιχνίδι του και η Αρμάνι όχι απλά απορρόφησε την απόπειρα αντίδρασης των φιλοξενούμενων αλλά αύξησε και τη διαφορά (64-43, 25'). Αυτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (78-51) έως το τέλος της περιόδου μέσα και από την αφέλεια των παικτών της Μπαρτσελόνα καθώς έστελναν με ευκολία τους αντιπάλους τους στη γραμμή των βολών.

 

Η Αρμάνι χαλάρωσε υπερβολικά και κόντεψε να βρει μπελά. Η Μπαρτσελόνα βρήκε την ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά (78-62, 34'). Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν σχεδόν πέντε λεπτά για το πρώτο τους καλάθι. Έκαναν επίσης το ένα λάθος μετά το άλλο και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιστεύουν στην ανατροπή (80-68, 36:30). Η διαφορά μειώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο (83-74) 95'' πριν το τέλος. Εκεί ο Κέιν αστόχησε σε σουτ τριών πόντων κι εκεί που φάνηκε ότι όλα είχαν τελειώσει. Το ρεσιτάλ λαθών συνεχίστηκε και η Μπαρτσελόνα - 2.4'' πριν το τέλος - κι έπειτα από διαδοχικά τρίποντα μείωσε σε 86-84. Τελικώς, μία βολή του Σιλντς κι ένα άστοχο σουτ του Σενγκέλια κάτω από το κέντρο έριξαν τους τίτλους τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84

MVP Ο… ΛεΝτέι αν και η επιλογή είναι δύσκολη μεταξύ του Αμερικανού με τον Λεάντρο Μπολμάρο καθώς και ο Αργεντίνος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τόκο Σενγκέλια. Ο Πάρα έδωσε ενέργεια και πόντους στην Μπαρτσελόνα όταν αυτή προσπάθησε να επιστρέψει όπως και ο Σατοράνσκι

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… το επιμέρους σκορ της τελευταίας περιόδου το οποίο ήταν 9-33 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1N. Mannion00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
3Q. Ellis *24:5282/450%2/450%0/00%4/4100%000532301212
6D. Booker15:59103/475%3/475%1/333.3%1/250%2130110099
7S. Tonut08:1400/00%0/00%0/10%0/00%0000100000
10L. Bolmaro *24:28133/650%3/650%2/2100%1/250%044630102222
12A. Brooks15:32111/250%1/250%3/650%0/00%1011220144
16Z. Leday *27:54163/560%3/560%2/366.7%4/4100%077123102222
17G. Ricci12:0600/00%0/00%0/00%0/00%0220300155
23M. Guduric18:2841/250%1/250%0/10%2/2100%033423101616
31S. Shields *28:26131/333.3%1/333.3%1/1100%8/1080%123234101616
32J. Nebo *24:01126/875%6/875%0/00%0/20%257052001313
77N. Sestina00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
TOTAL20/3458.8%20/3458.8%9/1850%20/2676.9%7263319171962104
FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Xavi PascualMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter*21:2072/633.3%2/633.3%1/520%0/00%01123001-5
3M. Cale11:1042/450%2/450%0/10%0/00%01100010
5M. Norris07:3800/00%0/00%0/10%0/00%123000002
6J. Vesely22:21154/580%4/580%2/366.7%1/250%1121322014
8D. Brizuela10:5172/366.7%2/366.7%1/333.3%0/00%000110107
13T. Satoransky*28:07111/1100%1/1100%3/3100%0/00%0445300022
14W. Hernangomez*13:3361/425%1/425%0/00%4/4100%213030017
19Y. Fall04:0600/00%0/00%0/00%0/00%000100001
20N. Laprovittola09:4200/10%0/10%0/00%0/00%000402006
21W. Clyburn*24:22105/955.6%5/955.6%0/50%0/00%2132023019
23T. Shengelia*25:08157/1163.6%7/1163.6%0/20%1/1100%2571311012
44J. Parra21:4293/3100%3/3100%1/250%0/00%101401000
TOTAL200:008427/4757.4%27/4757.4%8/2630.8%6/785.7%10172721241212286
     

